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    Anlık Bildirim

    Ay fotoğrafı gerçek mi sahte mi? İşte Samsung'un açıklaması

    Samsung S23 serisinin en iyisi Galaxy S23 Ultra, kamerası ile öne çıkıyor. S23 Ultra ile çekilen Ay fotoğrafları bir süredir sosyal medya gündeminde. Sahte iddialarına Samsung'dan yanıt geldi.
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    samsung galaxy s23 ultra ay fotoğrafı gerçek mi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra ile çekilen Ay fotoğraflarının fazla gerçekçi görünmesi sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Bazı kişiler, paylaşılan Ay fotoğraflarının gerçekçi olmadığını düşünüyor. İlk bakışta, detayların bir telefonun küçük kamera sensörünün çekemeyeceği kadar belirgin olması düşündürücü. Samsung’un Ay fotoğrafları üzerinde yapay zeka görüntü bindirme uyguladığı yönünde de çok fazla iddia var. Samsung ise bu iddiaları reddediyor.

    Tartışılan Ay fotoğrafına Samsung'dan yanıt

    Sahte olduğu iddia edilen Ay çekimlerine Samsung’un açıklaması şu yönde; “Samsung, kendini her koşulda sınıfının en iyisi fotoğraf deneyimi sunmaya adamıştır. Kullanıcı Ay’ın fotoğrafını çektiğinde, yapay zeka tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay’ı ana obje olarak algılar ve çok çerçeveli kompozisyon için birden fazla çekim yapar. Ardından yapay zeka, görüntü kalitesi ve renklerin detaylarını iyileştirir. Fotoğrafa binen herhangi bir görüntü uygulamaz. Kullanıcı, yapay zeka tabanlı sahne iyileştirici özelliğini devre dışı bırakabilir.”

    Peki, Ay’ın fotoğrafı nasıl çekilir? Örnek teşkil etmesi açısından, fotoğrafçı Fahim Al Mahmud Ashik'in Ay’ın fotoğrafını nasıl çektiğini görebilirsiniz:

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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