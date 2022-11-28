New York, fosil yakıt kullanan kripto madenlerini yasaklıyor

Yasak, ABD geneline yayılabilir
New York'ta hayatta kalmaya çalışan gaz ve kömür santralleri, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek ve fosil yakıt üretimini kısma direktiflerini aşmak için kripto madenciliğine yönelmiş durumda. Bir süre önce New York'un Finger Lakes bölgesindeki bir gaz fabrikasının finansal olarak toparlanmak amacıyla bitcoin madenciliğine geçiş yaptığı da gündeme gelmişti.
Öte yandan yasa tasarısına kripto endüstrisi lobicileri tarafından şiddetle karşı çıkıldı. The Verge, Blockchain Derneği'nin tasarıyı geçersiz kılmak için lobi faaliyetlerine 225.000 dolar harcadığını ve kampanyaya binlerce dolar bağışlayarak Hochul'u vazgeçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Öte yandan yasanın diğer ABD eyaletleri için de emsal teşkil etmesi ve ülke genelinde benzer yasaların çıkması bekleniyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/23/23475019/bitcoin-new-york-moratorium-crypto-mining-kathy-hochul https://www.pcmag.com/news/new-york-presses-pause-on-polluting-crypto-mines Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam