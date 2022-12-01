Avrupa Merkez Bankası ateş püskürdü: Bitcoin ve kriptop paranın geleceği yok

- “Bitcoin bir yatırım ya da ödeme aracı değil”
- Bitcoin ve kripto paraların çevreye zararı büyük
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Euro bölgesi içinde bulunan 19 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biri olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), “Bitcoin’in son duruşu” başlıklı bir blog gönderisi paylaştı.
Bitcoin uzmanları son haftalardaki toparlanma sinyallerini “yeni zirvelere giden yolda bir soluklanma sinyali” olarak ifade ederken Avrupa Merkez Bankası genel müdürü Ulrich Bindseil ve analist Jürgen Schaff, bunu “yapay olarak teşvik edilen son bir nefes” olarak nitelendiriyor.
“Bitcoin bir yatırım ya da ödeme aracı değil”
Bindseil ve Schaff, Bitcoin’in bırakın ödeme aracı olarak kullanılmasını, yatırım kalıbına uymadığını ve buna uygun da olmadığını söyledi: “Bitcoin yatırım olarak da uygun değil. Nakit akışı (gayrimenkul gibi) veya temettü (hisse senetleri gibi) yaratmaz, üretken olarak kullanılamaz (meta gibi) veya sosyal fayda sağlamaz (altın gibi). Bitcoin’in piyasa değeri bu nedenle tamamen spekülasyona dayalıdır”
ECB’nin blog gönderisinde ayrıca spekülatif balonların tamamen akan yeni sıcak paraya dayandığının da altını çizdi.
Öte yandan analistler, FTX’in iflasının muhtemelen dijital para birimlerinin düzenlenmesini hızlandıracağını söylüyor. Avrupa Birliği’nde, Kripto Varlık Piyasaları veya MiCA adlı yeni bir yasanın, blok genelinde dijital varlıkların düzenlenmesini uyumlu hale getirmesi bekleniyor.
Paylaşılan blog gönderisi aynı zamanda Bitcoin’in yeni bir teknolojiye (DLT/Blockchain) dayalı olduğu için yüksek bir dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu da kabul ediyor. Yapılacak yasal düzenlemelerde halen daha ilgili finansal kuruluşlar (bankalar, sigorta şirketleri, ödeme hizmetleri, varlık yöneticileri vb) anlaşmaya varamamış olsa da bunun güveni artıracağı aktarılıyor.
Bitcoin ve kripto paraların çevreye zararı büyük
Yukarıda bahsedilen tüm olumsuzlar nedeniyle Bitcoin ve diğer kripto paraların "ilgisizlik içinde kaybolacağı” belirtiliyor.
Öte yandan ECB yani Avrupa Merkez Bankası’nın kripto para birimlerine yönelik bu tutumu yeni değil. ECB Başkanı Christine Lagarde Mayıs ayında kripto para birimlerinin “hiçbir değeri olmadığını” belirtmişti. Ayrıca Yönetim kurulunun eski üyesi Yves Mersch, Bitcoin'i "balon, saadet zinciri ve çevre felaketinin bir birleşimi" olarak nitelemişti.Kaynakça https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog221130~5301eecd19.en.html https://www.cnbc.com/2022/11/30/european-central-bank-says-bitcoin-is-on-the-road-to-irrelevance.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam