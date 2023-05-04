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    Anlık Bildirim

    AB'den Starlink'e rakip geliyor: Çalışmalar başladı

    Avrupa ve Avrupa'nın önde gelen uydu ve havacılık şirketleri, Starlink'e rakip olmak için bir araya geldi. IRIS² olarak bilinen uydu projesi önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak.
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    AB'den Starlink'e rakip geliyor: Çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere uydudan internet fikri uzun yıllardır tüm dünyanın gündeminde. Günümüzde Elon Musk’ın Starlink hizmeti bu alanda rakipsiz görünse de, bu durum yakında değişebilir. Şimdi Avrupa'nın önde gelen uydu ve havacılık şirketleri, Avrupa Birliği'nin IRIS² olarak bilinen uydu projesi için bir araya geldi.

    Bildirilenlere göre Airbus Defence and Space, Eutelsat, SES ve Thales Alenia Space gibi dev isimlerin yer aldığı yeni projede, devlet kurumları, işletmeler ve AB'de internet erişimi bulunmayan bölgelere yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir internet bağlantısı sunulacak. Buna ek olarak AB, büyük çaplı siber saldırılar da dahil olmak üzere internete erişimini sürdürmek için bir yedekleme ağı kurulacağını belirtiyor.

    Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

    IRIS² uyduları, önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak ve 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşacak. Bununla birlikte AB'nin toplam maliyete katkısı 2,4 milyar euro civarında olacak. 685 milyon Euro'luk bir diğer kaynak ise Avrupa Uzay Ajansı'ndan, geri kalanı ise özel sektörden gelecek.

    Konu hakkında yapılan açıklamada AB, IRIS² uydularının kritik bir altyapı sağlayacağını ve teknoloji egemenliğini güçlendireceğini söyledi. Bilmeyenler için Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) halihazırda Galileo ve Copernicus gibi uydu takımyıldızları bulunuyor. Ancak Starlink'in yerleşik popülaritesi ve genişleme planları göz önüne alındığında, yeni projenin neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

    Kaynakça https://arstechnica.com/science/2023/05/europes-major-satellite-players-line-up-to-build-starlink-competitor/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/space-rivals-join-up-to-bid-for-eu-s-6-6-billion-satellite-plan#xj4y7vzkg?leadSource=uverify%20wall
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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