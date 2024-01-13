Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hidrojen ile çalışan ve dikey iniş kalkış yapabilen uçan araba geliyor

    VERTIAA isimli şirket 1.000 km menzile sahip hidrojen motorlu uçan araba geliştiriyor. Hidrojen motorlu eVTOL ismindeki araç, diğer uçan taksilerden farklı motor tasarımına sahip.

    Dronlar sonrası insanları da kısa mesafelerde taksi benzeri şekilde taşıyacak uçan araçlar geliştiren yüzlerce şirket prtaya çıktı. Avustralya’lı bir şirket ise hidrojen kullanarak 5 kişiyi 1000 km’ye taşıyacağını iddia ediyor.

    Bildiğiniz gibi bataryaların oldukça ağır ve enerji yoğunlukları düşük olması, dikey iniş kalkışın zorluğu gibi nedenler menzili ve taşıma kapasitesini ciddi derecede düşürüyor. Avustralyalı AMSL firması bünyesinde faaliyet gösteren VERTIIA markasının 4 kişiyi 250 km’ye taşırken, hidrojenli versiyon 5 kişiyi 1000 km’ye kadar taşımayı vaat ediyor.

    Mesafe ve kişi sayısı artınca bir anda, uçan hidrojenli araba (eVTOL) için yeni kapılar açıyor. Sistem diğer araçlar gibi bir çok pervane ve her birinde ayrı bir elektrikli motor ile güç üretiyor. Toplam 8 adet motor sayesinde motorlardan birkaçı bozusa bile güvenli şekilde uçuş ve iniş sağlayabiliyor. Pervaneler kalkış ve iniş halinde dikey iken, seyahat anında yataya dönüşüyor.

    Bu şekilde alet dikey inip kalkarken birden fazla pervanesi olan helikopter gibi çalışırken, ilerlemeye başladığında bir çok motoru olan küçük bir uçak gibi davranıyor. Bu sayede ciddi hız kazanan sistem saatte 300 km/s hızlarına çıkarak ciddi bir zaman kazancı sağlıyor. Tabii bir uçak kadar hızlı değil ama şehrin içinden diğer bir şehrin içine taşıyacak olması, kısa mesafe uçuşlarda ona büyük avantaj sağlayacak.

    Firma tam otonom uçuşu ikinci aşamaya bırakırken, şimdilik pilotlu uçuşa odaklanıyor. Özellikle hava ambulansı konsepti üzerinde çalışılıyor. Ulaşımı zor bölgelerde acil ve hesaplı ulaşım sağlayan sistem helikoptere göre ciddi bir avantaj sunabilir. Fakat benim ilgimi çeken şey kişisel kullanımı otonom ile birleşince yapabilecekleri. İstanbul gibi bir yerde şehrin içindeki istediğiniz bir bölgeden kalkan bir drone ile İstanbul-Bursa arası 20 dk’ya inebilir.

    Hidrojen ile çalışan dikey iniş kalkış yapabilen uçan araba Tam Boyutta Gör

    Tabii ki otoyoldaki bir kazaya anında gidebilen bir ambulansın, sonrasında içindeki ilk yardım ekibi ile beraber hastayı en yakın travma hastanesine ulaştırabilmesinin önemi ortada.

    Sistemin esas kanıtladığı şey ise bu tür araçlar için hidrojenin şehirler arası dolmuş hizmeti dahil bir çok projeye ön ayak olacak olabilecek olması. 

    Mesela farklı bir tasarım ile 5 kişi yerine 15 kişi taşıyan bir eVTOL’ün,  belki 1000 km yerine 300 km mesafedeki İstanbul - İzmir seferini merkezden, merkeze 1 saat içinde tamamlaması mümkün. Özellikle havalimanına ulaşımın genelde 1 saat sürdüğü trafikli şehirlerde direkt 1 saatte ulaşım uygun fiyatlı olursa niye tutmasın. Sistem ister tam otonom, istenirse  uzaktan pilotaj ile uçurulabilir.

    Hidrojen ile çalışan dikey iniş kalkış yapabilen uçan araba

    Diğer bir önemli kullanım alanı ise savaş alanına taşınabilecek kargonun direkt hızlıca gönderilebilmesi olacaktır. Otonom ya da uzaktan kumandalı bir sistem uzun mesafe zorlu coğrafyaları anında aşabilir ve orduya lojistik destek sunabilir. Üstelik bunu başarırken herhangi ise personeli riski olmaz. Yine böyle bir sistemde 500 kg yükü tek seferde 1000 km uzağa gönderebilmek mümkün olabilir.

    Hidrojen ile çalışan dikey iniş kalkış yapabilen uçan araba

    Tabii bunların hepsinden önce Avustralyalı AMSL firmasının, Avustralya hükümetinden aldığı 3,45 milyon dolarlık finansman ile bu ilk hidrojenli eVTOL’ü uçurması gerek. Firma şimdiye kadar bataryalı olan versiyonu bir çok kez yerden havalanma testini tamamlamış durumda. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik tv alınır mı bimcell genç paket kozmetik marka isim önerileri vodafone tobi hediye internet turuncu park lambası muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız