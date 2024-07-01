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    Anlık Bildirim

    Avustralya: "Çinli elektrikli araçlara kapımız açık"

    Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik kısıtlamalar sürerken pazarın büyümeye devam ettiği Avustralya'dan rekabeti körükleyecek markaları desteklemeye hazırız mesajı geldi.

    Önce Amerika ardından da Avrupa Komisyonu getirdiği ek vergilerle Çinli elektrikli araç üreticilerinin önüne set çekti. Bu durum Çinli üreticileri yavaşlatsa da pek durduracak gibi görünmüyor. Ancak yine de alternatif olarak farklı pazarlar da markaların radarına girmeye başladı.

    Rusya, özellikle Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasının ardından deyim yerindeyse Çinli markaların arka kapısı haline geldi. Ancak burada elektrikli araçlardan çok içten yanmalı motorlu araçlara yer var. Bu noktada yeni bir hedef belirlendi: Avustralya. Elektrikli otomobil pazarının büyümeye devam ettiği ülkede Tesla şu an baskın marka rolünde. Ancak Çinli markalar yakında yeni modelleriyle rekabeti artırmaya hazırlanıyor.

    Avustralya: 'Çinli elektrikli araçlara kapımız açık' Tam Boyutta Gör
    Çinli SAIC bünyesinde bulunan MG, elektrikli kompakt SUV modeli ZS EV ile başarının tadını aldıktan sonra şarj edilebilir hibrit sisteme sahip MG3 ve %100 elektrikli Cyberster modellerini Avustralya'da satışa sunacak. BYD ise Atto 3, Dolphin ve Seal modellerini sahaya sürerek rekabetin fitilini ateşledi. Buna ek olarak XPeng, Geely, Changan ve Leapmotor'un da pazara giriş yapma planlarının olduğu belirtiliyor.

    Avustralya, Çinlilere ek vergi uygulayan ülkelerin aksine onlara kucak açmış durumda. Ülkedeki Federal Otomotiv Endüstrisi Odası'ndan (FCAI) bir sözcü, pazardaki rekabetin desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Artan rekabet, Avustralyalıların farklı yaşam tarzlarını, ihtiyaçlarını ve fiyat noktalarını karşılayan çok çeşitli araçlara erişmelerini sağladı. Çin üretimi araçların varlığı da bunu büyük oranda destekliyor."

    Avustralya'da 2023 yılında 98 bin elektrikli araç satıldı. Pazardaki büyüme, hükümetin Ulusal Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında sunulan teşviklerle destekleniyor. Ayrıca, Avustralya'daki Yenilenebilir Enerji Ajansı da elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmek için 500 milyon dolar yatırım yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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