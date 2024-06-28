Meta CEO'su Mark Zuckerberg: Tanrı yaratmaya çalışıyorlar

Mark Zuckerberg kapalı kaynaklı yapay zeka rakiplerini Tanrı yaratmaya çalışmakla suçluyor
Zuckerberg, kapalı yapay zeka platformlarını eleştirerek, en iyi deneyimlerin çeşitli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve farklı yaklaşımları keşfetmelerine olanak tanımaktan kaynaklandığını ileri sürdü. Ayrıca Meta'nın Instagram'da yapay zeka avatarları oluşturma planlarını ve ekransız akıllı gözlüklerin geliştirilmesini de tartıştı.
Mark Zuckerberg'in YouTube'da yapılan röportajında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Zuckerberg, açık kaynaklı yapay zekanın teknolojiyi demokratikleştirdiğini savunuyor.
- Rakiplerini 'tek gerçek yapay zeka' yaratmaya çalıştıkları için eleştiriyor ve bunu 'Tanrı'yı yaratmaya' benzetiyor.
- Meta, yapay zeka avatarları ve akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka araçları ve teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor.
- Zuckerberg'in açıklamaları, Apple ile yapay zeka entegrasyonu konusunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını gösteriyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.