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    Anlık Bildirim

    Avrupalı otomobil üreticileri: 2035 yasağının ertelenmesini istemiyoruz

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, Avrupa Birliği'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçları yasaklama kararına itiraz ettiklerine dair söylentilerin doğru olmadığını söyledi.
    Avrupalı üreticiler: 2035 yasağının ertelenmesini istemiyoruz Tam Boyutta Gör
    Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin, Avrupa Birliği'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçları yasaklama kararına itiraz ettiğine dair söylentiler haftalardır ortalıkta dolaşıyor. Ancak Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA, tarihi geri çekmek istemediklerini ve elektrikli araçlı bir gelecekten yana olduklarını söyledi.

    ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca de Meo, bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda basına verdiği demeçte, otomotiv endüstrisinin yönetmeliğe karşı tartışmada yer almak istemediğini söyledi. De Meo, "2035'e itiraz etmiyoruz. Artık bu işe başlamalıyız.” sözlerini dile getirdi. Yaklaşan 2035 yasağı hedefinin potansiyel olarak mümkün olduğunu ancak doğru koşulların sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

    "Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil"

    De Meo, sektörün elektrifikasyona milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve düzenlemelerin değişmesi halinde bunların boşa gideceğini söyledi ve "Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil. Bu, çevre için kötü bir durum olur" dedi.

    Ancak otomobil üreticileri, elektrikli araçların benimsenme oranlarını artırmaya yardımcı olmak için daha fazla hükümet teşviki ve şarj altyapısına yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunuyor. 2024 yılında birçok AB teşvik programınını sonlandırılması satışlarda önemli bir azalma meydana getirdi.

    Avrupa otomobil endüstrisi, Çinli rakiplerin ve Tesla'nın yoğun baskısı altında. Daha iyi rekabet edebilmek adına Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar yapmak için bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyor.

    Son haftalarda, tüm işaretler otomobil üreticilerinin AB'yi elektrikli araçlara geçişi yavaşlatmaya ikna etmek için büyük bir hamle yapmaya çalıştığına işaret ediyordu. Bloomberg daha önceki bir raporunda, otomobil üreticilerinin Haziran ayındaki Avrupa parlamento seçimlerinden hemen sonra lobi faliyetleri yaparak AB'nin planlarını gözden geçirmeye zorlayacağını iddia etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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