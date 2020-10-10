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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

    Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'da Rusya liderliğindeki toplantının ardından ateşkes kararı aldı. Görüşme üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımı ile gerçekleşti.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

    Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı. Ateşkes yerel saatle 12.00 itibarıyla başladı.

    Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakan Zohrab Mnatsakanyan ile bir araya geldi.

    Görüşme yaklaşık 11 saat sürdü. Sergei Lavrov toplantı sonrasında, “Taraflar ateşkesin kurallarını daha sonra belirleyecek. Sorunun çözümü için AGİT Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelere başlamayı da kabul ettiler.1 açıklamasını yaptı.

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    "AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

    Türk Dışişleri Bakanlığı ateşkesin arından bir basın açıklaması paylaştı.

    Açıklamada Türkiye’nin Azerbaycan’ın desteklediği çözümü destekleyeceği vurgulanarak “(Türkiye) sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

    Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti
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    TÜRKİYE MENŞELİ İHA'LARIN ETKİSİ

    Azerbaycan, Türkiye'den temin ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar ile sahada büyük bir üstünlük kurdu. İmha edilen unsurların arasında hava savunma sistemleri ve balistik füze sistemlerinin de oluşu, Türk menşeli İHA'ların ve füzelerin etkisini bir kere daha kanıtladı.

    Daha önce Suriye ve Libya'da konsept değiştiren ve büyük ses getiren hava savunma sistemi imhaları Türk Hava Kuvvetlerine ait İHA'lar tarafından yapılmıştı. Özellikle Rusya menşeli hava savunma sistemleri bu imhalar sonrasında kötü şöhretini arttırmıştı. Azerbaycan'da, Ermenistan ile olan çatışmasında Türk SİHA'larının etkisini kullanarak sahada üstünlük kurarken psikolojik etkiyi arttırdı ve ilerleyişinin emin adımlarla süreceğini kanıtladı.

    Baykar makina menşeli Bayraktar TB2 ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) menşeli Anka SİHA'lar, başta Suriye ve Libya olmak üzere pek çok başarıya imza attı. Bu başarı ABD ve Avrupa basınının yanı sıra Rus basınında da dile getirildi. Rus basınında çıkan haberlerde, Azerbaycan'ın cephede Türk SİHA'ları sayesinde üstün olduğunu belirtti.

    Rusya'nın önemli gazetelerinden İzvesdiya'da savaşın 1 haftalık kronolojisi yayınlandı. Haberde kayıplarla ilgili yayınlanan veriler aktarılarak, Ermenistan'ın resmi verilerinde 55 asker ve gönüllülerle birlikte 157 kişinin öldüğü belirtildi. Gazete, Azerbaycan'ın kara birliklerinin yanı sıra hava birliklerinin de Ermenistan'a karşı çok etkili saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederken, bunun sebebini Azerbaycan'ın askeri yatırımlarına bağladı. Gazete, Azerbaycan’ın Türk SİHA'ları sayesinde cephede üstünlük sağladığını yazdı.

    Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 1 hf. en beğenilen
    Konuya yorum yapmayacağım, uzmanlar değerlendirsin :D

    Ancak bu haberin bu sitede işi ne, teknoloji ile ne alakası var? Eğer bu şekilde haberler yapacaksanız ayrı bir yan site açın, eminim başarılı da olursunuz, zaten halihazırda elinizde kitle var. BSC gibi örneğin. Gerçi BSC olmasına rağmen oyun haberlerini de DonanımHaber veriyor ya, neyse...

