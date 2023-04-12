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    Rüzgar ve güneş küresel elektriğin yüzde 12'sine ulaşarak rekor kırdı

    Son yıllarda artarak devam eden yenilenebilir enerji yatırımları sonrasında ilk meyveler alınmaya başlandı. Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı.
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    Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artarken arka arkaya rekorlar gerçekleştiriliyor. Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından açıklanan bir rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik içindeki payı rekor seviyeye ulaştı.

    Rüzgar ve güneş enerjisi rekor kırdı

    Ember verilerine göre, küresel elektrik üretimi içerisindeki payı 2021 yılında yüzde 10 olan rüzgar ve güneş enerjisi, 2022 yılında yüzde 12 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ember’ın ortaya koyduğu veriler küresel elektrik talebinin yüzde 93'ünü temsil eden 78 ülkenin 2022 yılına ait elektrik verilerinden oluşuyor. Yayınlanan raporda 2023'ten itibaren rüzgar ve güneş enerjisinin enerji sektörünü emisyonsuz bir döneme iteceği öngörülüyor. Raporun başyazarı Malgorzata Wiatros-Motyka’ya göre iklim için belirleyici olan bu on yıl, fosil çağının sonunun başlangıcı.

    Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    2022 yılında güneş enerjisi üst üste 18. yılda da en hızlı büyüyen elektrik kaynağı oldu ve yıllık yüzde 24 artışla 245 TWh'ye ulaşarak Güney Afrika'nın tamamına yetecek kadar elektrik üretti. Rüzgâr üretimi 2022 yılında yüzde 17 artarak 312 TWh'e ulaşmış ve bu rakam Birleşik Krallık'ın neredeyse tamamına yetecek seviyede.

    Türkiye ortalamanın üzerinde

    Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    AB, 2022'de elektriğinin yüzde 22'sini rüzgar ve güneşten üretti. Almanya (%32), İspanya (%33) ve Hollanda dahil olmak üzere yedi AB ülkesi 2022'de elektriklerinin yaklaşık üçte birini veya daha fazlasını rüzgar ve güneşten üretti (%32). Polonya ve Macaristan şu anda dünya ortalaması olan %12'nin üzerinde. Avrupa'nın ucunda ise tablo değişken: Türkiye yüzde 15 ile dünya ortalamasının üzerinde, Rusya yüzde 1 ile çok geride.

    Rapor, 60'tan fazla ülkenin şu anda elektriğinin yüzde 10'undan fazlasını rüzgar ve güneşten ürettiğini ortaya koyuyor. Tüm temiz elektrik kaynakları -nükleer dahil- ilave edildiğinde ise küresel elektriğin yüzde 39’una ulaşılıyor ki bu da yeni bir rekor.

    Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre Çin'in öncülüğünde güneş ve rüzgâr enerjisindeki hızlı büyüme, fosil yakıt talebinin zirveye ulaştığı ve gelecekteki tüm büyümenin yenilenebilir enerji kaynaklarından geleceği anlamına geliyor. Ancak bu ilerlemeye rağmen kömür enerjisi, 2022 yılında küresel elektriğin yüzde 36'sını üreterek dünya çapında tek ve en büyük elektrik kaynağı olmaya devam etti.

    Enerji endüstrisi 2040'a kadar net sıfıra ulaşmalı

    Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrikteki payı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    2022'de rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki artış, küresel elektrik talebindeki artışın yüzde 80 gibi etkileyici bir kısmını karşıladığı aktarılıyor. Küresel gaz krizine ve kömüre dönüş korkularına rağmen, kömür üretimindeki artışı sınırlayan rüzgar ve güneş enerjisindeki artış oldu diyebiliriz. Raporda 2023 yılında fosil yakıt üretiminde hafif bir düşüş (-%0,3) yaşanacağı ve sonraki yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi kullanımının hızlanmasıyla daha büyük düşüşler yaşanacağı belirtiliyor.

    Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için elektrik sektörünün 2040 yılına kadar karbon nötr olması gerekiyor. Bu da 2022'de yüzde 12 olan rüzgar ve güneş enerjisinin 2030'larda küresel elektriğin yüzde 41'ine ulaşması anlamına geliyor.

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