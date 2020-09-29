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    Bakan Karaismailoğlu, akıllı ulaşım eylem planını tanıttı

    Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitesinin daha etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.
    6 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan Karaismailoğlu, akıllı ulaşım eylem planını tanıttı
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı tanıttı.

    Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızın vizyonu: ‘İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan odaklı ulaşım sistemi'dir. Misyonumuz ise; ‘Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak'tır" dedi.

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    Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda Türkiye'nin AUS alanında yakın dönem hedeflerini kapsayan 5 stratejik amaç doğrultusunda, 31 eylem ve 54 uygulama adımına yer verildiği belirtildi. Söz konusu stratejik amaçlar, "AUS Altyapısının Geliştirilmesi, sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması, yol ve sürüş güvenliğinin arttırılması, yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması, veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanması" olarak sıralandı.

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    Bakan Karaismailoğlu, Ulusal AUS Strateji Belgesinde yer alan eylemler kapsamında yapılacak çalışmalardan bazılarını şöyle sıraladı:

    • İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulması ile koordinasyonu sağlayacak; geleceğe dönük ulaşım planlamaları ile olay yönetimi yapacağız.
    • AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz.
    • Şehirlerimizde park yeri bulma ihtiyacı dolayısıyla oluşan hareketlilik, trafik sıkışıklığına neden olan konular arasında yer almaktadır. Bu soruna yönelik olarak, şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz.
    • Araçtan altyapıya (V2I), araçtan araca (V2V), altyapıdan araca (I2V), altyapıdan altyapıya (I2I) gibi kavramları kapsayan ve genel olarak araçtan her şeye (V2X) olarak adlandırılan haberleşme teknolojileri ile uygulamalar gerçekleştirilecektir.
    • Bakanlığımız Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi teşvikler sağlayan kurumlarımızın Akıllı Ulaşım Sistemlerini içeren projelere destek vermesini sağlayacağız.
    • Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız.
    • Hareket kısıtlılığı olanların hayatını kolaylaştıracak AUS kapsamındaki ihtiyaç ve çözümlerin neler olduğunu tespit edecek; bu çözümlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.
    • Farklı şehirlerimizde tüm ulaşım modlarında kullanılabilecek ortak bir ödeme sistemi geliştirerek toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmayı kolaylaştıracağız.
    • Droneların Lojistik Amaçlı Kullanımının Yaygınlaştırılması. Bu eylem lojistik amaçlı olarak drone kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla PTT tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-HGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile iş birliğiyle seçilecek olan illerde gerçekleştirilecektir.
    • Hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılan araç içi bilgi ve haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının gerekliliklerinin belirlenmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
    • Tehlikeli mal ve yük taşımacılığı yapan araçlar için özel Akıllı Park alanları oluşturulacak.

    Son dönemde sıkça gündeme gelen elektrikli scooter kullanımına da değinen Karaismailoğlu, "Elektrikli, karbon salınımı olmayan, pratik kullanıma sahip bu yeni ulaşım modunun kent için sisteme entegre edilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun yanında, bu araçların işletmecileri arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



    https://www.iha.com.tr/haber-bakan-karaismailoglu-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-ve-eylem-planini-tanitti-869041/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sissil (Orhan ) 2 sa.
    Bu bakan hani geçen milyonluk ihaleyi 21f ile yandaşa peşkeş çeken bakanmı.



    "21 f Pazarlık Usulü İhale Limiti 2020 yılı için 323.398 TL olarak açıklandı.



    2020 Pazarlık Usulü Limiti bir sonraki dönem yani 2021 yılında yayınlanacak Kamu İhale Tebliği’ne kadar geçerli olacaktır. 2019 için Pazarlık Usulü İhale Üst Limiti 301.228 TL olarak açıklanmıştı."
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    lazer__ 3 sa. (düzenlendi)
    üfff çok uzun yazı... biri özet geçsin ne kadar vergi ödeyecez tam olarak ?
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    asi_mawi (Ayhan ) 3 sa. (düzenlendi)
    Bizim ulaşım hep akıllı zaten. Otobandan geçmesek de, uçağa binmesek de, tünele girmesek de hemen geçiriyorlar şaaaak diye.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa.
    İyi sağacaklar araba sahiplerini
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    Alqu 4 sa.
    2023 lafı yine var bu yazılanların 10 da 1i gerçekleşirse öper başımıza koruz... ayrıca bu şahsın başka bir ülkede muhasebeciden fazlasını olabileceğini düşünmüyorum. liyakatsiz bir atama.
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    hopeyoung 15 dk. Alqu
    Misyon ve vizyon tanımlamaları yapan, vizyoner insan görmedim.
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    AtiMX4 (Ati ) 4 sa.
    Bu ülkede akıllı trafik hayal. Insanlar bile aklını yitirmişken çoookkk zor ve uzak.
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    hezarfenhavacilik (Hezarfen Havacılık) 4 sa. yeni yorumcu
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    joven 5 sa.
    İstanbulda yaşayanlar İstanbul’a yabancı tanıdığım tek İstanbullu 400 yıllık kökü olan gerçek İstanbullu bir arkadaşımdı.
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    joven 5 sa.
    Butip projeleri yapmak için ülkenin birçok yerinde fiber altyapı olmalı fiber olmadan bu projeler sadece proje olarak tozlu raflarda yerini alır.
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    1415 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    akıllı ulaşım eylem planı, Türkiye Haberleri ve
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