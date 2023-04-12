Rüzgar ve güneş küresel elektriğin yüzde 12'sine ulaşarak rekor kırdı

Ember verilerine göre, küresel elektrik üretimi içerisindeki payı 2021 yılında yüzde 10 olan rüzgar ve güneş enerjisi, 2022 yılında yüzde 12 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ember’ın ortaya koyduğu veriler küresel elektrik talebinin yüzde 93'ünü temsil eden 78 ülkenin 2022 yılına ait elektrik verilerinden oluşuyor. Yayınlanan raporda 2023'ten itibaren rüzgar ve güneş enerjisinin enerji sektörünü emisyonsuz bir döneme iteceği öngörülüyor. Raporun başyazarı Malgorzata Wiatros-Motyka’ya göre iklim için belirleyici olan bu on yıl, fosil çağının sonunun başlangıcı.
Türkiye ortalamanın üzerinde
Rapor, 60'tan fazla ülkenin şu anda elektriğinin yüzde 10'undan fazlasını rüzgar ve güneşten ürettiğini ortaya koyuyor. Tüm temiz elektrik kaynakları -nükleer dahil- ilave edildiğinde ise küresel elektriğin yüzde 39’una ulaşılıyor ki bu da yeni bir rekor.
Enerji endüstrisi 2040'a kadar net sıfıra ulaşmalı
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için elektrik sektörünün 2040 yılına kadar karbon nötr olması gerekiyor. Bu da 2022'de yüzde 12 olan rüzgar ve güneş enerjisinin 2030'larda küresel elektriğin yüzde 41'ine ulaşması anlamına geliyor.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.