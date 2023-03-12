Samsung Galaxy S23 serisinin kamerası çok daha iyi olacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un amiral gemisi Galaxy S23 serisi çıkar çıkmaz DxOMark testlerine girmiş ancak onuncu olarak çıkabilmişti. Samsung’un kameralar konusunda önemli bir güncelleme hazırladığı ortaya çıktı.

Galaxy S23 serisine kamera dopingi

Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde Samsung 50MP ana sensöre yer verirken Galaxy S23 Ultra modelinde ise 200MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmıştı. Bununla birlikte kullanıcıların kamera konusunda bazı şikâyetleri olmuştu. Bunlar arasında deklanşör gecikmeleri, moddan bağımsız bir şekilde odaklanamama gibi sıkça eleştirilenler yer alıyor.

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Gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisi için önemli bir kamera güncellemesi hazırlanıyor. Samsung güncellemede kameraların optimizasyonuna odaklanacak ve şikâyet konusu olan hataların giderilmesine çalışacak.

Bunların haricinde Wi-Fi bağlantılarında kopma sorunu, S-Pen bağlantısının sürekli kesilmesi gibi sorunların da bu güncellemede giderilmesi bekleniyor. Güncelleme bu ayın sonunda kullanıcılara sunulmuş olacak.

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