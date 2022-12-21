Avrupa gözünü Karadeniz’e dikti: Karadeniz yeşil enerjiyi AB’ye taşıyacak

Azeri enerjisi AB'ye Karadeniz'den taşınacak
AB, ulusal liderlerle birlikte, Azerbaycan ve Gürcistan'ı, sonrasında Karadeniz üzerinden de Romanya'ya ve ardından da Macaristan'a bağlanacak olan 1200 kilometrelik ve 1GW’lık enerji hattı üzerinde anlaştı. AB Komisyonu bu proje için 2,3 milyar euro ayırdığını da beyan etti. Ancak projenin büyüklüğü ve olası engeller düşünüldüğünde bu on yıl içerisinde hizmete girmesi beklenmiyor.
Karadeniz ayrıca, Romanya ve Türkiye'den tartışılan projelerle, gelecekteki açık deniz rüzgar enerjisinin potansiyel ana kaynağı olarak görülüyor. Ek olarak Azerbaycan, 2040 yılına kadar Hazar Denizi rüzgarlarından 7 GW kapasiteli bir enerji elde edebilir. Bunlarla birlikte Türkiye’nin açık deniz rüzgar enerji potansiyeli 75 GW seviyelerinde bulunuyor ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi için yeterli bir girişim başlamamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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