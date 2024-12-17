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    Anlık Bildirim

    Avrupa, Starlink’e rakip uydu ağı projesini başlattı

    Avrupa Birliği, Starlink'ine rakip uydu ağını geliştirmek için 10,6 milyar euroluk projeyi başlattı. IRIS² isimli proje ile, alçak ve orta dünya yörüngesine 280'den fazla uydu yerleştirilecek.
    Avrupa, Starlink’e rakip uydu ağı projesini başlattı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Elon Musk'ın Starlink'ine rakip uydu ağını geliştirmek için 10,6 milyar euroluk anlaşma imzaladı. IRIS² isimli proje, alçak ve orta dünya yörüngesine konuşlandırılacak olan 280'den fazla uydudan oluşacak.

    Proje, Galileo navigasyon sistemi ve iklim değişikliğini izleyen Copernicus Dünya gözlem ağından sonra Avrupa Birliği'nin uzaydaki üçüncü büyük girişimi olacak.

    İlk uydu 2029'da fırlatılacak

    10,6 milyar euro maliyetli projenin 6 milyar eurosu AB'den gelirken, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) 550 milyon euro, özel sektör ise 4 milyar euro finansman sağlayacak. Proje, üç uydu operatöründen oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilecek: Eutelsat, Hispasar ve SES. İlk fırlatmanın 2029 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    IRIS², yüksek hızlı internet sağlamanın ötesinde, Avrupa’nın uzay tabanlı iletişimlerdeki stratejik özerkliğini artırmayı ve Starlink gibi alçak yörüngede faaliyet gösteren firmalara rakip olmayı hedefliyor.

    Avrupa'nın uydu üreticileri, SpaceX tarafından geliştirilen ve yörüngedeki uyduların yaklaşık üçte ikisini oluşturan Starlink ile başa çıkmakta zorlanıyor. Ayrıca büyük ticari uydulara olan talepte bir düşüşle karşı karşıyalar. Bu yüzden IRIS² projesi büyük önem taşıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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