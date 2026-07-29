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    Ağustos ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    HBO'dan Green Lantern dizisi, Reacher ve Dark Matter'ın yeni sezonları, konusuyla merak uyandıran The Shards... Ağustos ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Ağustos Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Ağustos ayında Reacher ve Ted Lasso gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Lanterns ve The Shards gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ağustos ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Lanterns

    Lanterns Tam Boyutta Gör
    DC çizgi-romanlarının sevilen kahramanlarından Green Lantern, HBO yapımı bu dizide çok daha gerçekçi bir zeminde ele alınacak.
    • Tür: Süper Kahraman, Gizem, Drama
    • Platform: HBO Max
    • Yayın Tarihi: 16 Ağustos

    Lanterns, çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart'a odaklanıyor. HBO yapımı bu dizinin, alışıldık süper kahraman filmlerinden ziyade True Detective gibi yapımlara benzeyeceği söyleniyor. Daha tecrübeli bir kahraman olan Hal Jordan ile genç John Stewart, önemli bir gizemi çözmek için ABD'nin batısına doğru yolculuk edecek.

    2️⃣ Reacher 4. sezon

    Reacher 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Amazon'un en popüler dizilerinden Reacher, Ağustos ayında 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Başrolde yine Alan Richtson var.
    • Tür: Suç, Aksiyon, Gerilim
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 12 Ağustos

    Lee Child'ın çoksatan roman serisinden uyarlanan Reacher'ın 4. sezonu, 2009 yılında yayımlanan Gone Tomorrow'u ekrana uyarlıyor. Serinin 13. kitabı olan Gone Tomorrow, New York metrosunda bir intihar bombacısını fark eden Jack Reacher'ın, bu olayın arkasındaki karmaşık komployu çözmeye çalışmasını konu alıyor. Bu hikâyede Reacher, Pentagon çalışanlarından, yozlaşmış politikacılara kadar pek çok kişinin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor.

    3️⃣ Ted Lasso 4. sezon

    Ted Lasso 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2023 yılında final yapan komedi dizisi Ted Lasso, üç yıl sonra yeni bir sezonla ekranlara geri dönüyor.
    • Tür: Komedi
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    Futboldan anlamadığı hâlde bir İngiliz futbol takımının başına geçen eski bir Amerikan futbolu koçuna odaklanan dizi, yeni sezonda ekibi tekrar bir araya topluyor.

    4️⃣ Dark Matter 2. sezon

    Dark Matter 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Joel Edgerton ve Jennifer Connelly'nın başrollerini üstlendiği bilim-kurgu dizisi Dark Matter, Ağustos ayında ekranlara geri dönen bir diğer dizi olacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 28 Ağustos

    Dark Matter, paralel evrenler arasında seyahat etmenin mümkün olduğunu keşfeden bir bilim insanına odaklanıyor. Chicago'da ailesiyle yaşayan Jason Dessen, aniden kendisini paralel bir gerçeklikte buluyor. Bu alternatif evrene nasıl geldiğini ya da neden orada olduğunu bilmeyen Jason, bu evrendeki kopyasının kendisini ailesinden ayıracak planlar yapmakta olduğunu öğreniyor. Jason ailesine geri dönebilmek için paralel evrenler arası bir yolculuğa çıkarken, geride bıraktığı eşi de evdeki "kocasında" ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeye başlıyor.

    5️⃣ Yüz Yıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude) 2. sezon

    One Hundred Years of Solitude 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Gabriel García Márquez'in unutulmaz eserinden uyarlanan Yüz Yıllık Yalnızlık, bu yeni sezonuyla birlikte hikâyeyi tamamlayacak.
    • Tür: Drama, Fantastik
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    Uyarlandığı roman gibi One Hundred Years of Solitude de kurgusal bir Güney Amerika kasabası olan Macondo'da geçiyor ve Buendia ailesinin birden fazla jenerasyona yayılan hikâyesini anlatıyor.

    6️⃣ The Shards

    The Shards Tam Boyutta Gör
    American Horror Story ve Monster gibi yapımlarla tanınan Ryan Murphy'nin imzasını taşıyan TheShards, Bret Easton Ellis'in (American Psycho) aynı adlı romanından uyarlandı.
    • Tür: Gençlik Dizisi, Gizem
    • Platform: Hulu / Disney+
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    80'ler Los Angeles'ının görkemli dünyasında geçen The Shards, ayrıcalıklı ailelerden gelen bir grup lise arkadaşına odaklanıyor. Bu sırada şehirde terör estiren bir seri katil, erotik gerilimle bezeli bu büyüme hikâyesine farklı bir boyut kazandırıyor.

    7️⃣ Lioness 3. sezon

    Lioness 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Nicole Kidman, Zoe Saldana, Morgan Freeman gibi ünlü isimleri bir araya getiren Lioness, önümüzdeki ay 3. sezonuyla geri dönecek.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Platform: Paramount+
    • Yayın Tarihi: 2 Ağustos

    Casusluk dünyasının gerilim dolu anlarını ekrana taşımaya devam eden Lioness'in yeni sezonunda Joe (Zoe Saldana), gizli ağlar, yabancı ajanlar ve beklenmedik ihanetlerle örülü yeni bir mücadelenin içine çekiliyor. Dizi, Yellowstone ile büyük başarı yakalayan Taylor Sheridan'ın imzasını taşıyor.

    8️⃣ Mezarlık 3. sezon

    Mezarlık 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in Türkiye yapımı dizilerinden Mezarlık, Ağustos ayında yeni sezonuyla geri dönen bir diğer dizi olacak. Başrolde yine Birce Akalay var.
    • Tür: Suç, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 28 Ağustos

    Gizemli bir vaka, dağılmış olan ekibi yeniden bir araya getirir. Başkomiser Önem'in beklenmedik dönüşü, soruşturmayı ekip üyeleri için son derece kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüştürür.

    9️⃣ Mourinho

    Mourinho Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayının öne çıkan yapımları arasında bir de belgesel dizisi bulunuyor.
    • Tür: Belgesel
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 11 Ağustos

    Üç bölümlük bu belgesel dizisi, Jose Mourinho'nun hayatına ve kariyerine odaklanırken teknik direktörün kariyerinin bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmayı vadediyor. Belgesel, efsanevi teknik direktörlerden yıldız futbolculara pek çok ünlü isimle özel röportajlar içeriyor.

    🔟 Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi

    Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi
    Star Wars evreninde geçen animasyon dizierine Ağustos ayında bir yenisi daha eklenecek.
    • Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Macera
    • Platform: Disney+
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    The Ninth Jedi, Star Wars: Visions adlı antoloji serisindeki en beğenilen hikâyelerinden birini bağımsız bir anime dizisine dönüştürüyor. Uzak bir galakside geçen yapım, Güç'e duyarlı yeni neslin yükselişini ve Jedi mirasının yeniden doğuşunu konu alıyor.

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