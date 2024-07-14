Avrupa mobil pazarında dengeler değişiyor: Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti

Apple ve Samsung'un 2010-2023 arası Avrupa mobil cihaz pazar payı verileri paylaşıldı
Stocklytics.com'un bulgularına göre, Apple Avrupa pazar payında yüzde 39'luk bir büyüme görürken Samsung yüzde 10 düştü. Stocklytics'in bu yüzdesel analizi 2019'dan 2023'e kadar olan 5 yıllık bir süreyi kapsıyor.
Sitenin finans analisti Edith Reads, "Samsung baskın bir güç olmaya devam etse de Apple'ın üstün kullanıcı deneyimi sunma ve sağlam veri koruması sağlama konusundaki vurgusu 2019'dan bu yana tüketiciler nezdinde giderek daha fazla yankı bulmaya başladı" dedi.
2019'da Samsung, yüzde 34,4 ile Avrupa akıllı telefon pazar payının çok önündeydi. Apple ise yalnızca yüzde 26,5'te kaldı. Ancak yıllar geçtikçe işler değişti. 2023'ün sonunda tablo Apple'ın lehine döndü. Yukarıdaki veriler Apple'ın Avrupa pazar payında dikkate değer bir büyüme gösteriyor.
Bu büyüme birkaç Apple ürünü tarafından destekleniyor. Bu tür ürünlerin tipik bir örneği iPhone 15 serisi,gelişmiş ürün ve hizmet ekosistemi olarak kabul edilebilir. Avrupa pazarının gelişmiş kamera, 5G entegrasyonu ve Apple'ın sağlam gizlilik özellikleri gibi yeni Apple özelliklerini ve hizmetlerini benimsediği açıkça ortada.
Apple'ın büyümesine rağmen, Samsung'un pazar payını yalnızca Apple'a kaybettiği tam olarak kanıtlanamaz çünkü Android pazarında daha fazla rakip var. Google Pixel, Xiaomi, Oppo ve diğerleri gibi şirketler Avrupa akıllı telefon pazarının ve genel olarak dünyanın ciddi rakipleri haline geldi.
Samsung'un Avrupa'daki pazarlaması da eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Değişen tüketici tercihleri ve beklentileriyle uyuşmadı. Samsung, çevresel ve veri gizliliği endişelerini ele almaya çalıştı. Ancak bu çabalar Samsung'a büyük bir rekabet avantajı sağlamadı. Buna karşılık, Apple birleşik mesajlaşması ve proaktif sürdürülebilirlik kampanyalarıyla başarılı oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.