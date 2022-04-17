Axie Infinity saldırısının arkasından Kuzey Kore çıktı

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Geçtiğimiz haftalarda en büyük NFT tabanlı oyun olarak gösterilen Axie Infinity platformu içerisinde yer alan Ronin Bridge köprüsü saldırıya uğramış ve 600 milyon dolardan fazla varlık çalınmıştı. Saldırının arkasında Kuzey Kore var.

Ronin ağına Lazarus saldırısı

Ronin Bridge tarafından yapılan açıklamaya göre FBI tarafından yapılan araştırma sonucunda saldırının Kuzey Kore kaynaklı Lazarus ekibi tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

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ABD yetkilileri çalınan varlıkların gönderildiği cüzdanı kara listeye almış durumda. Geliştirici Sky Mavis ise Binance liderliğindeki yatırım ekibinden 150 milyon dolarlık fon topladı. Fon saldırıdan etkilenen tüm yatırımcıların mağduriyetini gidermek için harcanacak. Ayrıca Ronin köprü ağındaki açıkların kapatılması için de kapsamlı bir güvenlik güncellemesi ile güvenlik araştırması gerçekleştirilecek.



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