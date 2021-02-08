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    BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor

    Arap dünyasında bir ilk olan Umut sondası yarın Mars'a ulaşacak. BAE'de şu anda sondanın başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmesi için nefesler tutulmuş durumda.
    08 Şubat 2021, 22:15 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor
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    Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında tarihi bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. BAE'nin geçtiğimiz yaz uzaya fırlattığı Umut sondası yarın (9 Şubat) Mars'ın yörüngesine yerleşmeye çalışacak. BAE bu görevde başarıya ulaşırsa Mars'a ulaşan beşinci ülke olarak tarihe geçecek (ABD, Sovyetler Birliği, Avrupa Uzay Ajansı ve Hindistan'ın ardından). 

    Mars'ın yörüngesine yerleşmek için Umut sondasının çok zorlu bir manevrayı kusursuz bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Sonda yarın Türkiye saati ile 18.30'da motorlarını çalıştırıp hızını düşürmeye çalışacak. Bu sürecin yaklaşık 27 dakika sürmesi ve Umut'un hızını bu sırada saatte 121 bin kilometreden 18 bin kilometreye düşürmesi bekleniyor. Yörüngeye yerleşme süreci boyunca sonda tüm işlemleri otonom olarak gerçekleştirmek zorunda, zira Dünya-Mars arasındaki ışık gecikmesi nedeniyle anlık iletişim kurmak mümkün değil.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Dubai Hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum,"BAE, Arap dünyasını ilk kez derin uzayda yeni ufuklara taşıdı. Bizim bu uzay misyonumuz, Arap gençliğine olan umut ve güvenimizin mesajını taşıyor." sözlerini kullandı.

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    BAE, Umut misyonunu yeni bilgi-temelli ekonomi hedeflerinin önemli adımlarından birisi olarak görüyor. 2021'de 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Arap ülkesi, bu önemli tarihi Umut sondasında ulaşacağı başarıyla kutlamak istiyor.

    Mars'ın atmosferi ilk kez bu kadar detaylı incelenecek

    Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve Kızıl Gezegen'in iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtildi.

    BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor
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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan BAE Bilim İnsanları Konseyi Başkanı Sarah Amiri,"Umut Mars'a ulaştıktan sonra yaklaşık üç ay boyunca bazı test ve denemeler yaparak her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak istiyoruz. Sonrasında ise en geç Eylül ayı gibi verilerimizi dünyayla paylaşmaya başlayacağız. Görevde keşfetmeyi umduğumuz verilerin birçoğu tamamıyla yeni bilgiler olacak, dolayısıyla Umut burada ayrıca diğer Mars görevleri için de önemli bir yere sahip. Mars'a görev düzenleyecek diğer ülkeler de bizim verilerimizden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

    Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

    Umut görevi Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.



    https://www.space.com/uae-mars-arrival-hope-mission-stakes Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    nasirata (A G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uydunun üretiminde planlamasında fırlatmasında, faaliyetinde BAE’den bir civata bir dikkate değer bilimci yok. Ama para var. Bilim demişken Arap’la bilim dünyası birbirine dünyalar değil paralel evrenler kadar uzaktır. Batılılar bu tür işlerle para kazanıyor. Olayın özeti bu.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal BAE onlar bile anlamış istikbal göklerde dir.Düz Dünyacılara selam olsun.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Liderleri kukla olsa da halklar kardes. Tum arap kardeslerimize selam olsun..
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    Formani 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Marsa araç göndermekte moda oldu, yakında yerli ve milli aracımızı göndermek için bir atılım bekliyorum.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parayla yabancı bir şirketi kiralayıp kendilerininmis gibi gösterdiklerine yemin edebilirim ama ispatlayamam:d
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    Tr@mmler (Yunus T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Soylediginize yakın bir proje. Icerikte de belirtildiği gibi projeye konu olan uydu abd üniversitelerindeki laboratuvarlardan çıkma. BAE nin teknoloji katkısı yok gibi. Al parayi ver projeyi durumu biraz.

    Detaylarını Arda Mevlutoğlu yazmıştı zamaninda.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Aksine. Kendileri yapiyor kendi topraklarinda . Firlatma rampasi icin sadece Japonya var. Oyle parayi verdim Araplara malolsun filan degil...
    Resmi sitelerinden videosu :)

    https://www.emiratesmarsmission.ae/gallery/videos/1



    Ek olarak Arap Musluman ilk Astranotu da gonderilmisti ISS yani Uluslarasi Uzay Istasyonu na...


    Birlesik Arap Emirlikleri ek olarak Mars ta koloni icin oncu ulkelerden butcesi de vardir ...


    Mars harici BAE Uzay Ajanslari bile zaten kurulmustu ...

    https://www.space.gov.ae/





    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astronauts_with_ancestry_from_Arab_countries



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    S sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 yıl evvel pers topraklarını koparmak ıcın batılılarca kurulmuş uydu devletin başarısı takdire şayan.
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