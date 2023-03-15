Ay fotoğrafı gerçek mi sahte mi? İşte Samsung'un açıklaması

Tartışılan Ay fotoğrafına Samsung'dan yanıt
Sahte olduğu iddia edilen Ay çekimlerine Samsung’un açıklaması şu yönde; “Samsung, kendini her koşulda sınıfının en iyisi fotoğraf deneyimi sunmaya adamıştır. Kullanıcı Ay’ın fotoğrafını çektiğinde, yapay zeka tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay’ı ana obje olarak algılar ve çok çerçeveli kompozisyon için birden fazla çekim yapar. Ardından yapay zeka, görüntü kalitesi ve renklerin detaylarını iyileştirir. Fotoğrafa binen herhangi bir görüntü uygulamaz. Kullanıcı, yapay zeka tabanlı sahne iyileştirici özelliğini devre dışı bırakabilir.”
Peki, Ay’ın fotoğrafı nasıl çekilir? Örnek teşkil etmesi açısından, fotoğrafçı Fahim Al Mahmud Ashik'in Ay’ın fotoğrafını nasıl çektiğini görebilirsiniz:
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)