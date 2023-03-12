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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 serisinin kamerası çok daha iyi olacak

    Samsung Galaxy S23 amiral gemisi serisinin bugüne kadar paylaşılan kamera sorunlarına çözüm geliyor. Samsung ay sonuna kadar büyük bir güncelleme yayınlayacak.   
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    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un amiral gemisi Galaxy S23 serisi çıkar çıkmaz DxOMark testlerine girmiş ancak onuncu olarak çıkabilmişti. Samsung’un kameralar konusunda önemli bir güncelleme hazırladığı ortaya çıktı.

    Galaxy S23 serisine kamera dopingi

    Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde Samsung 50MP ana sensöre yer verirken Galaxy S23 Ultra modelinde ise 200MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmıştı. Bununla birlikte kullanıcıların kamera konusunda bazı şikâyetleri olmuştu. Bunlar arasında deklanşör gecikmeleri, moddan bağımsız bir şekilde odaklanamama gibi sıkça eleştirilenler yer alıyor.

    Gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisi için önemli bir kamera güncellemesi hazırlanıyor. Samsung güncellemede kameraların optimizasyonuna odaklanacak ve şikâyet konusu olan hataların giderilmesine çalışacak.

    Bunların haricinde Wi-Fi bağlantılarında kopma sorunu, S-Pen bağlantısının sürekli kesilmesi gibi sorunların da bu güncellemede giderilmesi bekleniyor. Güncelleme bu ayın sonunda kullanıcılara sunulmuş olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 22 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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