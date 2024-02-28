Avrupalı otomobil üreticileri: 2035 yasağının ertelenmesini istemiyoruz

ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca de Meo, bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda basına verdiği demeçte, otomotiv endüstrisinin yönetmeliğe karşı tartışmada yer almak istemediğini söyledi. De Meo, "2035'e itiraz etmiyoruz. Artık bu işe başlamalıyız.” sözlerini dile getirdi. Yaklaşan 2035 yasağı hedefinin potansiyel olarak mümkün olduğunu ancak doğru koşulların sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
"Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil"
De Meo, sektörün elektrifikasyona milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve düzenlemelerin değişmesi halinde bunların boşa gideceğini söyledi ve "Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil. Bu, çevre için kötü bir durum olur" dedi.
Ancak otomobil üreticileri, elektrikli araçların benimsenme oranlarını artırmaya yardımcı olmak için daha fazla hükümet teşviki ve şarj altyapısına yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunuyor. 2024 yılında birçok AB teşvik programınını sonlandırılması satışlarda önemli bir azalma meydana getirdi.
Avrupa otomobil endüstrisi, Çinli rakiplerin ve Tesla'nın yoğun baskısı altında. Daha iyi rekabet edebilmek adına Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar yapmak için bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyor.
Son haftalarda, tüm işaretler otomobil üreticilerinin AB'yi elektrikli araçlara geçişi yavaşlatmaya ikna etmek için büyük bir hamle yapmaya çalıştığına işaret ediyordu. Bloomberg daha önceki bir raporunda, otomobil üreticilerinin Haziran ayındaki Avrupa parlamento seçimlerinden hemen sonra lobi faliyetleri yaparak AB'nin planlarını gözden geçirmeye zorlayacağını iddia etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.