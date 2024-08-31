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    Nükleer atık için dünyanın ilk ebedi depo alanı hazırlanıyor

    Nükleer enerji ve santrallerindeki en temel sorunlardan biri açığa çıkan nükleer atıklar. Finlandiya bu sorunu çözmek için dünyanın ilk ebedi depo alanı hazırlanıyor.
    Nükleer atık için dünyanın ilk ebedi depo alanı hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Finlandiya, nükleer yakıt atıklarını jeolojik bir mezara gömerek dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Plan, kullanılan nükleer yakıtı su geçirmez kaplar içinde paketleyip yer seviyesinin yaklaşık 400 metre altında, Finlandiya'nın güneybatısındaki bir ormanda depolamayı içeriyor. Bu depo, atıkları gelecek 100.000 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklamayı amaçlıyor.

    Nükleer atıklar için yer altı tesisi

    Bu proje için seçilen yer, "Onkalo" adı verilen bir yeraltı deposu olacak. Onkalo, Finlandiya'nın Olkiluoto adasında bulunan üç nükleer reaktöre yakın bir konumda, başkent Helsinki'ye ise yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 2025 veya bir sonraki yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu gömme işlemi için, yeraltı depo tesisinin inşası şimdiden başladı ve güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla sürekli olarak analiz ediliyor.

    Nükleer atık için dünyanın ilk ebedi depo alanı hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere her aktif nükleer reaktör, radyoaktif atık üretiyor ve bu atıklar üç geniş kategoriye ayrılıyor. İlk kategori, kısa süreli radyoaktif kalan kağıt, bez, aletler ve giysiler gibi düşük seviyeli atıkları içeriyor. İkinci kategori ise daha uzun süre radyoaktif kalabilen reçineler, kimyasallar ve reaktör bileşenleri gibi orta seviyeli atıklardan oluşuyor. En radyoaktif olan üçüncü kategori ise nükleer santralden çıkan ve yakıtın yeniden işlenmesinden sonra elde edilen yüksek seviyeli atıklardır.

    Bu radyoaktif maddelerin bir kısmı, doğadan izole edilmeleri gereken son derece uzun bir ömre sahip. Bu nedenle Onkalo'da saklanacak olan nükleer yakıt atıkları, insanların ve tüm canlıların güvenliği için yüzyıllar boyunca tehlikeli kalabileceğinden özel olarak tasarlanmış kaplar içinde gömülecek.

    Onkalo'nun inşası, Posiva adlı şirket tarafından yürütülüyor. Şirket, deponun spiral şeklinde bir erişim tüneli, dört dikey şaft (personel şaftı, kap şaftı ve iki havalandırma şaftı), tüneller ve teknik odalardan oluştuğunu belirtiyor. İnşa edilen tesis için işletme lisansının bu yıl verilmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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