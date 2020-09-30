BAE gözünü Ay'a dikti: "2024'te gidiyoruz"

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Uzay araştırmalarına verdiği önemle son yıllarda sıkça gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de gözünü Ay'a dikti. Dün resmi bir duyuru gerçekleştiren Dubai hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum, BAE tarafından geliştirilen bir uzay aracının 2024'te Ay'a ineceğini açıkladı.

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Twitter üzerinden konuşan Şeyh Muhammed,"Emirlik tarafından geliştirilen bir Ay gezginini 2024'te yüzeye indireceğiz. Uzay aracı, Ay'ın geçmişte insanlı Apollo görevlerinde keşfedilmemiş bölgelerine iniş yapacak ve buraları ilk kez inceleyecek." ifadelerini kullandı. Şeyh Muhammed ayrıca, uzay aracına babasının adı olan "Raşid" ismini verdiklerini söyledi.

BAE'nin yaptığı açıklamalara göre Raşid Ay gezgini yaklaşık 10 kilogram ağırlığında küçük boyutlu bir keşif robotu olacak. Robotun üzerinde iki adet yüksek çözünürlüklü kamera, bir mikroskobik kamera, bir thermal görüntüleyici kamera ve çeşitli araştırma ekipmanlarının yer alacağı belirtildi.

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BAE özellikle de son 6-7 yıllık süreçte yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi konulara büyük önem veriyor. Orta Doğu ülkesi, bu tarz büyük uzay görevleriyle birlikte genç nüfusa bilim ve mühendislik yönünde bir ilham kaynağı yaratmayı ve Emirlik mühendislerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş planlarında uzay araştırmaları da çok önemli bir konuma sahip.

Arap ülkesi son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında büyük bir işe imza atarak tarihinde ilk kez bir derin uzay görevi düzenlemiş ve "Umut" isimli sondayı Mars'a fırlatmıştı. Umut sondası 2021'nin Şubat ayında Mars'ın yörüngesine yerleşecek.

https://phys.org/news/2020-09-arab-emirates-spacecraft-moon.html

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