Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı, oto bayi ve galerilere ne kadar ceza kesildiğini açıkladı

    Ticaret Bakanlığı, "6 ay 6 bin km" olarak anılan satış kısıtlaması kapsamında bugüne dek yapılan denetimlere ve düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.        
    Oy Ver
    Bakanlık, oto bayi ve galerilere kesilen ceza miktarını açıkladı
    Otomotiv sektöründe meydana gelen arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı bakanlığın ilk günden itibaren gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilk olarak, otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

    Söz konusu kısıtlama kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 Milyon 110 Bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır" bilgisi paylaşıldı.

    Stokçuluğa toplam 8 milyon TL ceza

    Bakanlık, oto bayi ve galerilere kesilen ceza miktarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

    "Ayrıca, Bakanlığımızca stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

    Bununla birlikte, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yeniden bir değişiklik yapılmıştır.

    Yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.

    Bu düzenleme uyarınca, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda, Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa’da bir yetkili bayi ile Adana’da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilmiş ve bu bayilere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.

    Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca gerçekleştirilen yoğun denetimler hâlihazırda birçok şehirlerimizde aralıksız sürdürülmektedir. Bu denetimlerde Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayileri tespit edilmiş olup, bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır."

    "Gerekli tüm adımlar atılacaktır"

    "Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alaturka tuvalet nasıl kullanılır iphone taksitle nasıl alınır diş teli çıktıktan sonra şeffaf plak takılmazsa mynet video ses gelmiyor en iyi ppf kaplama markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız