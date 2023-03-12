Samsung Galaxy S23 serisinin kamerası çok daha iyi olacak

Galaxy S23 serisine kamera dopingi
Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modellerinde Samsung 50MP ana sensöre yer verirken Galaxy S23 Ultra modelinde ise 200MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmıştı. Bununla birlikte kullanıcıların kamera konusunda bazı şikâyetleri olmuştu. Bunlar arasında deklanşör gecikmeleri, moddan bağımsız bir şekilde odaklanamama gibi sıkça eleştirilenler yer alıyor.
Gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisi için önemli bir kamera güncellemesi hazırlanıyor. Samsung güncellemede kameraların optimizasyonuna odaklanacak ve şikâyet konusu olan hataların giderilmesine çalışacak.
Bunların haricinde Wi-Fi bağlantılarında kopma sorunu, S-Pen bağlantısının sürekli kesilmesi gibi sorunların da bu güncellemede giderilmesi bekleniyor. Güncelleme bu ayın sonunda kullanıcılara sunulmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez