Avustralya: "Çinli elektrikli araçlara kapımız açık"

Önce Amerika ardından da Avrupa Komisyonu getirdiği ek vergilerle Çinli elektrikli araç üreticilerinin önüne set çekti. Bu durum Çinli üreticileri yavaşlatsa da pek durduracak gibi görünmüyor. Ancak yine de alternatif olarak farklı pazarlar da markaların radarına girmeye başladı.
Rusya, özellikle Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasının ardından deyim yerindeyse Çinli markaların arka kapısı haline geldi. Ancak burada elektrikli araçlardan çok içten yanmalı motorlu araçlara yer var. Bu noktada yeni bir hedef belirlendi: Avustralya. Elektrikli otomobil pazarının büyümeye devam ettiği ülkede Tesla şu an baskın marka rolünde. Ancak Çinli markalar yakında yeni modelleriyle rekabeti artırmaya hazırlanıyor.
Avustralya, Çinlilere ek vergi uygulayan ülkelerin aksine onlara kucak açmış durumda. Ülkedeki Federal Otomotiv Endüstrisi Odası'ndan (FCAI) bir sözcü, pazardaki rekabetin desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Artan rekabet, Avustralyalıların farklı yaşam tarzlarını, ihtiyaçlarını ve fiyat noktalarını karşılayan çok çeşitli araçlara erişmelerini sağladı. Çin üretimi araçların varlığı da bunu büyük oranda destekliyor."
Avustralya'da 2023 yılında 98 bin elektrikli araç satıldı. Pazardaki büyüme, hükümetin Ulusal Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında sunulan teşviklerle destekleniyor. Ayrıca, Avustralya'daki Yenilenebilir Enerji Ajansı da elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmek için 500 milyon dolar yatırım yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.