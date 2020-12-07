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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay

    Müşterilerin araçtan inmeden dijital olarak yakıt alımı yapabildiği Vaay ile sürücüler tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan 365 gün indirimden faydalanabilecekler.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Aytemiz'den indirimli yakıt alışverişi imkanı sunan temassız ödeme sistemi: Vaay

    Dijitalleşme adımlarını sürdüren Aytemiz Petrol, bireysel akaryakıt müşterileri için sunduğu Vaay isimli yeni elektronik ödeme sistemini hayata geçirdi.

    Müşterilerin araçtan inmeden temassız ve dijital olarak yakıt alımı gerçekleştirebildiği, online olarak fiş/faturanın oluşturulduğu Vaay uygulaması ile filo araçlarının yaşadığı avantajlar ilk defa bireylere de sunuluyor. Bireysel araç sahipleri sisteme dahil olarak yüzde 5’e varan indirimlerle yakıt alışverişi yapabilecek.

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    Aytemiz mobil uygulamasına entegre edilen yeni ödeme sistemi Vaay Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak ve tüm kredi kartları kullanılabilecek.

    Vaay uygulaması ile 20 milyona yakın bireysel araç sürücüsünü hedeflediklerini dile getiren Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Vaay sistemi ile tüm sürücüler yakıt alışverişlerinin geçmişlerini takip edebilecek, aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve kendisine özel sağlanan 365 gün indirimden faydalanabilecekler." şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Karsan, seviye 4 otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başladı"

    Vaay uygulamasının pratik bir şekilde kullanılabildiğini aktaran Erol Varlık konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

    "Aracından çıkmadan ve kimseyle temas etmeden akaryakıt almak isteyen bir tüketici için, Aytemiz aplikasyonu üzerinden oluşturacağı bir kodun, istasyonlarımızda satış görevlisine gösterilmesi yeterli olacak. Yakıt faturası da taşıt tanıma sistemindeki gibi kendisine dijital ortamda ulaştırılacak. Sektörümüzde ve özellikle de pandemi döneminde, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran böyle yüksek bir teknolojinin kullanımının çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İşlerimize sımsıkı sarılmaya, birliğe, beraberliğe ve çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu bu gibi zorlu dönemlerde yapılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaların başarıya ulaşacağına inancımız tamdır"



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    hekocabas (E K) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    BİREYSEL KULLANILIYOR
    %5 OPTİMUM MOTORİN
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    bennett.antony (mehmet polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aytemizden bi halt olmaz. Geçen sene tatile çıkarken kampanyalardan yararlandım 1000tl gibi bir para attım kartlarının içine yakıtım bittikçe kullanırım dedim.

    Ne mi oldu? Şehir dışında hangi istasyona gitsem

    Ağbii bu kart ne?

    Ağğbii bu kart geçmez

    Ağğbii bu kartı kullanmayı bilmiyorum



    Cebimden yine yakıt parası verdim başka yerden doldurdum. Şikayet ettim bi halt olmadı.

    Zaten şehir dışındaki istasyonları leş
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    mercury82 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anladım hocam teşekkürler. Kıymetini bilmek lazım öyle şirketinin 😄
    aytemizde %5 e varan indirim diyor ama ne olduğu belli değil. Tek seferlik mi her seferinde mi belli bir limiti aşınca mı net değil.
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    hekocabas (E K) 4 gün ( Mesaj Silindi ) mercury82
    MERHABA MOTORİN 5% BENZİN 3%
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    Meticulous 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben opet otobille %4 indirimli alıyorum.
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    atrix1212 (hamza demirci) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Meticulous
    bireysel mı kurumsal mı hocam?
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    Skayn (Ahmet Mehmet) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobil ödemede indirimli akaryakıt yok bildiğim kadarıyla, amaç indirimli benzin alma.

    Kendin doldur bölümünde mobil ödeme geçiyorsa işe yarayabilir tabi. Bilginiz var mı ?
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    hekocabas (E K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Skayn
    mobilde indirim var
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    hekocabas (E K) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Skayn
    mobil ödemede vaay ile indirimli alınıyor
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yol boyunca kaç aytemize denk gelinecek ki? Yolu uzatsan zaten indirimden fazlası yakıta gidecek🤣
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    Mokali Amca 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    %5'e varan dedikleri muhtemelen bir defa göstermelik varır o kadar
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    Dark Territory (E. K.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mokali Amca
    Bence varmaz bile.

    ben bp’den %4 indirimle alıyorum
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    hekocabas (E K) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Mokali Amca
    %5 alınıyor
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    Skayn (Ahmet Mehmet) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine banka kartı dahil etmemişler. Kendin doldur olayı da güzel indirimli ama sadece kredi kartı geçerli olduğu için kullanmıyorum.
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    kitsenagru 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Skayn
    Aytemiz uygulamasına banka kartınızı kaydederek mobil ödeme yöntemiyle yakıt alabilirsiniz.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    öff
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    krkmz1666 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kırsal motorin satarlar şimdi alınmaz böle firmadan
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    hekocabas (E K) 4 gün ( Mesaj Silindi ) krkmz1666
    Normal euro tipi motorinde alınıyor
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    1355 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aytemiz, vaay ve
    3 etiket daha temassız ödeme akaryakıt Bilim ve Teknoloji
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