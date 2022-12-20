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    Finlandiya enerji ihtiyacının önemli kısmını açık deniz rüzgar enerjisinden karşılayacak

    İsveçli kamu hizmeti şirketi Vattenfall, Finlandiya'nın Bothnia Körfezi'ne 1.3 GW kapasiteli açık deniz rüzgar enerji çiftliği kuracak. Projenin toplam maliyeti ise 3,2 milyar dolar seviyesinde.
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    Finlandiya yüzer rüzgar enerjisine 3,2 milyar dolar yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Vattenfall, Finlandiya devletine ait orman ve deniz yatağı yönetim firması Metsähallitus ile ortak girişimde Finlandiya'nın ilk devasa açık deniz rüzgar çiftliğini inşa edecek ve işletecek. İnşa edilecek tesis Finlandiya’nın enerji ihtiyacının ciddi bir bölümünü tek başına karşılayacak.

    Finlandiya, yenilenebilir enerjiye hızla geçiyor

    İsveçli şirket Vattenfall, Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece 400 km güneyinde, Finlandiya'nın batı kıyısındaki Bothnia Körfezi'nde 1.3GW'lık Korsnas projesini inşa etmek için Metsähallitus tarafından açık denizde rüzgar enerjisi için açılan ihaleyi kazandı. Proje kapsamında kurulacak olan tesis 3,2 milyar dolara mal olacak ve yıllık 5 TWh’lik bir üretim gerçekleştirecek. Vattenfall, rüzgar çiftliğinin 2030'ların başında faaliyete geçmesini bekliyor.

    Tesisin ürettiği yıllık elektrik miktarı Finlandiya’da iki milyondan fazla apartmanın yıllık tüketimine veya elektrikle ısıtılan yaklaşık 250.000 müstakil evin yıllık tüketimine eşdeğer yenilenebilir enerji üretecek. Bu arada belirtelim, ülkenin nüfusu 5.5 milyon civarında.

    Vattenfall'daki rüzgar iş alanı başkanı Helene Biström, "Finlandiya'nın ilk büyük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliğini geliştirmek üzere seçilmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı. İskandinav ülkesi Finlandiya, 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve devlete ait Metsähallitus'u bu hedefe ulaşmak için kilit rol oynayacak gibi görünüyor. Ülke ayrıca, Ukrayna savaşının ardından kısılan eski Rus enerji ithalatını ikame etmek için yenilenebilir enerji projelerini de büyük oranda hızlandırıyor.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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