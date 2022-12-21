AYM'den telefon hattına ilişkin bilgilerle ilgili özel hayata saygı hakkı kararı

Anayasa Mahkemesi özel hayata saygı hakkını savundu
Telefon hattıyla alakalı olan bilgileri müşterisi olduğu iletişim şirketinden talep eden kullanıcı talep ettiği bu bilgilerin 2014-2015 dönemini kapsayan internet verilerini, kendisinin interneti kullanarak yaptığı işlemleri ve telefonunun IMEI bilgilerini barındırdığını söyledi.
Talebi reddeden firma hak ihlaline uğrayan kullanıcıya bu bilgilerin 5 yıl boyunca saklandığını fakat sadece bir mahkeme izni ile bu bilgilerin kendisiyle paylaşılabileceğini iletti ve mağdur kullanıcının talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi peş peşe gelen red kararlarının Türkiye Cumhuriyet Anayasası için yazılan 20. maddeye aykırı olduğuna hükmetti. Kısacası AYM özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının yok sayıldığını tespit etti.
AYM'ye göre hem iletişim şirketi hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi bu kullanıcının etkili başvuru hakkını ihlal etti. Tazminat ödenmesi istemiyle müşterisi olduğu şirkete dava açan mağdur kişinin elde ettiği bu karar buna benzeyen her olayda tüketicinin lehine olacak şekilde kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...