Porsche finans müdürü: AB, içten yanmalı araç yasağını erteleyebilir

Automotive News Europe'un haberine göre, elektrikli araç siparişlerindeki yavaşlama, AB'yi aşamalı olarak kaldırma planını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Müşteriler ise istikrarlı çalışan şarj istasyonlarının eksikliği ve elektrikli araç teşviklerinin azalması gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.
"Teşvikler geri gelebilir"
Meschke, Porsche gibi lüks markaların elbette devlet sübvansiyonları olmadan da gayet iyi durumda olabileceğini, çünkü bu pazardaki tüketicilerin birkaç bin avroluk teşviklere ihtiyacının olmadığını söyledi. Ancak işler düzelmezse hükümetlerin elektrikli araç teşviklerini geri getirebileceğini belirtti.
Birleşik Krallık'ın 2030 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu araçları ve kamyonetleri yasaklayacağını açıklamasından üç yıl sonra, Başbakan Rishi Sunak yakın zamanda yasağı beş yıl ertelemeye karar verdi ve yeni başlangıç tarihi 2035 oldu.
E-yakıtlara izin çıkmıştı
AB, geçen yıl içten yanmalı araçları yasaklamaya yönelik yeni planı hayata geçirirken Almanya, e-yakıt kullanan otomobiller için muafiyet talep ederek e-yakıtların yenilenebilir enerji ve havadan karbon yakalama yoluyla üretilebileceğini öne sürerek geri adım attı. Daha sonra AB, yalnızca iklim açısından nötr yakıt kullanmaları koşuluyla, 2035'ten sonra içten yanmalı motora sahip yeni araçların kayıt altına alınmasına izin veren bir anlaşma yaptı. Raporda, Porsche'nin bu teknolojinin büyük bir destekçisi olduğu ve Şili'de e-yakıtlar üzerinde çalışan bir girişime 260 milyon dolar yatıran bir grup yatırımcının parçası olduğu belirtiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.