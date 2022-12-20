Finlandiya enerji ihtiyacının önemli kısmını açık deniz rüzgar enerjisinden karşılayacak

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre Vattenfall, Finlandiya devletine ait orman ve deniz yatağı yönetim firması Metsähallitus ile ortak girişimde Finlandiya'nın ilk devasa açık deniz rüzgar çiftliğini inşa edecek ve işletecek. İnşa edilecek tesis Finlandiya’nın enerji ihtiyacının ciddi bir bölümünü tek başına karşılayacak.

Finlandiya, yenilenebilir enerjiye hızla geçiyor

İsveçli şirket Vattenfall, Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece 400 km güneyinde, Finlandiya'nın batı kıyısındaki Bothnia Körfezi'nde 1.3GW'lık Korsnas projesini inşa etmek için Metsähallitus tarafından açık denizde rüzgar enerjisi için açılan ihaleyi kazandı. Proje kapsamında kurulacak olan tesis 3,2 milyar dolara mal olacak ve yıllık 5 TWh’lik bir üretim gerçekleştirecek. Vattenfall, rüzgar çiftliğinin 2030'ların başında faaliyete geçmesini bekliyor.

Tesisin ürettiği yıllık elektrik miktarı Finlandiya’da iki milyondan fazla apartmanın yıllık tüketimine veya elektrikle ısıtılan yaklaşık 250.000 müstakil evin yıllık tüketimine eşdeğer yenilenebilir enerji üretecek. Bu arada belirtelim, ülkenin nüfusu 5.5 milyon civarında.

Vattenfall'daki rüzgar iş alanı başkanı Helene Biström, "Finlandiya'nın ilk büyük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliğini geliştirmek üzere seçilmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı. İskandinav ülkesi Finlandiya, 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve devlete ait Metsähallitus'u bu hedefe ulaşmak için kilit rol oynayacak gibi görünüyor. Ülke ayrıca, Ukrayna savaşının ardından kısılan eski Rus enerji ithalatını ikame etmek için yenilenebilir enerji projelerini de büyük oranda hızlandırıyor.

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