Tam Boyutta Gör Yakın zamanda yapılan bir röportajda Meta CEO'su Mark Zuckerberg, tekil, her şeyi kapsayan bir yapay zeka kavramına inanmadığını belirterek yapay zekanın geleceğine ilişkin vizyonunu paylaştı. Bunun yerine, açık kaynağın değerini ve farklı ilgi ve tercihlere hitap edecek birden fazla yapay zeka aracına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Mark Zuckerberg kapalı kaynaklı yapay zeka rakiplerini Tanrı yaratmaya çalışmakla suçluyor

Zuckerberg, kapalı yapay zeka platformlarını eleştirerek, en iyi deneyimlerin çeşitli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve farklı yaklaşımları keşfetmelerine olanak tanımaktan kaynaklandığını ileri sürdü. Ayrıca Meta'nın Instagram'da yapay zeka avatarları oluşturma planlarını ve ekransız akıllı gözlüklerin geliştirilmesini de tartıştı.

Meta AI, bir ülkede daha kullanıma sunuldu 4 gün önce eklendi

Mark Zuckerberg'in YouTube'da yapılan röportajında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Zuckerberg, açık kaynaklı yapay zekanın teknolojiyi demokratikleştirdiğini savunuyor.

Rakiplerini 'tek gerçek yapay zeka' yaratmaya çalıştıkları için eleştiriyor ve bunu ' Tanrı'yı ​​yaratmaya ' benzetiyor.

' benzetiyor. Meta, yapay zeka avatarları ve akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka araçları ve teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor.

Zuckerberg'in açıklamaları, Apple ile yapay zeka entegrasyonu konusunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta CEO'su Mark Zuckerberg: Tanrı yaratmaya çalışıyorlar