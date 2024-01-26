Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Porsche finans müdürü: AB, içten yanmalı araç yasağını erteleyebilir

    Elektrikli Porsche Macan'ın tanıtılmasının ardından Porsche'nin finans müdürü Lutz Meschke, Avrupa'nın 2035 yılından sonra içten yanmalı motorlu araçları yasaklama planını erteleyebileceğini söyledi. 
    Porsche finans müdürü: AB, benzinli araç yasağını erteleyebilir Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Porsche Macan'ın tanıtılmasının hemen ardından, Porsche'nin finans müdürü Lutz Meschke, Avrupa Birliği'nin 2035 yılından sonra içten yanmalı motorlu araçları yasaklama planını erteleyebileceğini söyledi. Meschke Macan'ın Singapur'daki lansmanında, "İçten yanmalı motorların sonlandırılmasıyla ilgili şu anda pek çok tartışma var. Gecikebileceğini düşünüyorum." dedi.

    Automotive News Europe'un haberine göre, elektrikli araç siparişlerindeki yavaşlama, AB'yi aşamalı olarak kaldırma planını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Müşteriler ise istikrarlı çalışan şarj istasyonlarının eksikliği ve elektrikli araç teşviklerinin azalması gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

    "Teşvikler geri gelebilir"

    Meschke, Porsche gibi lüks markaların elbette devlet sübvansiyonları olmadan da gayet iyi durumda olabileceğini, çünkü bu pazardaki tüketicilerin birkaç bin avroluk teşviklere ihtiyacının olmadığını söyledi. Ancak işler düzelmezse hükümetlerin elektrikli araç teşviklerini geri getirebileceğini belirtti.

    Birleşik Krallık'ın 2030 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu araçları ve kamyonetleri yasaklayacağını açıklamasından üç yıl sonra, Başbakan Rishi Sunak yakın zamanda yasağı beş yıl ertelemeye karar verdi ve yeni başlangıç ​​tarihi 2035 oldu.

    E-yakıtlara izin çıkmıştı

    AB, geçen yıl içten yanmalı araçları yasaklamaya yönelik yeni planı hayata geçirirken Almanya, e-yakıt kullanan otomobiller için muafiyet talep ederek e-yakıtların yenilenebilir enerji ve havadan karbon yakalama yoluyla üretilebileceğini öne sürerek geri adım attı. Daha sonra AB, yalnızca iklim açısından nötr yakıt kullanmaları koşuluyla, 2035'ten sonra içten yanmalı motora sahip yeni araçların kayıt altına alınmasına izin veren bir anlaşma yaptı. Raporda, Porsche'nin bu teknolojinin büyük bir destekçisi olduğu ve Şili'de e-yakıtlar üzerinde çalışan bir girişime 260 milyon dolar yatıran bir grup yatırımcının parçası olduğu belirtiliyor.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 1.4 tfsi kronik sorunlar flipper zero 2. el gfb ürünleri nerede satılır audi a3 1.0 tfsi yorum su birikintisine giren araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9A
    Xiaomi Redmi 9A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15” Notebook 3520
    Dell Inspiron 15” Notebook 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız