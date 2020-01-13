Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO)

    NASA; Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 görevlerinde Ay'a küçük arabalar göndermişti. İşte LRV isimli bu araçları kullanan astronotların görüntüleri:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,7b
    2
    25
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO)
    Tam Boyutta Gör

    Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanlığa bazı katkıları da olmadı değil. Şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönemde çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğinde birçok tarihi ilke şahitlik etmiştik.

    1969 yılında Ay'a ilk insanlı inişi gerçekleştiren ABD, bu büyük başarıyla birlikte Uzay Yarışı'na son noktayı koymuş ve yarışın nihai galibi olmuştu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüdüğü Apollo 11 görevi, muhtemelen yüzyıllar boyunca hatırlanmaya devam edecek. 

    Ayrıca Bkz. "Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz""

    İlginizi Çekebilir Avatar Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı

    Apollo 11 bir ilkti ancak elbette insanlığın son Ay macerası da değildi. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı bulmuştu. Bu astronotlardan bazılarıysa Ay'da yürümekle kalmayıp ayrıca Ay yüzeyinde küçük bir araba sürme keyfini de yaşamıştı.



    Yukarıda görmüş olduğunuz görüntüler Apollo 15 görevine ait. David Scott ve James Irwin isimli iki astronotun yüzeye indirildiği Apollo 15'te, videoda gördüğümüz Lunar Rover Vehicle (Ay taşıtı) isimli araçlar ilk kez Ay'a götürülmüştü. Scott-Irwin ikilisi, LRV'yle birlikte Ay yüzeyinde tam 27,9 kilometre yol kat ederek müthiş bir işe imza attı. Görüntülerin 10 dakika uzunluğudaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

    Aşağıdaki görüntüler ise Apollo 16 görevinde çekilmiş. Videoda aracı kullanan astronotun ismi John W. Young. Young'ı görüntüye alan isim ise ünlü astronot Charles Duke. Apollo 16'nın astronot ikilisi, Ay yüzeyinde kaldıkları 71 saatlik zaman diliminde LRV ile birlikte toplam 26,7 kilometre yol almış.

    LRV arabalarını sadece altı astronot Ay'da sürme şansı bulabildi. Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 görevlerinde Ay'a gönderilen üç LRV ortalama yaklaşık 30 kilometrelik yol kat etmiş. NASA, araçların Dünya'ya geri getirilmediğini ve şu anda hala Ay yüzeyinde aynen beklediğini söylüyor.



    https://archive.org/search.php?query=subject%3A"Apollo+15+Resource+Reel" Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    17 sa.
    Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak
    20 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Bazı neandertaller gelip AMariGa AyO ÇıhMadı falan der. Onlara tavsiyem gelmesinler, gidip kuruluşmudur nedir onu izlesinler.
    2 Yanıt Yanıtla +39
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Steelo 1 hf. Relax Relax
    Aya çıkmadığı doğru.Eğer çıksaydı 100 defa çıkılırdı şimdiye.Amerikan milliyetçisimisiniz nesiniz savunucaz diye.. Milyon tane kanıt var nette neden çıkmadığına dair.Herşeyi düz dünyacılara indirgediğiniz için mantığınızı da bir kenara bırakıyorsunuz.
    Aya çıkmadığı doğru.Eğer çıksaydı 100 defa çıkılırdı şimdiye.Amerikan milliyetçisimisiniz nesiniz savunucaz diye.. Milyon tane kanıt var nette neden çıkmadığına...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 1 hf. Steelo
    6 adet ay yolculugunun maliyeti bugunun parasi ile 600milyar dolar, tum turkiyenin gdp si 850milyar dolar. 100 defa cikmanin maliyetini hesapla, neden bir daha cikilmadigini anlarsin.
    6 adet ay yolculugunun maliyeti bugunun parasi ile 600milyar dolar, tum turkiyenin gdp si 850milyar dolar. 100 defa cikmanin maliyetini hesapla, neden bir daha ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 1 hf.
    Arabayla giderken hiç rüzgar çarpmaması çok ilginç bir deneyim olmuştur kesin. Düşünsenize 150 km/s hızla gidiyorsunuz ve camdan kafanızı çıkartıyorsunuz, hiç bir hava değişimi ve rüzgar yok. odanın içinde ki hava gibi. Deneyimlemek isterdim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    firat_kilic 1 hf.
    Aydaki araçlar elektriklimiymiş? Yoksa benzin, mazotla mı gitmişler? :))))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alfa-x 1 hf.
    Şu filmi izleyin kendileri bile inanmıyorlar 1978 yapımı filmlerinde anlatmışlar







    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    halily 1 hf. Relax Relax
    "Kuyruksuz Maymunlar Neandertallere Laf Sokarken" isimli çalışman hayırlı olsun. Birilerinin cehaletini, bilgisizce konuşmalarını filan eleştirme demiyorum hobi olarak yine eleştir de konunun Kuruluşla Dirilişle ne alakası var. Eleştirmeye aklın yetmiyorsa maymunluk yapmaya çalışma, Neandertal deyip hakaret ettiğin insanlardan daha çok saçmalıyorsun.



    Keşke Amerika uzay çalışmalarında kullanıp telef ettiği maymunlar yerine; ülkesine milletine diline dinine kültürüne vatanına yabancı, papağandan hallice iki haneli iq'suyla kalkıp bir de kendi insanını, tarihini hor gören ne idüğü belirsiz faydasız canlıları kullansaydı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    L.o.T.u.S 1 hf.
    Adam ayda drift yapiyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Sıfır fizik-astrofizik bilgisiyle yine bilgisizce mesajlar yazılmış. Yok Ay'a neden şimdi gidilmiyormuş. Şu ana kadar 6 farklı inişte, Ay yüzeyinde 12 farklı insan yürüdü. Ayrıca NASA, 2024 yılına kadar Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndermeyi planlıyor. Muhtemelen ona da "gitmedi" denilecek. Vala pes be kardeşim!..

    Neil Armstrong (1930-2012)—Apollo 11
    Edwin "Buzz" Aldrin (1930-)—Apollo 11
    Charles "Pete" Conrad (1930-1999)—Apollo 12
    Alan Bean (1932-2018)—Apollo 12
    Alan B. Shepard Jr. (1923-1998)—Apollo 14
    Edgar D. Mitchell (1930-2016)—Apollo 14
    David R. Scott (1932-)—Apollo 15
    James B. Irwin (1930-1991)—Apollo 15
    John W. Young (1930-2018)—Apollo 16
    Charles M. Duke (1935-)—Apollo 16
    Eugene Cernan (1934-2017)—Apollo 17
    Harrison H. Schmitt (1935-)—Apollo 17
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ProfXavier 1 hf.
    abi kış lastiği ile kaç kuruş yakmış?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    burak-doruk 1 hf.
    Hadi bunlar aya gitmedi diyelim Sovyetler Birliği bile sizin yaptiğinız muhalefeti yapmadı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mantarın Başı 1 hf.
    Kardeş karanlık yüzeye mi indin insan dünyayı gösterir :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IamTheOne76 1 hf.
    youtube.com/...

    Siz yinede bu videoya bi bakın derim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9679 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uzay araştırmaları, insanlı ay görevleri ve
    10 etiket daha nasa apollo 15 apollo 11 apollo 10 apollo Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. AMD Athlon 3000 Gold ve Silver yongaları rekabete katılıyor 1 hf. Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi 1 hf. 2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı 1 hf. Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor 1 hf. OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı 1 hf. Altın Küre ödüllü '1917' filmi, gişelere hızlı bir giriş yaptı 1 hf. HyperX özel söyleşi | 2019 nasıl geçti, 2020'de neler göreceğiz? 1 hf. Beklenen SSD geliyor | Samsung 980 Pro ön inceleme 1 hf. ADATA tam 10 bin dolarlık klavye hazırladı 1 hf. Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak 1 hf. Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı 1 hf. Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor 1 hf. Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı 1 hf. Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer 1 hf. Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi 1 hf. Canon yeni robotik kamera kontrol sistemini duyurdu 1 hf. 14 inç ekranda 4K! | MSI Prestige 14 ön inceleme 1 hf. MSI Aegis Ti5 | Ön inceleme 1 hf. Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak! 1 hf. Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO) Sonraki New York parçacık hızlandırıcı araştırma tesisine ev sahipliği yapacak 1 hf. Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 hf. Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek 1 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 1 hf. 2si1 | Xbox Series X vs PS5, konsollar değişiyor! 1 hf. Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle 1 hf. Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek 1 hf. Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak 1 hf. 17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti 1 hf. 256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor 1 hf. Açılışa özel indirimler, %50 indirim alanlar ve DH özel çekiliş "Yeni Xiaomi mağazasını gezdik" 1 hf. Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor 1 hf. CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor 1 hf. Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor 1 hf. 14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı 1 hf. Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi 1 hf. Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim