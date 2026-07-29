Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Ağustos Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Ağustos ayında Reacher ve Ted Lasso gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Lanterns ve The Shards gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ağustos ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ Lanterns
- Tür: Süper Kahraman, Gizem, Drama
- Platform: HBO Max
- Yayın Tarihi: 16 Ağustos
Lanterns, çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart'a odaklanıyor. HBO yapımı bu dizinin, alışıldık süper kahraman filmlerinden ziyade True Detective gibi yapımlara benzeyeceği söyleniyor. Daha tecrübeli bir kahraman olan Hal Jordan ile genç John Stewart, önemli bir gizemi çözmek için ABD'nin batısına doğru yolculuk edecek.
2️⃣ Reacher 4. sezon
- Tür: Suç, Aksiyon, Gerilim
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 12 Ağustos
Lee Child'ın çoksatan roman serisinden uyarlanan Reacher'ın 4. sezonu, 2009 yılında yayımlanan Gone Tomorrow'u ekrana uyarlıyor. Serinin 13. kitabı olan Gone Tomorrow, New York metrosunda bir intihar bombacısını fark eden Jack Reacher'ın, bu olayın arkasındaki karmaşık komployu çözmeye çalışmasını konu alıyor. Bu hikâyede Reacher, Pentagon çalışanlarından, yozlaşmış politikacılara kadar pek çok kişinin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor.
3️⃣ Ted Lasso 4. sezon
- Tür: Komedi
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 5 Ağustos
Futboldan anlamadığı hâlde bir İngiliz futbol takımının başına geçen eski bir Amerikan futbolu koçuna odaklanan dizi, yeni sezonda ekibi tekrar bir araya topluyor.
4️⃣ Dark Matter 2. sezon
- Tür: Bilim-Kurgu
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 28 Ağustos
Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.
5️⃣ Yüz Yıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude) 2. sezon
- Tür: Drama, Fantastik
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 5 Ağustos
Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini anlatıyor.
6️⃣ The Shards
- Tür: Gençlik Dizisi, Gizem
- Platform: Hulu / Disney+
- Yayın Tarihi: 5 Ağustos
80'ler Los Angeles'ının görkemli dünyasında geçen The Shards, ayrıcalıklı ailelerden gelen bir grup lise arkadaşına odaklanıyor. Bu sırada şehirde terör estiren bir seri katil, erotik gerilimle bezeli bu büyüme hikâyesine farklı bir boyut kazandırıyor.
7️⃣ Lioness 3. sezon
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Platform: Paramount+
- Yayın Tarihi: 2 Ağustos
Casusluk dünyasının gerilim dolu anlarını ekrana taşımaya devam eden Lioness'in yeni sezonunda Joe (Zoe Saldana), gizli ağlar, yabancı ajanlar ve beklenmedik ihanetlerle örülü yeni bir mücadelenin içine çekiliyor. Dizi, Yellowstone ile büyük başarı yakalayan Taylor Sheridan'ın imzasını taşıyor.
8️⃣ Mezarlık 3. sezon
- Tür: Suç, Drama
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 28 Ağustos
Gizemli bir vaka, dağılmış olan ekibi yeniden bir araya getirir. Başkomiser Önem'in beklenmedik dönüşü, soruşturmayı ekip üyeleri için son derece kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüştürür.
9️⃣ Mourinho
- Tür: Belgesel
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 11 Ağustos
Üç bölümlük bu belgesel dizisi, Jose Mourinho'nun hayatına ve kariyerine odaklanırken teknik direktörün kariyerinin bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmayı vadediyor. Belgesel, efsanevi teknik direktörlerden yıldız futbolculara pek çok ünlü isimle özel röportajlar içeriyor.
🔟 Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi
- Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Macera
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 5 Ağustos
The Ninth Jedi, Star Wars: Visions adlı antoloji serisindeki en beğenilen hikâyelerinden birini bağımsız bir anime dizisine dönüştürüyor. Uzak bir galakside geçen yapım, Güç'e duyarlı yeni neslin yükselişini ve Jedi mirasının yeniden doğuşunu konu alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: