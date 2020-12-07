Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay

Dijitalleşme adımlarını sürdüren Aytemiz Petrol, bireysel akaryakıt müşterileri için sunduğu Vaay isimli yeni elektronik ödeme sistemini hayata geçirdi.

Müşterilerin araçtan inmeden temassız ve dijital olarak yakıt alımı gerçekleştirebildiği, online olarak fiş/faturanın oluşturulduğu Vaay uygulaması ile filo araçlarının yaşadığı avantajlar ilk defa bireylere de sunuluyor. Bireysel araç sahipleri sisteme dahil olarak yüzde 5’e varan indirimlerle yakıt alışverişi yapabilecek.

İlginizi Çekebilir

Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek

Aytemiz mobil uygulamasına entegre edilen yeni ödeme sistemi Vaay Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak ve tüm kredi kartları kullanılabilecek.

Vaay uygulaması ile 20 milyona yakın bireysel araç sürücüsünü hedeflediklerini dile getiren Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Vaay sistemi ile tüm sürücüler yakıt alışverişlerinin geçmişlerini takip edebilecek, aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan 365 gün indirimden faydalanabilecekler." şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı"

Vaay uygulamasının pratik bir şekilde kullanılabildiğini aktaran Erol Varlık konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Aracından çıkmadan ve kimseyle temas etmeden akaryakıt almak isteyen bir tüketici için, Aytemiz aplikasyonu üzerinden oluşturacağı bir kodun, istasyonlarımızda satış görevlisine gösterilmesi yeterli olacak. Yakıt faturası da taşıt tanıma sistemindeki gibi kendisine dijital ortamda ulaştırılacak. Sektörümüzde ve özellikle de pandemi döneminde, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran böyle yüksek bir teknolojinin kullanımının çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İşlerimize sımsıkı sarılmaya, birliğe, beraberliğe ve çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu bu gibi zorlu dönemlerde yapılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların başarıya ulaşacağına inancımız tamdır"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.