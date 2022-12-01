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    Avrupa Merkez Bankası ateş püskürdü: Bitcoin ve kriptop paranın geleceği yok

    Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin’i sert dille eleştirdi. Avrupa Merkez Bankası’na göre Bitcoin ve diğer kripto paraları giderek günlerinin sonuna doğru ilerliyor.
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    Bitcoin’in değeri Kasım 2021’de 69.000 dolar ile zirve yaparken 2022 Haziran ayının ortalarında ise sert bir şekilde 17.000 dolar seviyesini gördü. O zamandan beriyse Bitcoin, 20.000 dolar civarında dalgalanma eğilimini sürdürdü. Avrupa Merkez Bankası ise Bitcoin’in artık son nefeslerini verdiğini belirterek kripto paraları sert bir dille eleştirdi.

    Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biri olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), “Bitcoin’in son duruşu” başlıklı bir blog gönderisi paylaştı.

    Bitcoin uzmanları son haftalardaki toparlanma sinyallerini “yeni zirvelere giden yolda bir soluklanma sinyali” olarak ifade ederken Avrupa Merkez Bankası genel müdürü Ulrich Bindseil ve analist Jürgen Schaff, bunu “yapay olarak teşvik edilen son bir nefes” olarak nitelendiriyor.

    “Bitcoin bir yatırım ya da ödeme aracı değil”

    Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Bindseil ve Schaff tarafından kaleme alınan blog gönderisinde Bitcoin’in tarihine de değiniliyor. Bitcoin, mevcut parasal ve finansal sistemin üstesinden gelmek için yaratıldığı ve küresel, merkezi olmayan dijital para birimi olarak pazarlandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte “Bitcoin'in kavramsal tasarımı ve teknolojik eksikliklerinin onu bir ödeme aracı olarak sorgulanabilir kılıyor” açıklaması yapılıyor.

    Bindseil ve Schaff, Bitcoin’in bırakın ödeme aracı olarak kullanılmasını, yatırım kalıbına uymadığını ve buna uygun da olmadığını söyledi: “Bitcoin yatırım olarak da uygun değil. Nakit akışı (gayrimenkul gibi) veya temettü (hisse senetleri gibi) yaratmaz, üretken olarak kullanılamaz (meta gibi) veya sosyal fayda sağlamaz (altın gibi). Bitcoin’in piyasa değeri bu nedenle tamamen spekülasyona dayalıdır

    ECB’nin blog gönderisinde ayrıca spekülatif balonların tamamen akan yeni sıcak paraya dayandığının da altını çizdi.

    Öte yandan analistler, FTX’in iflasının muhtemelen dijital para birimlerinin düzenlenmesini hızlandıracağını söylüyor. Avrupa Birliği’nde, Kripto Varlık Piyasaları veya MiCA adlı yeni bir yasanın, blok genelinde dijital varlıkların düzenlenmesini uyumlu hale getirmesi bekleniyor.

    Paylaşılan blog gönderisi aynı zamanda Bitcoin’in yeni bir teknolojiye (DLT/Blockchain) dayalı olduğu için yüksek bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu da kabul ediyor. Yapılacak yasal düzenlemelerde halen daha ilgili finansal kuruluşlar (bankalar, sigorta şirketleri, ödeme hizmetleri, varlık yöneticileri vb) anlaşmaya varamamış olsa da bunun güveni artıracağı aktarılıyor.

    Bitcoin ve kripto paraların çevreye zararı büyük

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Blog gönderisinde Bitcoin ve kripto para türlerinin çevreye zararı da kendisine yer bulu ve “eşi benzeri görülmemiş düzeyde” oldukları ifade edildi. Sadece Bitcoin madenciliğinin bir yılda Avusturya ile aynı seviyede elektrik tükettiğinin altı çiziliyor. Kripto para biriminin teknik temelleri, yeni işlemleri doğrulamak ve onaylamak için çok büyük miktarda bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bindseil ve Schaff bunu şöyle açıklıyor: “Bir Bitcoin işlemi, iki akıllı telefonun donanımıyla karşılaştırılabilir donanım tüketir. Tüm Bitcoin sistemi, tüm Hollanda kadar e-atık üretiyor. Sistemin bu verimsizliği bir kusur değil, bir özelliktir. Tamamen merkezi olmayan sistemin bütünlüğünü garanti eden özelliklerden biridir.”

    Yukarıda bahsedilen tüm olumsuzlar nedeniyle Bitcoin ve diğer kripto paraların "ilgisizlik içinde kaybolacağı” belirtiliyor.

    Öte yandan ECB yani Avrupa Merkez Bankası’nın kripto para birimlerine yönelik bu tutumu yeni değil. ECB Başkanı Christine Lagarde Mayıs ayında kripto para birimlerinin “hiçbir değeri olmadığını” belirtmişti. Ayrıca Yönetim kurulunun eski üyesi Yves Mersch, Bitcoin'i "balon, saadet zinciri ve çevre felaketinin bir birleşimi" olarak nitelemişti.

    Kaynakça https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog221130~5301eecd19.en.html https://www.cnbc.com/2022/11/30/european-central-bank-says-bitcoin-is-on-the-road-to-irrelevance.html
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 7 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 9 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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