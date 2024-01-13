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    Avustralyalı şirket, madende sıkıştırılmış hava ile enerji depoluyor

    Avustralyali bir şirket, hava sıkıştırtırma yöntemiyle bir madende enerji depolayacak. Hava sıkıştırma ile enerji depolama yöntemi nasıl işliyor?                

    Avustralya'da madende sıkıştırılmış hava ile enerji depolanacak

    Hydrostor isimli firma, Avustralya’da 200 MW gücünde 1600 MWh kapasiteli bir depolama tesisi yapma hakkı kazandı. Eski bir madene yapılacak sistem için Avustralya devleti 45 milyon dolar destek olacak. Toplam 8 saat süreli sistem uzun süre kapasitesi ile kimyasal bataryalardan ayrışıyor.

    Bundan yaklaşık 8 yıl önce sistemin çalıştığını ispatlayan Kanada’lı enerji depolama şirketi şimdi Avustralya’nın yeşil enerjiyi depolamasında yer kapmayı başardı. Bildiğiniz üzere elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji türü, şebekede fazlası veya azı şebekenin çökmesine ve uzun süreli enerji kesintilerine yol açıyor.

    Bu nedenle tüketime göre üretimi ayarlamak çok önemli, ancak güneş ve rüzgarda böyle bir şey yapmak imkansız. Bu nedenle üretim açığını dengeleyen enerji santralleri genelde fosil bazlı olduğu için yeşil enerjiyi depolayabilmemiz mecburi.

    Avustralya'da madende sıkıştırılmış hava ile enerji depolanacak

    Bu enerji yarışında eski bir fikir olan hava sıkıştırma, 1978 yılında 290MW gücünde 580 MWh kapasiteli olarak Almanya, Huntorf şehrinde hizmete girmişti. Bu sistem halen çalışmakta ancak sisteme verilen elektriğin sadece %42’sini geri verebiliyor. Bu sistemin en büyük sorunu havayı sıkıştırdığı sırada çıkan ısı enerjisini saklayıp deşarj esnasında geri veremiyordu. Kanadalı Hydrostor ise bu enerjiyi bir ısı bataryasında saklanıyor ve geri veriliyor bu nedenle verim %65’e kadar çıkabiliyor.

    Sistemde sadece hava sıkıştırma ve sonrasında genişleyen hava için türbin kullanıldığı için çok bir maliyeti yok. Esas maliyet yer altı deposunun inşaası ise zaten eski bir madeni kullanıldığı için iyice azalmış durumda. Bataryada madenin içi önce su ile dolduruluyor sonra içine sıkıştırılan hava basılmakta, bu şekilde suyun bir kısmı yüzey rezarvuarına yükseliyor. Maden hava dolduğunda ve basınçlı su altında kaldığında şarj tamamlanmış oluyor.

    Avustralya'da madende sıkıştırılmış hava ile enerji depolanacak

    Bu sistemin lityum bataryalardan farkı 8 saatlik depolama kapasitesi nedeniyle ciddi derecede ucuz olması. Zira lityum bataryada 2 saat yerine, 8 saat istiyorsanız 4 kat fazla maliyete neden olurken, bu sistemde rezarvuarı büyütmeniz yeterli. Firmanın suyun yerçekimi gücünü kullanması nedeniyle bataryadaki sıkıştırılmış hava hep aynı basınçta oluyor, buda oluşturulan gücü sabit tutmayı

    Avustralya'da madende sıkıştırılmış hava ile enerji depolanacak

    Tesisin kurulacağı yerdeki maden çok sert kayaçlardan oluşan 600 metre derinliğe ulaşan yapıya sahip. Tesiste 1600 MWh elektrik depolama harici 250 MWh’de elektrik kesintileri durumu için ekstra yedek bırakılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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