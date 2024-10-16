Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW CEO'su: 2035'te içten yanmalı araç yasağı artık gerçekçi değil

    BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını iptal etmesi gerektiğini söyledi. İşte CEO'nun açıklamaları... 
    BMW CEO'su: İçten yanmalı araç yasağı artık gerçekçi değil Tam Boyutta Gör
    BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını iptal etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de Avrupalı otomobil üreticilerinin benzer talepleri olduğuna dair söylentiler duymuştuk ancak ilk kez böyle bir istek üst düzey bir yönetici tarafından dile getirildi.

    "Çin'e bağımlığı azaltmak için gerekli"

    Bu hafta gerçekleştirilen  Paris Otomobil Fuarı'nda basına açıklamada bulunan Zipse, AB'nin Çin'in pil tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmak için 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını iptal etmesi gerektiğini söyledi. CEO, yasağın artık gerçekçi olmadığını çünkü elektrikli araç satışlarının beklenenden çok daha düşük seyrettiğini ve sübvansiyonların sürdürülemez olduğunu belirtti.

    Zipse, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir karbondioksit azaltma paketinin parçası olarak 2035 için %100 bataryalı elektrikli araç hedefinin düzeltilmesi, Avrupalı otomobil üreticilerinin piller için Çin'e daha az bağımlı olmasını da sağlayacaktır. Başarılı gidişatı sürdürmek için, politika çerçevesi içinde kesinlikle teknolojiye bağlı olmayan bir yol şarttır." sözlerini sarfetti

    2023'te AB ülkeleri, bütün yeni otomobillerin 2035'ten itibaren sıfır karbon emisyonuna sahip olmasını gerektiren bir yasayı onayladı. Nisan 2023 itibarıyla, AB'de satılan yeni otomobillerin karbondioksit emisyon sınırı 95 g CO2/km iken, minibüsler için 147 g CO2/km olarak belirlendi. 2030'da bu sınır, otomobiller için 49,5 g CO2/km'ye, minibüsler için ise 90,6 g CO2/km'ye çekilecek. 2035'ten itibaren ise AB'de satılan yeni otomobil ve minibüslerde CO2 emisyonu sıfır olmak zorunda. Bu nedenle, zaman daraldıkça geleneksel otomobil üreticileri arasında panik başlıyor.

    Çinli üreticiler baskı oluşturuyor

    Esasında, Zipse Avrupa otomobil pazarının büyük bir daralmaya kurban gidebileceğini ve yasağın Avrupa otomotiv endüstrisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Düşük fiyatlı elektrikli ve hibrit araçlarıyla Çinli üreticiler Avrupalı üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Yakın zamanda Avrupa Komisyonu, Çinli araçlara haksız sübvansiyonlar nedeniyle %45'e varan oranda gümrük vergileri getirdi. Ancak Çinli üreticiler Avrupa'da fabrika yatırımları yaparak bu vergilerden kurtulmayı planlıyor.

    Avrupa'da bataryalı ve şarj edilebilir hbirit araç satışları geçen yıla kıyasla yılın ilk dokuz ayında %4 düşerken, elektrikli araçlar Eylül ayında yıllık bazda %12 artış gösterdi. Ancak Avrupa otomobil pazarı genel olarak yavaşlıyor ve satışlar Ağustos ayında %18,3 düştü.

    Gerçek şu ki, emisyon sınırlarına ulaşılmazsa otomobil üreticileri milyarlarca dolar (16,4 milyar dolara kadar) para cezası ödemek zorunda kalacak. Bloomberg'in analizine göre BMW ve Mercedes bu yıl bu hedeflere ulaşma yolunda ilerliyor ancak Volkswagen, Stellantis ve Renault hedefe ulaşamama riskiyle karşı karşıya.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bmw-ceo-says-europe-must-cancel-ban-petrol-engines-reduce-reliance-china-2024-10-15/ https://electrek.co/2024/10/16/bmw-head-says-that-europes-ice-ban-is-no-longer-realistic/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kenwood bt 408 yorumlar vestel mi beko mu endüstri mühendisliği okunur mu dikiş ağrısına ne iyi gelir ısparta nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız