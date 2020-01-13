Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO)

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Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın insanlığa bazı katkıları da olmadı değil. Şimdileri "Uzay Yarışı" olarak isimlendirdiğimiz, dönemin iki süper gücü ABD ve SSCB'nin uzay araştırmaları için birbirleriyle yarışa girdikleri dönemde çok kısa bir süre içerisinde devrim niteliğinde birçok tarihi ilke şahitlik etmiştik.

1969 yılında Ay'a ilk insanlı inişi gerçekleştiren ABD, bu büyük başarıyla birlikte Uzay Yarışı'na son noktayı koymuş ve yarışın nihai galibi olmuştu. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüdüğü Apollo 11 görevi, muhtemelen yüzyıllar boyunca hatırlanmaya devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz""

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Apollo 11 bir ilkti ancak elbette insanlığın son Ay macerası da değildi. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı bulmuştu. Bu astronotlardan bazılarıysa Ay'da yürümekle kalmayıp ayrıca Ay yüzeyinde küçük bir araba sürme keyfini de yaşamıştı.





Yukarıda görmüş olduğunuz görüntüler Apollo 15 görevine ait. David Scott ve James Irwin isimli iki astronotun yüzeye indirildiği Apollo 15'te, videoda gördüğümüz Lunar Rover Vehicle (Ay taşıtı) isimli araçlar ilk kez Ay'a götürülmüştü. Scott-Irwin ikilisi, LRV'yle birlikte Ay yüzeyinde tam 27,9 kilometre yol kat ederek müthiş bir işe imza attı. Görüntülerin 10 dakika uzunluğudaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki görüntüler ise Apollo 16 görevinde çekilmiş. Videoda aracı kullanan astronotun ismi John W. Young. Young'ı görüntüye alan isim ise ünlü astronot Charles Duke. Apollo 16'nın astronot ikilisi, Ay yüzeyinde kaldıkları 71 saatlik zaman diliminde LRV ile birlikte toplam 26,7 kilometre yol almış.

LRV arabalarını sadece altı astronot Ay'da sürme şansı bulabildi. Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 görevlerinde Ay'a gönderilen üç LRV ortalama yaklaşık 30 kilometrelik yol kat etmiş. NASA, araçların Dünya'ya geri getirilmediğini ve şu anda hala Ay yüzeyinde aynen beklediğini söylüyor.

https://archive.org/search.php?query=subject%3A"Apollo+15+Resource+Reel"

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