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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı”

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk savunma sanayiinde yıllık cironun 11 milyar doları aştığını belirtirken bunun %30'unun ihracattan geldiğini söyledi.
    07 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
    1,9b
    1
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı”
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    TEKNOKAR Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye savunma sanayii ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Konuşmasında, küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını ifade eden Varank, Türk savunma sanayiinde ise yıllık cironun 11 milyar doları aştığını belirtti. “Türkiye artık sadece kendi savunma sanayiisini inşa edebilen değil, yurtdışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi.” Sözlerini sarf eden Mustafa Varank’a göre ülkemizin savunma sanayii cirosunun %30’u ihracattan geliyor.

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    Ayrıca Bkz. "ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor"

    Varank’ın savunma sanayii kapsamında sarf ettiği sözlerin devamı ise şöyle:

    “Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002’de yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30’u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurtdışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor.”

    Savunma sanayiine yatırım yapan girişimcilere verilen devlet desteği hakkında da bazı rakamları paylaşan Varank’a göre bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla ise 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ’ye 30 milyon liraya yakın destek sağlandığını söyledi.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/savunma-sanayiinde-yillik-ciro-11-milyar-dolar-41733912 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yiğidi öldür hakkını yeme. Hükümet birçok kategoride sınıfta kalırken bu işte güzel işlere imza attı. En çok da üniversitede mühendislik öğrencilerin bu firmalarda staj ya da çalışmaya heyecan duyması şaşırttı beni. Umarım ciro daha da artar da daha çok mühendis istihdam edilir.
    Yiğidi öldür hakkını yeme. Hükümet birçok kategoride sınıfta kalırken bu işte güzel işlere imza attı. En çok da üniversitede mühendislik öğrencilerin bu firmala...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    İ İl teber (Tolga ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Savunma Sanayii konusu açılınca müptezel chpliler , hdpkklılar , fetöcüler hop oturuyor hop kalkıyor.

    Sen de gururlan bir şey olmaz merak etme.
    Savunma Sanayii konusu açılınca müptezel chpliler , hdpkklılar , fetöcüler hop oturuyor hop kalkıyor. [resim] Sen de gururlan bir şey olmaz merak etm...
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Eğer savunma sanayini kendimiz yapmazsak işsiz güçsüz vatandaş sıfatına birde mülteci vatandaş sıfatı da katılır.

    Ayrıca varsa fikrin bu işlerden de anlıyorsan işsiz kalmazsın. Gir savunma sanayisinde çalış öğrendiklerinle sivil hayatına ve kariyerine de katkı sağlar.
    Eğer savunma sanayini kendimiz yapmazsak işsiz güçsüz vatandaş sıfatına birde mülteci vatandaş sıfatı da katılır. Ayrıca varsa fikrin bu işlerden de an...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    f 22 raptor (Metehan Talih) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zırhlı araç helikopter iha önemli olabilir ama savaşı kazandırıcak olan major platformlarımız yok. Altay yok tfx yok

    Yunanistan rafale aldı f35 almayı planlıyor F16 viper modernizasyonu yapıyorlar. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz, tf2000 yılan hikayesine döndü
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    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Melih Bulu : "Türklerin çok güçlü bir donanması var. Bununla ilgili bir görsel sunmak lazım. Mesela bir çatışmada roketimiz gitse bir gemiye vursa herkes görse..."

    https://twitter.com/HalkTube/status/1358385832810471425

    Melih Bulu: "200 üniversitede yüz binlerce bilim insanıyla 6 ayda nükleer silah yaparız".

    https://twitter.com/ArsivUnutmaz/status/1358326152402731008
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    R Romanitas (efe ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    siyasete çekmeyin ama 21 yaşında hiç oy kullanmamış gencim iyi silah yaptık der sevinirim 11 milyar falan beni sevindirmez neden mi ?

    çünkü her gün vergi ve zam haberi görüyoruz bu paralar bana sana ahmete hasana etki etmiyor neden sevineyim ki ? ya saray yapılıyor yada mültecilere 40 milyar dolar harcadık onlara gidiyor... hee asla sosyal yardım istediğimi düşünmeyin ben eşit ortam istiyorum iş istiyorum vergiler azaltılsın istiyorum kimseden yardım beklemiyorum yapmaları gerekenleri istiyorum o kadar...

    tek sevinceğim yapmışız işte o kadar para konusunda sevindirici bir şey yok bize dokunur yanı yok...
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maaşlar yatmış, forum kralcı dolmuş.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Kralcı mı milliyetçi mi ?
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim bu ihraç oranı olan %30’u ABD ile karşılaştırırsak ne durumdayız acaba ?
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    siyasi amaç güden herhangi bir rakama inanmıyorum. bknz enflasyon
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    berk768 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maşallah,20 senede savunma sanayii şaha kalktı.
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    A AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkeden Bi cacık olmaz.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    95-2000 dogumlular bilemez bu haberlerin degerini. 20 sene once bunlar olacak dense gulup gecilen bir ulkede yasiyorduk..
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    berk768 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Eski Türkiye'de mermisine kadar dışarıdan ithal ediliyordu, nereden nereyeee.
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    Concordato 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Troller favlamış hemen bilmeyenlere söyleyelim Milgemler, SSS'ler, Seyir Füzeleri hepsi 90'lı yıllarda SSCB'nin dağılmasıyla "DEVLET" tarafından planlanan projelerdir.

    Zaten derin bürokratların planı olması Altay tankındaki rezillik gibi bu projeler de sekteye uğrardı o yüzden "devlet" özellikle bu projelerden AKP'yi uzak tutmaya çalışıyor hoş onu da TUSAŞ gibi deldikleri yerler oldu.
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    C Chillout 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hepsi reis ve küçük damadı sayesinde. Büyük damat da adam olsaydı keşke ama ülkeyi terketti
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    savunma sanayii, tübitak ve Bilim ve Teknoloji
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