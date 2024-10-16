BMW CEO'su: 2035'te içten yanmalı araç yasağı artık gerçekçi değil

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Tam Boyutta Gör BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını iptal etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de Avrupalı otomobil üreticilerinin benzer talepleri olduğuna dair söylentiler duymuştuk ancak ilk kez böyle bir istek üst düzey bir yönetici tarafından dile getirildi.

"Çin'e bağımlığı azaltmak için gerekli"

Bu hafta gerçekleştirilen Paris Otomobil Fuarı'nda basına açıklamada bulunan Zipse, AB'nin Çin'in pil tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmak için 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını iptal etmesi gerektiğini söyledi. CEO, yasağın artık gerçekçi olmadığını çünkü elektrikli araç satışlarının beklenenden çok daha düşük seyrettiğini ve sübvansiyonların sürdürülemez olduğunu belirtti.

Zipse, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir karbondioksit azaltma paketinin parçası olarak 2035 için %100 bataryalı elektrikli araç hedefinin düzeltilmesi, Avrupalı otomobil üreticilerinin piller için Çin'e daha az bağımlı olmasını da sağlayacaktır. Başarılı gidişatı sürdürmek için, politika çerçevesi içinde kesinlikle teknolojiye bağlı olmayan bir yol şarttır." sözlerini sarfetti

2023'te AB ülkeleri, bütün yeni otomobillerin 2035'ten itibaren sıfır karbon emisyonuna sahip olmasını gerektiren bir yasayı onayladı. Nisan 2023 itibarıyla, AB'de satılan yeni otomobillerin karbondioksit emisyon sınırı 95 g CO2/km iken, minibüsler için 147 g CO2/km olarak belirlendi. 2030'da bu sınır, otomobiller için 49,5 g CO2/km'ye, minibüsler için ise 90,6 g CO2/km'ye çekilecek. 2035'ten itibaren ise AB'de satılan yeni otomobil ve minibüslerde CO2 emisyonu sıfır olmak zorunda. Bu nedenle, zaman daraldıkça geleneksel otomobil üreticileri arasında panik başlıyor.

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Çinli üreticiler baskı oluşturuyor

Esasında, Zipse Avrupa otomobil pazarının büyük bir daralmaya kurban gidebileceğini ve yasağın Avrupa otomotiv endüstrisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Düşük fiyatlı elektrikli ve hibrit araçlarıyla Çinli üreticiler Avrupalı üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Yakın zamanda Avrupa Komisyonu, Çinli araçlara haksız sübvansiyonlar nedeniyle %45'e varan oranda gümrük vergileri getirdi. Ancak Çinli üreticiler Avrupa'da fabrika yatırımları yaparak bu vergilerden kurtulmayı planlıyor.

Avrupa'da bataryalı ve şarj edilebilir hbirit araç satışları geçen yıla kıyasla yılın ilk dokuz ayında %4 düşerken, elektrikli araçlar Eylül ayında yıllık bazda %12 artış gösterdi. Ancak Avrupa otomobil pazarı genel olarak yavaşlıyor ve satışlar Ağustos ayında %18,3 düştü.

Gerçek şu ki, emisyon sınırlarına ulaşılmazsa otomobil üreticileri milyarlarca dolar (16,4 milyar dolara kadar) para cezası ödemek zorunda kalacak. Bloomberg'in analizine göre BMW ve Mercedes bu yıl bu hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor ancak Volkswagen, Stellantis ve Renault hedefe ulaşamama riskiyle karşı karşıya.

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BMW CEO'su: İçten yanmalı araç yasağı artık gerçekçi değil