Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı

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NASA'lı bilim insanları tam 47 yıldır dokunulmamış halde kapalı bekleyen Ay toprağı örneğini bugün ilk kez açtı. 1972 yılındaki Apollo 17 misyonu dahilinde toplanan örnek maddeler NASA astronotları Gene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından Dünya'ya getirilmişti.

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin bildiğiniz gibi 1969 yılında Ay yüzeyinde ilk adımları atmıştı. Ancak NASA'nın Apollo misyonları elbette orada sonlanmadı. O dönemler altın çağını yaşayan NASA, 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenledi ve 12 ABD'li Ay yüzeyinde yürüme şansı buldu. Bu görevlerden sonuncusu Apollo 17'ydi. Ay yüzeyinde adım atan son insan ise 2017 yılında hayatını kaybeden Gene Cernan olmuştu.

NASA'nın Apollo görevleri dahilinde Ay'dan getirdiği örneklerin büyük çoğunluğu 1970'li yıllarda açılmış ve test edilmişti. Ancak uzay ajansı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekte daha gelişmiş analizlerin yapılabileceğini öngörerek bazı numuneleri kapalı halde saklamayı tercih etti. Bu örnek maddelerden ilki tam 47 yıl sonra şimdi ilk kez açıldı.

73002 isimli numunenin 1974 teknolojisi ve 2019 teknolojisi altında görüntüsü:

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"Daha önce hiç açılmamış bu numunelerin incelenmesiyle Ay'ın kutup bölgelerinde yer alan su buzullarının kökeniyle ilgili yeni detaylar öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Diğer potansiyel kaynaklar da yine çalışmalarımızın hedeflerinden olacak." sözlerini kullandı.

NASA bildiğiniz gibi şu sıralar 2024 yılı gibi Ay'a geri dönmenin planlarını yapıyor. Yeni insanlı Ay programının ismi Artemis olarak açıklanmıştı. Artemis astronotları Ay'ın su buzullarıyla kaplı olduğu bilinen güney kutbuna iniş yapacak. Ay toprağı üzerinde yapılacak olan yeni incelemelerin Artemis programı için de önemli olabileceği belirtiliyor.

https://newatlas.com/space/nasa-untouched-moon-samples-40-years/