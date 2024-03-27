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    Hidrojenle çalışan tren, tek depoyla 2803 km giderek dünya rekoru kırdı!

    İsviçreli şirket Stadler tarafından üretilen hidrojenle çalışan tren, tek depoyla 2.803 km boyunca hiç durmadan seyahat ederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.  
    Hidrojenli tren, tek depoyla 2803 km giderek dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    İsviçreli şirket Stadler tarafından üretilen hidrojenle çalışan tren, 2.803 km boyunca hiç durmadan seyahat ederek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Bu başarı, ABD'nin Colorado kentindeki özel bir ring test parkurunda gerçekleştirildi. 

    Elektrikli trenler uzun süredir hayatımızda olsa da havai enerji hatları gibi ek altyapıya ihtiyaç duyuyor. Hidrojenli trenler ise bu altyapı yatırımına gerek duyulmadan temiz enerjiyle çalışan trenlerin önünü açıyor.

    Treninin özellikleri

    Stadler tarafından üretilen FLIRT-H2 adlı tren iki yolcu vagonuna ve ortada bir adet güç ünitesine sahip. Tanklarda depolanan hidrojen, yakıt hücresi (fuel cell) ile elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik daha sonra cer konvertörüne gönderiliyor ve treni hareket ettirmek için elektrik tahrikini besleyen bir bataryada depolanıyor. Sistem aynı zamanda enerjinin rejenaratif frenlemeyle geri kazanılmasına da olanak tanıyor.

    İki vagonlu tren, 108 yolcu kapasine sahip ve 130 km/h hıza çıkabiliyor. Ayrıca 49 santigrat derece gibi yüksek ortam sıcaklıklarında dahi çalışabiliyor.

    FLIRT-H2, San Bernardino Ulaşım Otoritesi (SBCTA) için üretildi. Yakıt ikmali yapmadan tüm gün boyunca çalışabilen tren, bu yılın sonunda hizmete girmeden önce Colorado'daki bir test pistinde test ediliyor. 

    Rekor sürüşü

    Standler, treninin uzun süre çalışabildiğini göstermek için 20 Mart akşamı rekor denemesine başladı Stadler'li mühendisler treni gece ve ertesi gün vardiyalar halinde sürdüler. Tren, 22 Mart günü saat 17:23'te durduğunda, tek bir yakıt deposuyla 46 saatte 2.803 km yol kat etmeyi başardı.

    Bu değer, FLIRT H2'nin açıklanan 460 km menzilinin çok üzerinde bir değer.  Rekor denemesi sırasında tren dur kalk yapmadığı ve farklı eğimlerde seyahat etmedği için gerçek hayatta bu menzile ulaşabilmesi mümkün değil. Yine de hidrojenli trenlerin kabiliyetini göstermesi açısından önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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