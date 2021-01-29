Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı

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DC'nin en popüler çizgi roman serileridnen biri olan Justice League'den uyarlanan aynı isimli film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin ilk yönetmeni olan Zack Snyder ise bildiğiniz gibi ne yazık ki yaşadığı kötü olay sebebiyle filmin çekimlerini bitiricne ayrılmak zorunda kaldı. Filmi izlediğimiz hale de başka bir yönetmen getirdi.

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Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak

Normalde Zack Snyder'ın kafasındaki film daha farklıyken ve çekimler ona göre yapılmışken ne yazık ki sonradan gelen yönetmen kendi yorumuna göre filmi hazırladı ve izleyiciler bu yorumu pek sevmedi. Geçtiğimiz sene de Zack Snyder, kendi düzenlediği halinin 2021 yılında yayınlanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz saatlerde de filmden üç farklı poster yayınlandı ve filmin net yayın tarihi resmi olarak belli oldu. 18 Mart 2021 tarihinde Zack Snyder's Justice League, HBO Max'te yayınlanacak. 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak olan filmin sinemalarda gösterilmesi ile ilgili bir açıklama şu anda yok.

Bizim gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacak henüz bilinmiyor. Bahsi geçen posterleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/zack-snyders-justice-league-hbo-max-release-date-confirmed

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