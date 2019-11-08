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    Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı

    Apollo 17 astronotları Gene Cernan ve Harrison Schmitt'in Ay yüzeyinden topladığı örnek maddeler tam 47 yıl sonra ilk kez açıldı.
    2 hf.
    4,9b
    2
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı
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    NASA'lı bilim insanları tam 47 yıldır dokunulmamış halde kapalı bekleyen Ay toprağı örneğini bugün ilk kez açtı. 1972 yılındaki Apollo 17 misyonu dahilinde toplanan örnek maddeler NASA astronotları Gene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından Dünya'ya getirilmişti.

    Neil Armstrong ve Buzz Aldrin bildiğiniz gibi 1969 yılında Ay yüzeyinde ilk adımları atmıştı. Ancak NASA'nın Apollo misyonları elbette orada sonlanmadı. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenledi ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı buldu. Bu görevlerden sonuncusu Apollo 17'ydi. Ay yüzeyinde adım atan son insan ise 2017 yılında hayatını kaybeden Gene Cernan olmuştu.

    NASA'nın Apollo görevleri dahilinde Ay'dan getirdiği örneklerin büyük çoğunluğu 1970'li yıllarda açılmış ve test edilmişti. Ancak uzay ajansı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekte daha gelişmiş analizlerin yapılabileceğini öngörerek bazı numuneleri kapalı halde saklamayı tercih etti. Bu örnek maddelerden ilki tam 47 yıl sonra şimdi ilk kez açıldı.

    73002 isimli numunenin 1974 teknolojisi ve 2019 teknolojisi altında görüntüsü:

    Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Daha önce hiç açılmamış bu numunelerin incelenmesiyle Ay'ın kutup bölgelerinde yer alan su buzullarının kökeniyle ilgili yeni detaylar öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Diğer potansiyel kaynaklar da yine çalışmalarımızın hedeflerinden olacak." sözlerini kullandı. 

    NASA bildiğiniz gibi şu sıralar 2024 yılı gibi Ay'a geri dönmenin planlarını yapıyor. Yeni insanlı Ay programının ismi Artemis olarak açıklanmıştı. Artemis astronotları Ay'ın su buzullarıyla kaplı olduğu bilinen güney kutbuna iniş yapacak. Ay toprağı üzerinde yapılacak olan yeni incelemelerin Artemis programı için de önemli olabileceği belirtiliyor.



    https://newatlas.com/space/nasa-untouched-moon-samples-40-years/ Yorum Yaz
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    spenx01 2 hf. en beğenilen SC0RPI0N
    Aya gitmek 47 yil oncesinde olmayan kadar yuksek teknoloji gerektirmiyor. Her okudugunuza inaniyorsunuz. icerik tiklansin diye uretilen binlerce hikaye var, hepsinin de inanani var. 47 yil onceki hangi teknoloji aya gitmekte yetersizdi, uzaya cikildi, ucaklar goklerde, Einstein'in teorisi uzerine 70 yil gecmis. Mesele sen gunumuz teknolojilerinden hangileri aya goturebilir bizi de 47 yil oncekiler goturemez diye mi dusundun, yoksa her siradan insan gibi aklina gelen ilk dusunceyi arastirmadan yaziyor musun?
    Aya gitmek 47 yil oncesinde olmayan kadar yuksek teknoloji gerektirmiyor. Her okudugunuza inaniyorsunuz. icerik tiklansin diye uretilen binlerce hikaye var, hep...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Çağdaş ÖZGÜR 2 hf.
    Aya gidildiği kocaman bir yalan...
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    Askaparta 1 hf.
    Nasa'nın bahçesinden almışlardır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    O zamanki astronotlarin evlerinde,bir kosede kavanozun icide bir avuc ay topragi yada tasi vardir.Ben gitmis olsam alirdim kesin
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    dostum kertenkele 1 hf.
    Bu toprağı açıp incelemeyeceklerse ne demeye alıp getirmişler 47 yıl neyi beklemişler. Tabi gerçekten gidildiyse
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    Seyrim 1 hf.
    Hepsi hikaye. Ay da yok dünya da. bizde bilgisayarlar içinde yaşayan süreli programlarız..
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    Ahmet DOĞAN 2 hf.
    İçinda Yaşayan Organizma Varsada Ölmüştür. Bakın Ayda Hayat Yok ;))
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    tbbtl 2 hf.
    ilerleyen teknolojiye göre numuneleri 50 yıl sonra, 100 yıl sonra açalım düşüncesi
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    OzanErdal1986 2 hf.
    niye o kadar beklediniz ki ?
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    SEO19 2 hf.
    ay a gildiğinde 100 lerce deney tüpü örnek alındı.

    ilerleyen teknolojiyle ileride tekrar incelensin diye

    belli aralıklarla tüpler açılıyor

    bu şekilde dönemsel anlamda açılınca dünya atmosferine bağlı kirleticilerden daha az etkileniyor.

    özetle 15 yılda 1 açılan aynı numunelerden daha çok var.

    aynı haberi ısıtıp ısıtıp ortaya getirmek misali. :)
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    sniper23 2 hf.
    Ay'ın mübarek toprağı...
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    interwap 2 hf.
    Olum be ne? İnsan bir kaç kilo getirir.
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    smart1978 2 hf. interwap
    Olum 382 kilo toplamda getirilmis yeter mi ? :)
    wikizeroo.org/...

    Arastirmasi zor degil hani :) ...
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