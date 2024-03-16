Çin, kritik öneme sahip iki uydusunu uzayda kaybetti

Tam Boyutta Gör Çin, Ay yörüngesine yerleşmeleri için fırlatılan iki uydunun planlandığı gibi yörüngeye ulaşmadığını ve bunun son yıllarda yapılan uzay görevlerinde nadir bir başarısızlık olduğunu söyledi. DRO-A ve DRO-B olarak adlandırılan uydular geçtiğimiz hafta Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir Long March 2C ile fırlatılmıştı.

Çin haber ajansı Xinhua, uyduları taşıyan üst kademenin çalışmadığını ancak roketin birinci ve ikinci kademelerinin normal bir şekilde çalıştığını bildirdi. Yapılan açıklamada uyduların istenen yörüngeye yerleştirilemediği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Tam Boyutta Gör Çin, her iki uydunun da Ay'a doğru yönelmesi ve uzak retrograd yörünge ya da DRO olarak adlandırılan yörüngeye yerleşmesini hedefliyordu. İki uydunun geçtiğimiz ay alçak Dünya yörüngesine başarıyla yerleştirilen üçüncü bir uydu olan DRO-L ile birlikte çalışması ve cislunar uzay olarak bilinen Dünya ile Ay arasındaki lazer tabanlı navigasyon teknolojilerini test etmesi planlanıyordu.

DRO yörüngesi Ay yüzeyinin on binlerce kilometre uzağında bulunuyor ve bu yörüngenin oldukça istikrarlı olduğu biliniyor. Bu yörünge, uzay araçlarının yakıt kullanmadan uzun süre rotada kalmasını sağlıyor. Bu avantajı nedeniyle NASA, DRO'yu gelecekteki derin uzay görevleri için yüksek öneme sahip bölge olarak tanımlıyor.

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Yapılan açıklamalara göre DRO-A ve DRO-B uydularını taşıyan üst kademe iticisinin motorlarında arıza yaşanmış olma ihtimali yüksek. Ancak bu konuda kesin bir yargı yok. Test uydularının nerede olduğu şu anda bilinmiyor. Bununla birlikte uydular hakkında da çok az teknik bilgi mevcut. Her üç uydunun da Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikrouydu İnovasyon Akademisi (IAMCAS) tarafından geliştirildiği biliniyor.

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