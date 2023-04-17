18 yıl sonra Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü düzenli üretime başladı

Nükleer enerji, özellikle güvenlik endişeleri nedeniyle Avrupa'da tartışmalı olmaya devam ediyor ve OL3'ün faaliyete geçtiği haberi de ilginç bir dönemde geldi. Zira Almanya, geçtiğimiz Cumartesi günü kalan son üç reaktörünü kapattığını duyurmuştu. Ancak öte yandan İsveç, Fransa ve İngiltere yeni reaktörler planladıklarını açıklamıştı. Dolayısıyla Avrupa’da nükleere olan duruş konusunda bir birlik yok gibi görünüyor.
OL3, en az 60 yıl çalışacak
OL3'ün işletmecisi Finli Fortum ile enerji ve sanayi şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma ait olan Teollisuuden Voima, tesisin tek başına Finlandiya'nın elektrik talebinin yaklaşık yüzde 14’ünü karşılayacağını, İsveç ve Norveç'ten yapılan enerji ithalatını da önemli derecede azaltacağını belirtiyor. TVO yaptığı açıklamada test aşamasından düzenli üretime geçişin tamamlanmasının ardından yeni reaktörün en az 60 yıl boyunca üretim yapmasının beklendiğini belirtti.
Sürekli sorunlarla boğuşuldu
OL3 ilk olarak geçen yıl Mart ayında Finlandiya'nın ulusal elektrik şebekesine test üretimi sağladı ve o sırada dört ay sonra düzenli üretime başlaması bekleniyordu, ancak bunun yerine düzeltilmesi aylar süren bir dizi arıza ve kesinti yaşadı. Rusya'nın Finlandiya'ya elektrik ihracatı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova ile Avrupa arasında açılan uçurumun bir sonucu olarak, Rus kamu hizmeti şirketi Inter RAO'nun sattığı enerji için kendisine ödeme yapılmadığını söylemesiyle geçtiğimiz Mayıs ayında sona erdi. Rus Gazprom da kısa bir süre sonra İskandinav ülkesine doğal gaz sevkiyatını durdurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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