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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BAE gözünü Ay'a dikti: "2024'te gidiyoruz"

    Birleşik Arap Emirlikleri, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olmak istiyor. BAE'nin kendi imkanlarıyla geliştireceği bir keşif robotu 2024'te Ay'a iniş yapacak.
    7 sa.
    846
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    10
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    BAE gözünü Ay'a dikti:
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    Uzay araştırmalarına verdiği önemle son yıllarda sıkça gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de gözünü Ay'a dikti. Dün resmi bir duyuru gerçekleştiren Dubai hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum, BAE tarafından geliştirilen bir uzay aracının 2024'te Ay'a ineceğini açıkladı.

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    Twitter üzerinden konuşan Şeyh Muhammed,"Emirlik tarafından geliştirilen bir Ay gezginini 2024'te yüzeye indireceğiz. Uzay aracı, Ay'ın geçmişte insanlı Apollo görevlerinde keşfedilmemiş bölgelerine iniş yapacak ve buraları ilk kez inceleyecek." ifadelerini kullandı. Şeyh Muhammed ayrıca, uzay aracına babasının adı olan "Raşid" ismini verdiklerini söyledi. 

    BAE'nin yaptığı açıklamalara göre Raşid Ay gezgini yaklaşık 10 kilogram ağırlığında küçük boyutlu bir keşif robotu olacak. Robotun üzerinde iki adet yüksek çözünürlüklü kamera, bir mikroskobik kamera, bir thermal görüntüleyici kamera ve çeşitli araştırma ekipmanlarının yer alacağı belirtildi.

    BAE gözünü Ay'a dikti:
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    BAE özellikle de son 6-7 yıllık süreçte yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi konulara büyük önem veriyor. Orta Doğu ülkesi, bu tarz büyük uzay görevleriyle birlikte genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirlik mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarında uzay araştırmaları da çok önemli bir konuma sahip.

    Arap ülkesi son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında büyük bir işe imza atarak tarihinde ilk kez bir derin uzay görevi düzenlemiş ve "Umut" isimli sondayı Mars'a fırlatmıştı. Umut sondası 2021'nin Şubat ayında Mars'ın yörüngesine yerleşecek.



    https://phys.org/news/2020-09-arab-emirates-spacecraft-moon.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ussuz (mehmet ) 5 sa. en beğenilen
    Kendi imkanları dedikleri şirket satın alıp ülkeye getirmektir başka bişi değil
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 50 dk.
    Belki peygamberin ayı ikiye yarıp birleştirdiğini ispatlamaya gidiyorlardır. :)
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    Ussuz (mehmet ) 5 sa. en beğenilen
    Kendi imkanları dedikleri şirket satın alıp ülkeye getirmektir başka bişi değil
    Yanıtla +5
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 5 sa.
    Araplar adım atıyor hakikaten, bizim efsaneler, kahramanlar nerede yahu? Onlar adım adım akıllanıyor, gerilerine düşüyoruz kademe kademe. TUA ne iş yapar, planı var mı, yol haritası nedir? Ses yok, açıklama yok. Destek bularak, üzerine koyarak ilerliyorlar. Şovumuz var, gerisi yok. Otomobil üretiyorlar, uzay aracı yollayacaklar, algıyı değiştirmeye niyetleri var.
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    torabi 5 sa.
    Bunlar gözü aslında tek bir yere diktiler henüz farkında değiller....mezar
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    Naykimayki (Berke Tokel) 6 sa.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 7 sa.
    Sorsan bunlar da Ortadoğulu işte. Biz mi daha ortadoğuluyuz bunlar mı şimdi?
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    Rachsuchtig 7 sa. Silent Guardian
    Mesele Ortadoğululuk değil. Kafa yapısı, vizyon
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