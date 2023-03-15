Ay fotoğrafı gerçek mi sahte mi? İşte Samsung'un açıklaması

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 Ultra ile çekilen Ay fotoğraflarının fazla gerçekçi görünmesi sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Bazı kişiler, paylaşılan Ay fotoğraflarının gerçekçi olmadığını düşünüyor. İlk bakışta, detayların bir telefonun küçük kamera sensörünün çekemeyeceği kadar belirgin olması düşündürücü. Samsung’un Ay fotoğrafları üzerinde yapay zeka görüntü bindirme uyguladığı yönünde de çok fazla iddia var. Samsung ise bu iddiaları reddediyor.

Samsung Galaxy S23 kamerası iyileştiriliyor 3 gün önce eklendi

Tartışılan Ay fotoğrafına Samsung'dan yanıt

Sahte olduğu iddia edilen Ay çekimlerine Samsung’un açıklaması şu yönde; “Samsung, kendini her koşulda sınıfının en iyisi fotoğraf deneyimi sunmaya adamıştır. Kullanıcı Ay’ın fotoğrafını çektiğinde, yapay zeka tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay’ı ana obje olarak algılar ve çok çerçeveli kompozisyon için birden fazla çekim yapar. Ardından yapay zeka, görüntü kalitesi ve renklerin detaylarını iyileştirir. Fotoğrafa binen herhangi bir görüntü uygulamaz. Kullanıcı, yapay zeka tabanlı sahne iyileştirici özelliğini devre dışı bırakabilir.”

Peki, Ay’ın fotoğrafı nasıl çekilir? Örnek teşkil etmesi açısından, fotoğrafçı Fahim Al Mahmud Ashik'in Ay’ın fotoğrafını nasıl çektiğini görebilirsiniz:

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Ay fotoğrafları gerçek mi sahte mi? İşte Samsung'un açıklaması