Avustralyalı şirket, madende sıkıştırılmış hava ile enerji depoluyor

Hydrostor isimli firma, Avustralya’da 200 MW gücünde 1600 MWh kapasiteli bir depolama tesisi yapma hakkı kazandı. Eski bir madene yapılacak sistem için Avustralya devleti 45 milyon dolar destek olacak. Toplam 8 saat süreli sistem uzun süre kapasitesi ile kimyasal bataryalardan ayrışıyor.

Bundan yaklaşık 8 yıl önce sistemin çalıştığını ispatlayan Kanada’lı enerji depolama şirketi şimdi Avustralya’nın yeşil enerjiyi depolamasında yer kapmayı başardı. Bildiğiniz üzere elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji türü, şebekede fazlası veya azı şebekenin çökmesine ve uzun süreli enerji kesintilerine yol açıyor.

Bu nedenle tüketime göre üretimi ayarlamak çok önemli, ancak güneş ve rüzgarda böyle bir şey yapmak imkansız. Bu nedenle üretim açığını dengeleyen enerji santralleri genelde fosil bazlı olduğu için yeşil enerjiyi depolayabilmemiz mecburi.

Bu enerji yarışında eski bir fikir olan hava sıkıştırma, 1978 yılında 290MW gücünde 580 MWh kapasiteli olarak Almanya, Huntorf şehrinde hizmete girmişti. Bu sistem halen çalışmakta ancak sisteme verilen elektriğin sadece %42’sini geri verebiliyor. Bu sistemin en büyük sorunu havayı sıkıştırdığı sırada çıkan ısı enerjisini saklayıp deşarj esnasında geri veremiyordu. Kanadalı Hydrostor ise bu enerjiyi bir ısı bataryasında saklanıyor ve geri veriliyor bu nedenle verim %65’e kadar çıkabiliyor.

Sistemde sadece hava sıkıştırma ve sonrasında genişleyen hava için türbin kullanıldığı için çok bir maliyeti yok. Esas maliyet yer altı deposunun inşaası ise zaten eski bir madeni kullanıldığı için iyice azalmış durumda. Bataryada madenin içi önce su ile dolduruluyor sonra içine sıkıştırılan hava basılmakta, bu şekilde suyun bir kısmı yüzey rezarvuarına yükseliyor. Maden hava dolduğunda ve basınçlı su altında kaldığında şarj tamamlanmış oluyor.

Bu sistemin lityum bataryalardan farkı 8 saatlik depolama kapasitesi nedeniyle ciddi derecede ucuz olması. Zira lityum bataryada 2 saat yerine, 8 saat istiyorsanız 4 kat fazla maliyete neden olurken, bu sistemde rezarvuarı büyütmeniz yeterli. Firmanın suyun yerçekimi gücünü kullanması nedeniyle bataryadaki sıkıştırılmış hava hep aynı basınçta oluyor, buda oluşturulan gücü sabit tutmayı

Tesisin kurulacağı yerdeki maden çok sert kayaçlardan oluşan 600 metre derinliğe ulaşan yapıya sahip. Tesiste 1600 MWh elektrik depolama harici 250 MWh’de elektrik kesintileri durumu için ekstra yedek bırakılacak.

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