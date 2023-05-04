AB'den Starlink'e rakip geliyor: Çalışmalar başladı

Avrupa'dan Starlink'e rakip
Bildirilenlere göre Airbus Defence and Space, Eutelsat, SES ve Thales Alenia Space gibi dev isimlerin yer aldığı yeni projede, devlet kurumları, işletmeler ve AB'de internet erişimi bulunmayan bölgelere yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir internet bağlantısı sunulacak. Buna ek olarak AB, büyük çaplı siber saldırılar da dahil olmak üzere internete erişimini sürdürmek için bir yedekleme ağı kurulacağını belirtiyor.
Önümüzdeki yıl hizmete açılıyor
IRIS² uyduları, önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak ve 2027 yılına kadar tam kapasiteye ulaşacak. Bununla birlikte AB'nin toplam maliyete katkısı 2,4 milyar euro civarında olacak. 685 milyon Euro'luk bir diğer kaynak ise Avrupa Uzay Ajansı'ndan, geri kalanı ise özel sektörden gelecek.
Konu hakkında yapılan açıklamada AB, IRIS² uydularının kritik bir altyapı sağlayacağını ve teknoloji egemenliğini güçlendireceğini söyledi. Bilmeyenler için Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) halihazırda Galileo ve Copernicus gibi uydu takımyıldızları bulunuyor. Ancak Starlink'in yerleşik popülaritesi ve genişleme planları göz önüne alındığında, yeni projenin neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Kaynakça https://arstechnica.com/science/2023/05/europes-major-satellite-players-line-up-to-build-starlink-competitor/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/space-rivals-join-up-to-bid-for-eu-s-6-6-billion-satellite-plan#xj4y7vzkg?leadSource=uverify%20wall Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah