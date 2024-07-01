Avustralya: "Çinli elektrikli araçlara kapımız açık"

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Önce Amerika ardından da Avrupa Komisyonu getirdiği ek vergilerle Çinli elektrikli araç üreticilerinin önüne set çekti. Bu durum Çinli üreticileri yavaşlatsa da pek durduracak gibi görünmüyor. Ancak yine de alternatif olarak farklı pazarlar da markaların radarına girmeye başladı.

Rusya, özellikle Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasının ardından deyim yerindeyse Çinli markaların arka kapısı haline geldi. Ancak burada elektrikli araçlardan çok içten yanmalı motorlu araçlara yer var. Bu noktada yeni bir hedef belirlendi: Avustralya. Elektrikli otomobil pazarının büyümeye devam ettiği ülkede Tesla şu an baskın marka rolünde. Ancak Çinli markalar yakında yeni modelleriyle rekabeti artırmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli SAIC bünyesinde bulunan MG, elektrikli kompakt SUV modeli ZS EV ile başarının tadını aldıktan sonra şarj edilebilir hibrit sisteme sahip MG3 ve %100 elektrikli Cyberster modellerini Avustralya'da satışa sunacak. BYD ise Atto 3, Dolphin ve Seal modellerini sahaya sürerek rekabetin fitilini ateşledi. Buna ek olarak XPeng, Geely, Changan ve Leapmotor'un da pazara giriş yapma planlarının olduğu belirtiliyor.

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Avustralya, Çinlilere ek vergi uygulayan ülkelerin aksine onlara kucak açmış durumda. Ülkedeki Federal Otomotiv Endüstrisi Odası'ndan (FCAI) bir sözcü, pazardaki rekabetin desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Artan rekabet, Avustralyalıların farklı yaşam tarzlarını, ihtiyaçlarını ve fiyat noktalarını karşılayan çok çeşitli araçlara erişmelerini sağladı. Çin üretimi araçların varlığı da bunu büyük oranda destekliyor."

Avustralya'da 2023 yılında 98 bin elektrikli araç satıldı. Pazardaki büyüme, hükümetin Ulusal Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında sunulan teşviklerle destekleniyor. Ayrıca, Avustralya'daki Yenilenebilir Enerji Ajansı da elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmek için 500 milyon dolar yatırım yapacak.

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