    Site son zamanlarda amacından tamamen saptı, gerek haber içerikleri olsun gerek yorumlardaki kitlenin teknoloji konuşmak yerine siyaset yapışı olsun... Tamam anlıyorum, reklam şirketlerine "bakın bizim bu kadar yorumumuz (etkileşimimiz) var" diyorsunuz da DonanımHaber amacından saptı artık yahu... Bu gidişle yakında magazin haberleri de vermeye başlayacaksınız!
    Konuya yorum yapmayacağım, uzmanlar değerlendirsin :D Ancak bu haberin bu sitede işi ne, teknoloji ile ne alakası var? Eğer bu şekilde haberler yapacaksa...
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    3 Yanıt Yanıtla +40
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 1 hf. FederalAlmanya
    S/İHA"ların teknolojisinden mi bahsediyor yoksa askeri olarak yaptıklarından ve/veya siyasi etkilerinden mi bahsediyor? Her S/İHA kelimesini görünce içeriğin "ana tema"sına bakmadan "aaa bak teknoloji var" demek hashsahashash Aynen okuduğumu anlamıyorum ben sana bu okuduğunu anlayan beyninle başarılar dilerim
    S/İHA"ların teknolojisinden mi bahsediyor yoksa askeri olarak yaptıklarından ve/veya siyasi etkilerinden mi bahsediyor? Her S/İHA kelimesini görünce içeriğin "a...
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    Yanıtla +15
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    GamerFX (Fahri ) 1 hf.
    Azerbaycan yanlis yapti bu kadar destegi arkana almisken bu isi biterecekti birdaha bu firsati bulamayabilir yazik oldu karabagi geri alabilirdi tum dunya sessizken bu isi temizleyecekti keske kabul etmeseydi
    Azerbaycan yanlis yapti bu kadar destegi arkana almisken bu isi biterecekti birdaha bu firsati bulamayabilir yazik oldu karabagi geri alabilirdi tum dunya sessi...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    GamerFX (Fahri ) 1 hf.
    Azerbaycan yanlis yapti bu kadar destegi arkana almisken bu isi biterecekti birdaha bu firsati bulamayabilir yazik oldu karabagi geri alabilirdi tum dunya sessizken bu isi temizleyecekti keske kabul etmeseydi
    Yanıtla +11
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    joven 1 hf.
    Dünyada silah üreticisi ülke iki elin parmaklarını geçmez esasen silah gücü üretir hale gelmek bu önemli bir başarıdır keşke bu başarı diğer üretim kollarındada yaşansa e neyaparsınız elden hazır alıp satmak alışkanlığı kolay kolay bırakılmaz
    Yanıtla +1
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    WB 1 hf.
    Cehape kafa (s-iha): Coluk cocuk oyuncagi bunlar..
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    ahrimar (ss ss) 1 hf.
    Avantaj sende iken hiç bir kitapta ateşkes yazmaz. Sonuca varırsın sonra ateşkes yaparsın. Ermeniler geri çekilmeyecekler,, hatta kaybettiklleri yerleri geri alacaklar. Turkiyeye dıştan çok baskı gelecek. İha miha yapamayabiliriz bir daha. Azerilere geçmiş olsun. Tam tersi olsaydı yani Ermeniler ilerleseydi ateşkes olurmuydu. Malesef Canakkale savasını kazanıp tamamen hiçe sayıp Osmanlının yok olusu gibi (Şehitlerimizin kemikleri sizliyordur), Azerilede kendi sonlarını hazırlamış oldu.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    sorun çözüldü mü !? cevap hayır ise ; sorun devam ediyordur.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf.
    Ooooo patron çocukların kulağını çekti demek. Paşinyan'ın itaatsiz ve Atlantik heveslisi davranışlarını düzeltmesi için bir süre dayak yemesine izin verdi tabi önce.

    Kafkas ülkeleri içinde tek Rus kuklası olmayan devlet Gürcistan. Onu da ihlak etti zaten.

    Bakın işte büyük güç böyle olur. Kafkasya ve Orta Asya'da en kalabalık ırk Türkler olmasına rağmen % 100 hakimiyet Rusya'dadır. Petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin yoksulluk içinde yaşama sebebi budur.

    Ki zaten öyle olmak zorundadır. Haşmetlimizin dediği gibi; bitaraf olan bertaraf olur.
    Yanıtla +3
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    FederalAlmanya 1 hf.
    Sihalar gururumuzdur olası bir savasta havada üstünlük kuracagı bellidir lakin balistik füzelere karsı yeteneğimiz halen zayıftır acilen güçlendirilmesi gerekmektedir
    1 Yanıt Yanıtla
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    mokoko_TR 1 hf. FederalAlmanya
    yakında siper geliyor rahat olun hans kardeşlerim
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 1 hf. en beğenilen
    Konuya yorum yapmayacağım, uzmanlar değerlendirsin :D

    Ancak bu haberin bu sitede işi ne, teknoloji ile ne alakası var? Eğer bu şekilde haberler yapacaksanız ayrı bir yan site açın, eminim başarılı da olursunuz, zaten halihazırda elinizde kitle var. BSC gibi örneğin. Gerçi BSC olmasına rağmen oyun haberlerini de DonanımHaber veriyor ya, neyse...

    Site son zamanlarda amacından tamamen saptı, gerek haber içerikleri olsun gerek yorumlardaki kitlenin teknoloji konuşmak yerine siyaset yapışı olsun... Tamam anlıyorum, reklam şirketlerine "bakın bizim bu kadar yorumumuz (etkileşimimiz) var" diyorsunuz da DonanımHaber amacından saptı artık yahu... Bu gidişle yakında magazin haberleri de vermeye başlayacaksınız!
    3 Yanıt Yanıtla +40
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    FederalAlmanya 1 hf. EagleTibet
    Dikkatli oku sihalardan bahsediyor okunayı anlamada sıkıntılarınız var
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dead Space6 (Doruk Sancaktar) 1 hf. EagleTibet
    Teknoloji konuşuyor bence bir sıkıntı yok
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf. EagleTibet
    Kesinlikle katılıyorum, Özellikle anasayfa haberleri daha özenle seçilmeli, Bu tarz haberleri görmek isteyen zaten bir dünya internet sitesi var, Yavaş yavaş gazete sitelerine dönmeye başladı anasayfa haber akışı, Bu tarz haberler sadece ülke ve dünya gündemi içerisinde kalacak şekilde düzenlense çok daha iyi olacaktır.
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