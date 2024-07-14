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    Avrupa mobil pazarında dengeler değişiyor: Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti

    Yapılan bir araştırma Apple ve Samsung'un 2010-2023 arası Avrupa mobil cihaz pazar payı verilerini ortaya çıkardı. Apple ve Samsung arasındaki rekabet kıyasıya devam ediyor.
    Avrupa mobil pazarında Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli dev Samsung, akıllı telefon pazarına uzun süredir hakim olmaya devam ediyor. Özellikle Huawei yasağından sonra dokunulmaz gibi görünen bu pazar hakimiyeti etkisini kaybetmeye başladı. Son zamanlarda yapılan bir analiz, Avrupa akıllı telefon pazarında büyük bir değişim olduğunu gösteriyor.

    Apple ve Samsung'un 2010-2023 arası Avrupa mobil cihaz pazar payı verileri paylaşıldı

    Stocklytics.com'un bulgularına göre, Apple Avrupa pazar payında yüzde 39'luk bir büyüme görürken Samsung yüzde 10 düştü. Stocklytics'in bu yüzdesel analizi 2019'dan 2023'e kadar olan 5 yıllık bir süreyi kapsıyor.

    Sitenin finans analisti Edith Reads, "Samsung baskın bir güç olmaya devam etse de Apple'ın üstün kullanıcı deneyimi sunma ve sağlam veri koruması sağlama konusundaki vurgusu 2019'dan bu yana tüketiciler nezdinde giderek daha fazla yankı bulmaya başladı" dedi.

    2019'da Samsung, yüzde 34,4 ile Avrupa akıllı telefon pazar payının çok önündeydi. Apple ise yalnızca yüzde 26,5'te kaldı. Ancak yıllar geçtikçe işler değişti. 2023'ün sonunda tablo Apple'ın lehine döndü. Yukarıdaki veriler Apple'ın Avrupa pazar payında dikkate değer bir büyüme gösteriyor.

    Bu büyüme birkaç Apple ürünü tarafından destekleniyor. Bu tür ürünlerin tipik bir örneği iPhone 15 serisi,gelişmiş ürün ve hizmet ekosistemi olarak kabul edilebilir. Avrupa pazarının gelişmiş kamera, 5G entegrasyonu ve Apple'ın sağlam gizlilik özellikleri gibi yeni Apple özelliklerini ve hizmetlerini benimsediği açıkça ortada.

    Avrupa mobil pazarında Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti Tam Boyutta Gör

    Apple'ın büyümesine rağmen, Samsung'un pazar payını yalnızca Apple'a kaybettiği tam olarak kanıtlanamaz çünkü Android pazarında daha fazla rakip var. Google Pixel, Xiaomi, Oppo ve diğerleri gibi şirketler Avrupa akıllı telefon pazarının ve genel olarak dünyanın ciddi rakipleri haline geldi.

    Samsung'un Avrupa'daki pazarlaması da eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Değişen tüketici tercihleri ​​ve beklentileriyle uyuşmadı. Samsung, çevresel ve veri gizliliği endişelerini ele almaya çalıştı. Ancak bu çabalar Samsung'a büyük bir rekabet avantajı sağlamadı. Buna karşılık, Apple birleşik mesajlaşması ve proaktif sürdürülebilirlik kampanyalarıyla başarılı oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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