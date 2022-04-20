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    Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: "Şu an müsilaj yok ancak tehlike bitmedi"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj hakkında düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
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    Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
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    Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu hakkında çalışma yapan Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu, Ankara’da toplandı. Toplantıya 21 bilim insanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

    Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada şu anda Marmara Denizi’nde müsilaj sorununun olmadığını ancak sorunun tekrar ortaya çıkabileceğini açıkladı. Müsilaj sorununun çözümüne dair öneri, fikir ve görüşleri istişare ettiklerini ve bu çerçevede atılacak yeni adımları belirlediklerini söyledi.

    Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

    “Şu an denizlerimizde müsilaj görülmüyor. Ancak bu müsilajın tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bugün aldığımız yine değerlendirmeler, sahada da yapmış olduğumuz ölçümlerde, analizlerde denizimizde herhangi bir müsilaja rastlanmadı. Ancak tabii ki bu etkin çalışmayı kalıcı çözümleri de ortaya koymak suretiyle bitirmek zorundayız ki artık herhangi bir müsilaj tehlikesi ile karşı karşıya kalmayalım."

    Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
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    Temmuz'da testler tamamlanıyor

    Bakan Kurum’un açıklamasına göre müsilajın berterafı için biyoteknolojik ve mekanik yöntem olmak üzere iki yöntem test ediliyor. Temmuz ayında tüm sahadaki testler tamamlanacak ve alınacak sonuca göre süreç yürütülecek.

    Mevcut su arıtma tesisleri, ileri biyolojik arıtma tesislere dönüştürülecek

    Marmara Denizi stratejik planında belirlenen takvim ve iş programı çerçevesinde alınan kararları açıklayan Kurum, şöyle konuştu:

    "MARMOD Projesi 2022 kış sonuçlarına göre, Marmara Denizi'ne şu an azot ve fosfor girdisi devam etmekte ve oksijen azalıyor. Denize ulaşan azot ve fosfor yükünü azaltma, oksijeni de artırma noktasında çalışmalarımızı bilim kurulumuzun görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda yapıyoruz. Bunun için de mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine ivedilikle dönüştürülmesi noktasında 3 yıllık bir planımız vardı. Bu plan çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz ve bu süreci hızlandırabilmek adına da yine Meclisimizde çok önemli bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz. Belediyelerimiz bu çerçevede 'yap, işlet, devret', 'yap kirala' gibi modelleri de bütçe dışında, sürecin daha hızlı ilerlemesi adına yine yatırımlarını hızlandırmış olacaklar."

    Marmara Denizi’nin üç boyutlu dijital ikizi oluşturuluyor

    "Üç boyutlu Marmara Denizimizin dijital ikizini oluşturmaya başladık." diyen Kurum, bu projeyi ODTÜ MARMOD ile yürüttüklerini söyledi.

    Kurum, "Kısa zamanda projemiz tamamlandığında aslında dijital ikizimiz ile birlikte her türlü simülasyonu yapabileceğiz. Geriye dönük simülasyonlarla modelin başarı seviyesini de yükseltmiş olacağız. Yine 2022 Haziran seferimizle örneklemeler yapmaya devam edeceğiz. Müsilajın derin su ve deniz tabanına bıraktığı uzun vadeli etkilerinin anlaşılması noktasında yine dijital ikiz bize ve bilim insanlarımıza çok büyük katkı sağlamış olacak ve bu sayede deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi sürecini daha da hızlandırmış olacağız." diye konuştu.

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