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    Avrupa gözünü Karadeniz’e dikti: Karadeniz yeşil enerjiyi AB’ye taşıyacak

    Avrupa Birliği (AB), Rus enerjisinden uzaklaşmaya ve bu alanda yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Açıklanan yeni proje sonucunda Karadeniz’den AB’ye yeşil enerji hattı kurulacak.
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    Avrupa, yeşil enerjiyi Karadeniz’den kablolarla geçirecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı zirvede Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan'ın liderleri bir süre önce, Hazar Denizi'nde kurulması planlanan rüzgar santrallerinden Avrupa'ya yeşil Azeri enerjisi taşımak için Karadeniz'in altından geçecek bir elektrik kablosunun inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar. Proje, yeşil Azeri enerjisini Avrupa'ya taşıyacak.

    Azeri enerjisi AB'ye Karadeniz'den taşınacak

    AB, ulusal liderlerle birlikte, Azerbaycan ve Gürcistan'ı, sonrasında Karadeniz üzerinden de Romanya'ya ve ardından da Macaristan'a bağlanacak olan 1200 kilometrelik ve 1GW’lık enerji hattı üzerinde anlaştı. AB Komisyonu bu proje için 2,3 milyar euro ayırdığını da beyan etti. Ancak projenin büyüklüğü ve olası engeller düşünüldüğünde bu on yıl içerisinde hizmete girmesi beklenmiyor.

    Avrupa, yeşil enerjiyi Karadeniz’den kablolarla geçirecek
    Zirve kapsamında konuşan Von der Leyen, bloğun "Rus fosil yakıtlarına sırt çevirmeye ve güvenilir enerji ortaklarına yönelmeye karar vermesinin" ardından planın "fırsatlarla dolu yeni bir iletim yolunu" temsil ettiğini söyledi. “Karadeniz elektrik kablosu, Moldova ve Batı Balkanlar'daki komşularımıza ve tabii ki Ukrayna'ya da elektrik getirilmesine yardımcı olabilir” diyen Von der Leyen, Ukrayna’nın da bu projeden yararlanacağını aktardı.

    Karadeniz ayrıca, Romanya ve Türkiye'den tartışılan projelerle, gelecekteki açık deniz rüzgar enerjisinin potansiyel ana kaynağı olarak görülüyor. Ek olarak Azerbaycan, 2040 yılına kadar Hazar Denizi rüzgarlarından 7 GW kapasiteli bir enerji elde edebilir. Bunlarla birlikte Türkiye’nin açık deniz rüzgar enerji potansiyeli 75 GW seviyelerinde bulunuyor ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi için yeterli bir girişim başlamamış durumda.

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