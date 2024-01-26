Porsche finans müdürü: AB, içten yanmalı araç yasağını erteleyebilir

Tam Boyutta Gör Elektrikli Porsche Macan'ın tanıtılmasının hemen ardından, Porsche'nin finans müdürü Lutz Meschke, Avrupa Birliği'nin 2035 yılından sonra içten yanmalı motorlu araçları yasaklama planını erteleyebileceğini söyledi. Meschke Macan'ın Singapur'daki lansmanında, "İçten yanmalı motorların sonlandırılmasıyla ilgili şu anda pek çok tartışma var. Gecikebileceğini düşünüyorum." dedi.

Automotive News Europe'un haberine göre, elektrikli araç siparişlerindeki yavaşlama, AB'yi aşamalı olarak kaldırma planını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Müşteriler ise istikrarlı çalışan şarj istasyonlarının eksikliği ve elektrikli araç teşviklerinin azalması gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

"Teşvikler geri gelebilir"

Meschke, Porsche gibi lüks markaların elbette devlet sübvansiyonları olmadan da gayet iyi durumda olabileceğini, çünkü bu pazardaki tüketicilerin birkaç bin avroluk teşviklere ihtiyacının olmadığını söyledi. Ancak işler düzelmezse hükümetlerin elektrikli araç teşviklerini geri getirebileceğini belirtti.

Birleşik Krallık'ın 2030 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu araçları ve kamyonetleri yasaklayacağını açıklamasından üç yıl sonra, Başbakan Rishi Sunak yakın zamanda yasağı beş yıl ertelemeye karar verdi ve yeni başlangıç ​​tarihi 2035 oldu.

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E-yakıtlara izin çıkmıştı

AB, geçen yıl içten yanmalı araçları yasaklamaya yönelik yeni planı hayata geçirirken Almanya, e-yakıt kullanan otomobiller için muafiyet talep ederek e-yakıtların yenilenebilir enerji ve havadan karbon yakalama yoluyla üretilebileceğini öne sürerek geri adım attı. Daha sonra AB, yalnızca iklim açısından nötr yakıt kullanmaları koşuluyla, 2035'ten sonra içten yanmalı motora sahip yeni araçların kayıt altına alınmasına izin veren bir anlaşma yaptı. Raporda, Porsche'nin bu teknolojinin büyük bir destekçisi olduğu ve Şili'de e-yakıtlar üzerinde çalışan bir girişime 260 milyon dolar yatıran bir grup yatırımcının parçası olduğu belirtiliyor.



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Porsche finans müdürü: AB, benzinli araç yasağını erteleyebilir