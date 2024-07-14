Avrupa mobil pazarında dengeler değişiyor: Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti

Tam Boyutta Gör Güney Koreli dev Samsung, akıllı telefon pazarına uzun süredir hakim olmaya devam ediyor. Özellikle Huawei yasağından sonra dokunulmaz gibi görünen bu pazar hakimiyeti etkisini kaybetmeye başladı. Son zamanlarda yapılan bir analiz, Avrupa akıllı telefon pazarında büyük bir değişim olduğunu gösteriyor.

Apple ve Samsung'un 2010-2023 arası Avrupa mobil cihaz pazar payı verileri paylaşıldı

Stocklytics.com'un bulgularına göre, Apple Avrupa pazar payında yüzde 39'luk bir büyüme görürken Samsung yüzde 10 düştü. Stocklytics'in bu yüzdesel analizi 2019'dan 2023'e kadar olan 5 yıllık bir süreyi kapsıyor.

Sitenin finans analisti Edith Reads, "Samsung baskın bir güç olmaya devam etse de Apple'ın üstün kullanıcı deneyimi sunma ve sağlam veri koruması sağlama konusundaki vurgusu 2019'dan bu yana tüketiciler nezdinde giderek daha fazla yankı bulmaya başladı" dedi.

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2019'da Samsung, yüzde 34,4 ile Avrupa akıllı telefon pazar payının çok önündeydi. Apple ise yalnızca yüzde 26,5'te kaldı. Ancak yıllar geçtikçe işler değişti. 2023'ün sonunda tablo Apple'ın lehine döndü. Yukarıdaki veriler Apple'ın Avrupa pazar payında dikkate değer bir büyüme gösteriyor.

Bu büyüme birkaç Apple ürünü tarafından destekleniyor. Bu tür ürünlerin tipik bir örneği iPhone 15 serisi,gelişmiş ürün ve hizmet ekosistemi olarak kabul edilebilir. Avrupa pazarının gelişmiş kamera, 5G entegrasyonu ve Apple'ın sağlam gizlilik özellikleri gibi yeni Apple özelliklerini ve hizmetlerini benimsediği açıkça ortada.

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Apple'ın büyümesine rağmen, Samsung'un pazar payını yalnızca Apple'a kaybettiği tam olarak kanıtlanamaz çünkü Android pazarında daha fazla rakip var. Google Pixel, Xiaomi, Oppo ve diğerleri gibi şirketler Avrupa akıllı telefon pazarının ve genel olarak dünyanın ciddi rakipleri haline geldi.

Samsung'un Avrupa'daki pazarlaması da eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Değişen tüketici tercihleri ​​ve beklentileriyle uyuşmadı. Samsung, çevresel ve veri gizliliği endişelerini ele almaya çalıştı. Ancak bu çabalar Samsung'a büyük bir rekabet avantajı sağlamadı. Buna karşılık, Apple birleşik mesajlaşması ve proaktif sürdürülebilirlik kampanyalarıyla başarılı oldu.

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Avrupa mobil pazarında Apple yükselirken Samsung düşüşe geçti