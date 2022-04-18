Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Karapınar GES, Aralık'ta tamamlanacak

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Konya’nın Karapınar ilçesine yapımı devam eden Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulum çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı hakkında açıklama yapıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar GES’in bu senenin Aralık ayında tamamının biteceğini duyurdu.

Güne panellerinin kurulumu süren Karapınar GES’te şu ana kadar 700 MW kapasitenin kurulumu yapıldı ve bu panellerden elektrik üretimine başlandı. Aralık ayında tüm paneller yerleştirilecek ve 1348 MW güce ulaşacak. Bu sayede yıllık 2 milyondan fazla kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 1,5 milyon ton fosil atık ve karbon emisyonunu önlemiş olacak. Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak.

Karapınar GES, büyüklük açısından Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın ise en büyük üçüncü güneş enerjisi santrali olacak. Tesis 20 milyon metrekarelik alana, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bölgeye kuruluyor.

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Güneş panelleri yüzde 85 yerlilikle üretiliyor

Kullanılan güneş panellerinin yüzde 85 yerlilikle kendi fabrikalarında üretildiğini belirten Cemal Kalyoncu, “Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı Ankara'da kurduk. 1.250 megavat kapasiteye çıkardık. Tam kapasite çalışıyor. Dünyanın en iyi panellerini yüksek teknolojiyle üretiyor. Dünyada tek bir fabrika, tek çatı altında dört üretim yapıyor. Yani külçe (ingot), dilim (wafer), hücre (cell) ve en sonda da panel (modül) üretimi; kısacası taştan panele kadar olan bütün kısım, kendi kurduğumuz Kalyon PV fabrikamızda yapılabiliyor.” dedi.

Yerli rüzgar türbini üretilecek

Kalyoncu ayrıca bir sonraki hedeflerinin rüzgar türbini üretmek olduğunu ifade etti. Türkiye’de rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri üretiliyor ancak ana türbin üretimi yapılmıyor. Kalyon Holding, yüzde 65’in üzerinde yerlilikle Türkiye’de rüzgar türbini üretmeyi hedefliyor.

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