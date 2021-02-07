Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı”

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TEKNOKAR Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye savunma sanayii ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını ifade eden Varank, Türk savunma sanayiinde ise yıllık cironun 11 milyar doları aştığını belirtti. “Türkiye artık sadece kendi savunma sanayiisini inşa edebilen değil, yurtdışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi.” Sözlerini sarf eden Mustafa Varank’a göre ülkemizin savunma sanayii cirosunun %30’u ihracattan geliyor.

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Varank’ın savunma sanayii kapsamında sarf ettiği sözlerin devamı ise şöyle:

“Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002’de yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30’u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurtdışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor.”

Savunma sanayiine yatırım yapan girişimcilere verilen devlet desteği hakkında da bazı rakamları paylaşan Varank’a göre bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktarıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla ise 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ’ye 30 milyon liraya yakın destek sağlandığını söyledi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/savunma-sanayiinde-yillik-ciro-11-milyar-dolar-41733912

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