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    New York, fosil yakıt kullanan kripto madenlerini yasaklıyor

    Oluşturulan yeni bir yasa ile New York’da ki kripto madenciliği şirketlerinin operasyonlarını güçlendirmek için gaz ve kömür gibi fosil yakıtları kullanmasını engelliyor.
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    Fosil yakıt kullanan kripto madenleri yasaklanıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para madenciliği sistemleri yüksek miktarda enerji tüketimi gerçekleştiriyor. İklim değişikliğinin giderek ciddileşmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişin güçlü bir şekilde ilerlediği günümüzde bu alandaki enerji tüketiminin sınırlandırılması için de atımlar atılıyor. New York Valisi Kathy Hochul, almış olduğu yeni karar ile kripto para madencilerinin operasyonlarını güçlendirmek için gaz ve kömür kullanmalarını iki yıllığına yasaklamış durumda.

    Yasak, ABD geneline yayılabilir

    Fosil yakıt kullanan kripto madenleri yasaklanıyor
    Hochul, bu hafta başlarında imzalanan yasanın "ülkede türünün ilk örneği" olduğunu ve "küresel iklim krizini ele almak için çalışırken New York için önemli bir adım" olduğunu söyledi. Yeni yasa özellikle kripto madenciliği şirketlerinin operasyonlarını güçlendirmek için gaz ve kömür gibi fosil yakıtları kullanmasını hedefliyor ancak yenilenebilir enerji kullananları veya daha az kirletici yöntemlerle çıkarılan bir blok zinciri olan Ethereum'u etkilemiyor. Yasa ayrıca, kripto madenciliği için halihazırda gaz ve kömür kullanan şirketleri de dizginlemiyor.

    New York'ta hayatta kalmaya çalışan gaz ve kömür santralleri, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek ve fosil yakıt üretimini kısma direktiflerini aşmak için kripto madenciliğine yönelmiş durumda. Bir süre önce New York'un Finger Lakes bölgesindeki bir gaz fabrikasının finansal olarak toparlanmak amacıyla bitcoin madenciliğine geçiş yaptığı da gündeme gelmişti.

    Öte yandan yasa tasarısına kripto endüstrisi lobicileri tarafından şiddetle karşı çıkıldı. The Verge, Blockchain Derneği'nin tasarıyı geçersiz kılmak için lobi faaliyetlerine 225.000 dolar harcadığını ve kampanyaya binlerce dolar bağışlayarak Hochul'u vazgeçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Öte yandan yasanın diğer ABD eyaletleri için de emsal teşkil etmesi ve ülke genelinde benzer yasaların çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/23/23475019/bitcoin-new-york-moratorium-crypto-mining-kathy-hochul https://www.pcmag.com/news/new-york-presses-pause-on-polluting-crypto-mines
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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