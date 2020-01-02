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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi

    kutup bölgelerindeki donmuş toprakta (permafrost) hapsolmuş metan gazının çıkarılarak enerji üretiminde kullanılabileceği tespit edildi. Bu sayede karbon emisyonlarını da düşürmek mümkün.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi
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    Rusya Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Hidrokarbon Toplama Merkezi ve Heriot-Watt Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, arktik donmuş toprak (permafrost) içinde hapsolmuş metan gazını çıkaracak bir yöntem üzerinde çalıştıklarını duyurdular. CO2 emisyonlarını da düşürmeye yarayacak yöntemin arkasındaki teknik ise endüstriyel santrallerden salınan baca gazlarını toprağa enjekte ederek buradaki metan gazını CO2 ile değiştirme prensibine dayanıyor.

    Birçok petrol ve doğalgaz sahasına ev sahipliği yapan Rusya’nın kutup bölgelerindeki söz konusu kaynakların çıkarılması hayli zorlu bir süreç. Oldukça uzak olan bu bölgelerde, nüfus yoğunluğu çok az ve altyapı da bu duruma paralel olarak çok gelişmiş değil. Ancak medeniyetin uğramadığı bu bölgelerde devasa miktarda gaz hidrat yatakları bulunuyor.

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    Oldukça önemli doğalgaz kaynağı olarak görülen gaz hidratlar, buzla karışmış donuk metan yatakları olarak biliniyor. Burada bulunan doğalgazı klasik sondaj yöntemleri ile çıkarmak ise bir hayli sakıncalı. Zira doğru teknikler uygulanmaması halinde oldukça zararlı bir sera gazı olan metanın atmosfere karışma riski ortaya çıkıyor. Araştırma ekibinin bulduğu yöntem ise tam da bu aşamada devreye giriyor.

    Karbon emisyonlarında düşüş

    Bilim insanları, enerji santrallerinden, metal rafinelerinden ve diğer ağır sanayi merkezlerinden çıkan sıcak baca gazlarının söz konusu gaz hidrat yataklarına pompalanabileceğini ifade etmekteler. Bu sayede ortaya çıkacak tepkime sayesinde metan gazının serbest kalacağını belirten araştırmacılar, donmuş toprağa pompalanan CO2’nin de metanın yerini alacağı ve yeni bir hidrat oluşturacağını düşünüyor.

    Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi
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    Aynı zamanda, kapalı bir döngüde kullanılacak metan gazanın bir santrale enerji sağlayabileceği ve santralin ürettiği baca gazlarının benzer şekilde toprağa pompalanarak daha fazla metan gazı elde edilebileceği belirtilmiş. Bu sayede karbon emisyonlarında da düşüş sağlanacağı ifade edilmiş.

    Araştırma ekibinin lideri Evgeny Chuvilin yaptığı değerlendirmede, “ Bulduğumuz yöntem, sadece metan gazını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bu gazın serbest bir şekilde atmosfere karışmasının önüne geçiyor. Böylece CO2 emisyonlarının azalmasına katkı sağlanıyor. Yöntemimizin çevre güvenliği üzerindeki olumlu etkisinin iki kat daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.” ifadelerini kullanmış.

    Araştırma sonuçlarına Scientific Reports dergisinden ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/science/flue-gases-extract-methane-permafrost-reducing-emissions/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    tabi burda milyarlarca ton toparigin icine endustriyel olcekde co2 yi pompalayip, disari sizdirmadan nasil metan emeceklerinden hic bahsetmemis. metan co2 den 104 kat daha kuvvetli bir sera gazidir ve dunyadaki metan hidrat rezervleri petrolden bile daha fazla. en buyuk tehlike bizim baslattigimiz kuresel isinmanin sibiryada donmus halde toprakda ve okyanuslarin derin tabaninda buza hapsolmus metani serbest birakmasidir. bunun sonucunda kuresel isinma kontrolsuz sekilde hizlanip tam bir felakaete donusebilir. rusya da buna cozum ariyacagina o gazi nasil kullanirim derdine donmus topraga comak sokalim diyor.
    tabi burda milyarlarca ton toparigin icine endustriyel olcekde co2 yi pompalayip, disari sizdirmadan nasil metan emeceklerinden hic bahsetmemis. metan co2 den 1...
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Karbon emisyonlarında düşüş elde etmek istiyorlarsa besi hayvancılığına odaklansınlar. Fosil yakıt gibi şeyler besi hayvancılığının yanında solda sıfır kalır.
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    darkaura 2 hf. esmerbuyucu
    hem dogru, hem yanlis. dogru besi hayvanlarindan salinan sera gazi ozelliklede metan fosil yakitlardan salinandan daha fazla, yanlis cunku o karbon zaten biosferde dolasimda olan karbon, besi hayvanlari sisteme yeni karbon sokmuyor, karbonu ottan bitkiden alip atmosfere saliyorlar, bir sonraki hasata kadar otlar tarim bitkileri ayni karbonu atmosferden emiyor, tekrar besi hayvanina geri donuyor. yani dolasimdaki, atmosferdeki toplam karbon miktari artmiyor. ote yandan fosil yakitlar yakildiginda yuzmilyonlarca yildir topragin altinda hapsolmus karbon atmosfere geri saliniyor, hemde inanilmaz buyuk bir hizda. yuz milyon yilda atmosferden emilmis karbonu 10yilda atmosfere geri saliyoruz ki esas buyuk tehlike bu, iklimin cok hizli degismesi. gecmiste atmosferdeki karbondioksitin yuksek oldugu devirlerde antartikada tropik yagmur ormanlari vardi. gezegenin ne kadar isinabilcegini varin siz dusunun.
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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    tabi burda milyarlarca ton toparigin icine endustriyel olcekde co2 yi pompalayip, disari sizdirmadan nasil metan emeceklerinden hic bahsetmemis. metan co2 den 104 kat daha kuvvetli bir sera gazidir ve dunyadaki metan hidrat rezervleri petrolden bile daha fazla. en buyuk tehlike bizim baslattigimiz kuresel isinmanin sibiryada donmus halde toprakda ve okyanuslarin derin tabaninda buza hapsolmus metani serbest birakmasidir. bunun sonucunda kuresel isinma kontrolsuz sekilde hizlanip tam bir felakaete donusebilir. rusya da buna cozum ariyacagina o gazi nasil kullanirim derdine donmus topraga comak sokalim diyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    alaz1903 2 hf. darkaura
    Yapılan öngörülere göre gaz salınımına bağlı küresel ısınma bu şekilde devam ederse 20 yıl içerisinde dünya sıcaklığı 2-3 derece artacak, 50-100 yıl gibi yakın gelecekte bizim gibi sıcak kuşaktaki ülkeler tarıma elverişsiz sıcak çöllere dönüşecek. Sibirya ve Alaska gibi bölgeler ise dünyanın en elverişli ve yaşanılır yerleri olacak. Önlem alınmazsa çok büyük göç dalgaları ve insan kırımları yaşanacak.
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