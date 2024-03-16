Çin, kritik öneme sahip iki uydusunu uzayda kaybetti

Çin haber ajansı Xinhua, uyduları taşıyan üst kademenin çalışmadığını ancak roketin birinci ve ikinci kademelerinin normal bir şekilde çalıştığını bildirdi. Yapılan açıklamada uyduların istenen yörüngeye yerleştirilemediği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Çin, iki uyduyu kaybetti
DRO yörüngesi Ay yüzeyinin on binlerce kilometre uzağında bulunuyor ve bu yörüngenin oldukça istikrarlı olduğu biliniyor. Bu yörünge, uzay araçlarının yakıt kullanmadan uzun süre rotada kalmasını sağlıyor. Bu avantajı nedeniyle NASA, DRO'yu gelecekteki derin uzay görevleri için yüksek öneme sahip bölge olarak tanımlıyor.
Yapılan açıklamalara göre DRO-A ve DRO-B uydularını taşıyan üst kademe iticisinin motorlarında arıza yaşanmış olma ihtimali yüksek. Ancak bu konuda kesin bir yargı yok. Test uydularının nerede olduğu şu anda bilinmiyor. Bununla birlikte uydular hakkında da çok az teknik bilgi mevcut. Her üç uydunun da Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikrouydu İnovasyon Akademisi (IAMCAS) tarafından geliştirildiği biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.