Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti

Dağlık Karabağ’da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya’nın çağrısı üzerine Moskova’da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıktı. Ateşkes yerel saatle 12.00 itibarıyla başladı.

Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakan Zohrab Mnatsakanyan ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 11 saat sürdü. Sergei Lavrov toplantı sonrasında, “Taraflar ateşkesin kurallarını daha sonra belirleyecek. Sorunun çözümü için AGİT Minsk Grubu çerçevesinde müzakerelere başlamayı da kabul ettiler.1 açıklamasını yaptı.

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"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Türk Dışişleri Bakanlığı ateşkesin arından bir basın açıklaması paylaştı.

Açıklamada Türkiye’nin Azerbaycan’ın desteklediği çözümü destekleyeceği vurgulanarak “(Türkiye) sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

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TÜRKİYE MENŞELİ İHA'LARIN ETKİSİ

Azerbaycan, Türkiye'den temin ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar ile sahada büyük bir üstünlük kurdu. İmha edilen unsurların arasında hava savunma sistemleri ve balistik füze sistemlerinin de oluşu, Türk menşeli İHA'ların ve füzelerin etkisini bir kere daha kanıtladı.

Daha önce Suriye ve Libya'da konsept değiştiren ve büyük ses getiren hava savunma sistemi imhaları Türk Hava Kuvvetlerine ait İHA'lar tarafından yapılmıştı. Özellikle Rusya menşeli hava savunma sistemleri bu imhalar sonrasında kötü şöhretini arttırmıştı. Azerbaycan'da, Ermenistan ile olan çatışmasında Türk SİHA'larının etkisini kullanarak sahada üstünlük kurarken psikolojik etkiyi arttırdı ve ilerleyişinin emin adımlarla süreceğini kanıtladı.

Baykar makina menşeli Bayraktar TB2 ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) menşeli Anka SİHA'lar, başta Suriye ve Libya olmak üzere pek çok başarıya imza attı. Bu başarı ABD ve Avrupa basınının yanı sıra Rus basınında da dile getirildi. Rus basınında çıkan haberlerde, Azerbaycan'ın cephede Türk SİHA'ları sayesinde üstün olduğunu belirtti.

Rusya'nın önemli gazetelerinden İzvesdiya'da savaşın 1 haftalık kronolojisi yayınlandı. Haberde kayıplarla ilgili yayınlanan veriler aktarılarak, Ermenistan'ın resmi verilerinde 55 asker ve gönüllülerle birlikte 157 kişinin öldüğü belirtildi. Gazete, Azerbaycan'ın kara birliklerinin yanı sıra hava birliklerinin de Ermenistan'a karşı çok etkili saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederken, bunun sebebini Azerbaycan'ın askeri yatırımlarına bağladı. Gazete, Azerbaycan’ın Türk SİHA'ları sayesinde cephede üstünlük sağladığını yazdı.

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