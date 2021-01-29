Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı

    2017 yılında çıkan Justice League'in asıl yönetmeni tarafından düzenlenen Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa.
    435
    27
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    DC'nin en popüler çizgi roman serileridnen biri olan Justice League'den uyarlanan aynı isimli film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin ilk yönetmeni olan Zack Snyder ise bildiğiniz gibi ne yazık ki yaşadığı kötü olay sebebiyle filmin çekimlerini bitiricne ayrılmak zorunda kaldı. Filmi izlediğimiz hale de başka bir yönetmen getirdi. 

    Ayrıca Bkz. "İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak

    Normalde Zack Snyder'ın kafasındaki film daha farklıyken ve çekimler ona göre yapılmışken ne yazık ki sonradan gelen yönetmen kendi yorumuna göre filmi hazırladı ve izleyiciler bu yorumu pek sevmedi. Geçtiğimiz sene de Zack Snyder, kendi düzenlediği halinin 2021 yılında yayınlanacağını duyurdu.

    Geçtiğimiz saatlerde de filmden üç farklı poster yayınlandı ve filmin net yayın tarihi resmi olarak belli oldu. 18 Mart 2021 tarihinde Zack Snyder's Justice League, HBO Max'te yayınlanacak. 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak olan filmin sinemalarda gösterilmesi ile ilgili bir açıklama şu anda yok.

    Bizim gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacak henüz bilinmiyor. Bahsi geçen posterleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/zack-snyders-justice-league-hbo-max-release-date-confirmed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 sn. Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 15 dk. Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor 30 dk. Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short 1 sa. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak 1 sa. Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı 1 sa. Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı Sonraki Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak 2 sa. Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K 3 sa. Yeni Tesla Model S'te Cyberpunk 2077 oynatacak ekran kartı AMD imzalı olabilir 3 sa. Türkçe seslendirmeyle çıkacak olan Türk yapımı samuray temalı oyun Ronin: Two Souls'tan fragman paylaşıldı 4 sa. iPad üretimi ilk kez Çin dışında yaptırılacak 4 sa. Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor 5 sa. İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı 5 sa. Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi 5 sa. Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek 6 sa. Ultimate Epic Battle Simulator, Steam'de ücretsiz 6 sa. Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı 7 sa. İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi 7 sa. Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu 8 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama ! Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var 8 sa. Kolay para transferi FAST'in limiti 1000 TL'ye yükseltildi 8 sa. Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor 9 sa. İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!" 9 sa. MIUI 12.5 dünyaya açılıyor: Global lansman tarihi belli oldu 9 sa. Mi Air Charge uzaktan kablosuz şarj sunabiliyor 10 sa. Elon Musk: "Cybertruck'ın üretimi bu yıla yetişmeyecek" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız