Yapay zeka yarışında arkada kalan Avrupa, arayı kapatmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıllarda dünyada güç dengelerinin nasıl şekilleneceğini yapay zekanın belirlemesi bekleniyor. Bu yüzden dünyanın önde gelen güçleri arasında yeni nesil bir silahlanma yarışı başlamış durumda. Bir dönem nükleer silahlar üzerinden şekillenen bu yarış, şimdi AI teknolojileri etrafında dönüyor.

Bu yeni rekabet sahasında ABD ve Çin'in bariz bir üstünlüğü var. Rusya ve Avrupa gibi diğer güç odakları ise en az birkaç adım geriden seyrediyorlar. Özellikle Avrupa'da bu durum son dönemde ciddi bir endişe kaynağı hâline gelmiş durumda. ABD ve Çin'in çok gerisinde kalmaktan endişe duyan Avrupa ülkeleri, arayı kapatmak için yatırımlarını arttırıyorlar.

Önümüzdeki günlerde Fransa'da gerçekleşecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi, Avrupa ülkelerinin liderlerini dünyanın dört bir yanından teknoloji liderleriyle bir araya getirecek. Bu zirvede yapay zeka alanında nasıl bir yol izleneceğine dair önemli kararlar alınması bekleniyor.

Bu zirveye günler kala Fransa'da dikkat çekici bir rapor yayınlandı. Yatırım fonu Galion.exe, yatırım şirketi Revaia ve danışmanlık şirketi Chausson Partners bir araya gelerek, Fransa AI Raporu başlıklı bir rapor hazırladı. Fransa'da AI alanında yapılan yatırımları detaylandıran rapor, Avrupa merkezli AI girişimlerinin geçtiğimiz yıl 8 milyar dolar yatırım aldığını gösteriyor. Bu, bölgedeki yatırım şirketlerinin toplam yatırımının yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor. Üstelik önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artması bekleniyor. Avrupa'da yapay zeka şirketlerinin yükselişi daha yeni başlamış olduğu için, bu yatırımların artarak devam edeceği düşünülüyor.

Avrupa'da yapay zeka alanında en çok yatırım alan ülke Birleşik Krallık. Onun ardından Almanya ve Fransa geliyor. İskandinav ülkeleri ise birleşik bir pazar olarak dördüncü sırada yer alıyor.

Avrupalı AI Şirketleri Daha Çok Uygulanabilir Çözümlere ve Tamamlayıcı Teknolojilere Odaklanıyor

Avrupa'dan Mistral AI ve Poolside gibi dikkat çekici bir iki yapay zeka şirketi çıkmış olsa da aslında bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümünün tamamlayıcı teknolojiler ve servisler üzerinde çalıştığı görülüyor. Yani Avrupa'daki çoğu şirket bir sonraki OpenAI ya da bir sonraki Anthropic olmaya çalışmıyor. Bunun yerine veri işleme ve sağlık sektörü gibi alanlarda yapay zeka odaklı çözümler sunacak ürün ve modeller geliştiriyor. Ayrıca iklim odaklı AI projeleri geliştiren girişimlerin sayısında da ciddi bir artış olduğu görülüyor.

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Bu rapor daha çok Fransa odaklı olsa da aslında Avrupa genelinde hakim olan trendleri de yansıtıyor. Avrupa merkezli girişimler, bu alanda zirveye oynama hayalleri kurmak yerine konuya daha pragmatik yaklaşıyor ve değişen bu dünyada değer yaratabilecek alanlarda kendi köşelerini kapmaya çalışıyorlar. Tabii bu yatırımlar günün sonunda sürpriz atılımlarla da alan açabilir. Neticede Deepseek gelene kadar kimse Çin'in yapay zeka alanında bu kadar mesafe kat edebileceğini de düşünmüyordu. Bu yüzden Avrupa'lı yatırım şirketlerinin yatırımlarını bu yöne çevirmesi önemli bir gelişme olarak okunuyor.

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Avrupa yapay zeka yarışında arayı kapatmak için yatırım yapıyor