Finlandiya enerji ihtiyacının önemli kısmını açık deniz rüzgar enerjisinden karşılayacak

Finlandiya, yenilenebilir enerjiye hızla geçiyor
İsveçli şirket Vattenfall, Kuzey Kutup Dairesi'nin sadece 400 km güneyinde, Finlandiya'nın batı kıyısındaki Bothnia Körfezi'nde 1.3GW'lık Korsnas projesini inşa etmek için Metsähallitus tarafından açık denizde rüzgar enerjisi için açılan ihaleyi kazandı. Proje kapsamında kurulacak olan tesis 3,2 milyar dolara mal olacak ve yıllık 5 TWh’lik bir üretim gerçekleştirecek. Vattenfall, rüzgar çiftliğinin 2030'ların başında faaliyete geçmesini bekliyor.
Tesisin ürettiği yıllık elektrik miktarı Finlandiya’da iki milyondan fazla apartmanın yıllık tüketimine veya elektrikle ısıtılan yaklaşık 250.000 müstakil evin yıllık tüketimine eşdeğer yenilenebilir enerji üretecek. Bu arada belirtelim, ülkenin nüfusu 5.5 milyon civarında.
Vattenfall'daki rüzgar iş alanı başkanı Helene Biström, "Finlandiya'nın ilk büyük ölçekli açık deniz rüzgar çiftliğini geliştirmek üzere seçilmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı. İskandinav ülkesi Finlandiya, 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve devlete ait Metsähallitus'u bu hedefe ulaşmak için kilit rol oynayacak gibi görünüyor. Ülke ayrıca, Ukrayna savaşının ardından kısılan eski Rus enerji ithalatını ikame etmek için yenilenebilir enerji projelerini de büyük oranda hızlandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...