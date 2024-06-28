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    Meta CEO'su Mark Zuckerberg: Tanrı yaratmaya çalışıyorlar

    Mark Zuckerberg yakın zamanda verdiği bir röportajda, açık kaynaklı yapay zekanın önemine olan güçlü inancını dile getirerek tek gerçek yapay zeka üretmeye çalışan rakiplerini eleştirdi.
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg: Tanrı yaratmaya çalışıyorlar Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda yapılan bir röportajda Meta CEO'su Mark Zuckerberg, tekil, her şeyi kapsayan bir yapay zeka kavramına inanmadığını belirterek yapay zekanın geleceğine ilişkin vizyonunu paylaştı. Bunun yerine, açık kaynağın değerini ve farklı ilgi ve tercihlere hitap edecek birden fazla yapay zeka aracına duyulan ihtiyacı vurguladı.

    Mark Zuckerberg kapalı kaynaklı yapay zeka rakiplerini Tanrı yaratmaya çalışmakla suçluyor

    Zuckerberg, kapalı yapay zeka platformlarını eleştirerek, en iyi deneyimlerin çeşitli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve farklı yaklaşımları keşfetmelerine olanak tanımaktan kaynaklandığını ileri sürdü. Ayrıca Meta'nın Instagram'da yapay zeka avatarları oluşturma planlarını ve ekransız akıllı gözlüklerin geliştirilmesini de tartıştı.

    Mark Zuckerberg'in YouTube'da yapılan röportajında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    • Zuckerberg, açık kaynaklı yapay zekanın teknolojiyi demokratikleştirdiğini savunuyor.
    • Rakiplerini 'tek gerçek yapay zeka' yaratmaya çalıştıkları için eleştiriyor ve bunu 'Tanrı'yı ​​yaratmaya' benzetiyor.
    • Meta, yapay zeka avatarları ve akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka araçları ve teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor.
    • Zuckerberg'in açıklamaları, Apple ile yapay zeka entegrasyonu konusunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını gösteriyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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