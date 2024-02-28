Avrupalı otomobil üreticileri: 2035 yasağının ertelenmesini istemiyoruz

Tam Boyutta Gör Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin, Avrupa Birliği'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçları yasaklama kararına itiraz ettiğine dair söylentiler haftalardır ortalıkta dolaşıyor. Ancak Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA, tarihi geri çekmek istemediklerini ve elektrikli araçlı bir gelecekten yana olduklarını söyledi.

ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca de Meo, bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda basına verdiği demeçte, otomotiv endüstrisinin yönetmeliğe karşı tartışmada yer almak istemediğini söyledi. De Meo, "2035'e itiraz etmiyoruz. Artık bu işe başlamalıyız.” sözlerini dile getirdi. Yaklaşan 2035 yasağı hedefinin potansiyel olarak mümkün olduğunu ancak doğru koşulların sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil"

De Meo, sektörün elektrifikasyona milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve düzenlemelerin değişmesi halinde bunların boşa gideceğini söyledi ve "Sektörün eski günlerine dönmesi mümkün değil. Bu, çevre için kötü bir durum olur" dedi.

Ancak otomobil üreticileri, elektrikli araçların benimsenme oranlarını artırmaya yardımcı olmak için daha fazla hükümet teşviki ve şarj altyapısına yatırım yapılması yönünde çağrıda bulunuyor. 2024 yılında birçok AB teşvik programınını sonlandırılması satışlarda önemli bir azalma meydana getirdi.

Renault’dan Çinli araçlar için “ittifak” çağrısı 1 gün önce eklendi

Avrupa otomobil endüstrisi, Çinli rakiplerin ve Tesla'nın yoğun baskısı altında. Daha iyi rekabet edebilmek adına Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar yapmak için bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyor.

Son haftalarda, tüm işaretler otomobil üreticilerinin AB'yi elektrikli araçlara geçişi yavaşlatmaya ikna etmek için büyük bir hamle yapmaya çalıştığına işaret ediyordu. Bloomberg daha önceki bir raporunda, otomobil üreticilerinin Haziran ayındaki Avrupa parlamento seçimlerinden hemen sonra lobi faliyetleri yaparak AB'nin planlarını gözden geçirmeye zorlayacağını iddia etmişti.

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Avrupalı üreticiler: 2035 yasağının ertelenmesini istemiyoruz