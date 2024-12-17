Avrupa, Starlink’e rakip uydu ağı projesini başlattı

Proje, Galileo navigasyon sistemi ve iklim değişikliğini izleyen Copernicus Dünya gözlem ağından sonra Avrupa Birliği'nin uzaydaki üçüncü büyük girişimi olacak.
İlk uydu 2029'da fırlatılacak
10,6 milyar euro maliyetli projenin 6 milyar eurosu AB'den gelirken, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) 550 milyon euro, özel sektör ise 4 milyar euro finansman sağlayacak. Proje, üç uydu operatöründen oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirilecek: Eutelsat, Hispasar ve SES. İlk fırlatmanın 2029 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
IRIS², yüksek hızlı internet sağlamanın ötesinde, Avrupa’nın uzay tabanlı iletişimlerdeki stratejik özerkliğini artırmayı ve Starlink gibi alçak yörüngede faaliyet gösteren firmalara rakip olmayı hedefliyor.
Avrupa'nın uydu üreticileri, SpaceX tarafından geliştirilen ve yörüngedeki uyduların yaklaşık üçte ikisini oluşturan Starlink ile başa çıkmakta zorlanıyor. Ayrıca büyük ticari uydulara olan talepte bir düşüşle karşı karşıyalar. Bu yüzden IRIS² projesi büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor