Hidrojenle çalışan tren, tek depoyla 2803 km giderek dünya rekoru kırdı!

Elektrikli trenler uzun süredir hayatımızda olsa da havai enerji hatları gibi ek altyapıya ihtiyaç duyuyor. Hidrojenli trenler ise bu altyapı yatırımına gerek duyulmadan temiz enerjiyle çalışan trenlerin önünü açıyor.
Treninin özellikleri
Stadler tarafından üretilen FLIRT-H2 adlı tren iki yolcu vagonuna ve ortada bir adet güç ünitesine sahip. Tanklarda depolanan hidrojen, yakıt hücresi (fuel cell) ile elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik daha sonra cer konvertörüne gönderiliyor ve treni hareket ettirmek için elektrik tahrikini besleyen bir bataryada depolanıyor. Sistem aynı zamanda enerjinin rejenaratif frenlemeyle geri kazanılmasına da olanak tanıyor.
İki vagonlu tren, 108 yolcu kapasine sahip ve 130 km/h hıza çıkabiliyor. Ayrıca 49 santigrat derece gibi yüksek ortam sıcaklıklarında dahi çalışabiliyor.
FLIRT-H2, San Bernardino Ulaşım Otoritesi (SBCTA) için üretildi. Yakıt ikmali yapmadan tüm gün boyunca çalışabilen tren, bu yılın sonunda hizmete girmeden önce Colorado'daki bir test pistinde test ediliyor.
Rekor sürüşü
Standler, treninin uzun süre çalışabildiğini göstermek için 20 Mart akşamı rekor denemesine başladı Stadler'li mühendisler treni gece ve ertesi gün vardiyalar halinde sürdüler. Tren, 22 Mart günü saat 17:23'te durduğunda, tek bir yakıt deposuyla 46 saatte 2.803 km yol kat etmeyi başardı.
Bu değer, FLIRT H2'nin açıklanan 460 km menzilinin çok üzerinde bir değer. Rekor denemesi sırasında tren dur kalk yapmadığı ve farklı eğimlerde seyahat etmedği için gerçek hayatta bu menzile ulaşabilmesi mümkün değil. Yine de hidrojenli trenlerin kabiliyetini göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...