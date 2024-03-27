Hidrojenle çalışan tren, tek depoyla 2803 km giderek dünya rekoru kırdı!

Tam Boyutta Gör İsviçreli şirket Stadler tarafından üretilen hidrojenle çalışan tren, 2.803 km boyunca hiç durmadan seyahat ederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Bu başarı, ABD'nin Colorado kentindeki özel bir ring test parkurunda gerçekleştirildi.

Elektrikli trenler uzun süredir hayatımızda olsa da havai enerji hatları gibi ek altyapıya ihtiyaç duyuyor. Hidrojenli trenler ise bu altyapı yatırımına gerek duyulmadan temiz enerjiyle çalışan trenlerin önünü açıyor.

Treninin özellikleri

Stadler tarafından üretilen FLIRT-H2 adlı tren iki yolcu vagonuna ve ortada bir adet güç ünitesine sahip. Tanklarda depolanan hidrojen, yakıt hücresi (fuel cell) ile elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik daha sonra cer konvertörüne gönderiliyor ve treni hareket ettirmek için elektrik tahrikini besleyen bir bataryada depolanıyor. Sistem aynı zamanda enerjinin rejenaratif frenlemeyle geri kazanılmasına da olanak tanıyor.

İki vagonlu tren, 108 yolcu kapasine sahip ve 130 km/h hıza çıkabiliyor. Ayrıca 49 santigrat derece gibi yüksek ortam sıcaklıklarında dahi çalışabiliyor.

FLIRT-H2, San Bernardino Ulaşım Otoritesi (SBCTA) için üretildi. Yakıt ikmali yapmadan tüm gün boyunca çalışabilen tren, bu yılın sonunda hizmete girmeden önce Colorado'daki bir test pistinde test ediliyor.

Çin, hidrojenle çalışan ilk treni test sürüşünü tamamladı 2 gün önce eklendi

Rekor sürüşü

Standler, treninin uzun süre çalışabildiğini göstermek için 20 Mart akşamı rekor denemesine başladı Stadler'li mühendisler treni gece ve ertesi gün vardiyalar halinde sürdüler. Tren, 22 Mart günü saat 17:23'te durduğunda, tek bir yakıt deposuyla 46 saatte 2.803 km yol kat etmeyi başardı.

Bu değer, FLIRT H2'nin açıklanan 460 km menzilinin çok üzerinde bir değer. Rekor denemesi sırasında tren dur kalk yapmadığı ve farklı eğimlerde seyahat etmedği için gerçek hayatta bu menzile ulaşabilmesi mümkün değil. Yine de hidrojenli trenlerin kabiliyetini göstermesi açısından önemli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Hidrojenli tren, tek depoyla 2803 km giderek dünya rekoru kırdı