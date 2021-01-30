Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı

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Simon Pegg ve Nick Frost ikilisi ile yaptığı Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) ve The World's End (2013) filmleri ile tanınan başarılı yönetmen Edgar Wright'ın bir diğer popüler filmi Baby Driver'ın devam filmi ile ilgili güncelleme yapıldı.

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The Sparks Brothers isimli yeni belgeselinin tanıtımı için Variety ile konuşan Edgar Wright, sohbet sırasında Baby Driver 2'den güzel bir haber paylaştı. Söylediğine göre kendisi Baby Driver 2'nin senaryosunu tamamlamış. Ne yazık ki başka hiçbir şey söylemedi ancak elindeki projeler bittiği zaman Baby Driver 2'ye geçeceğini düşünebiliriz.

Edgar Wright'ın en yakın zamanda vizyona girecek filmi Last Night in Soho ve o da 22 Ekim 2021'de vizyon girecek. Eğer bir ertelenme olmazsa elbette. Ayrıca şu anda birkaç farklı proje üzerinde daha çalıştığı da biliniyor.

Baby Driver'ın ilk filmini Tam Gaz ismiyle şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/baby-driver-2-edgar-wright-script-finished-update/

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