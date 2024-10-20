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    İnternet şirketi ve dijital platformlara 24 milyon TL ceza

    Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen dijital platform ve internet sağlayıcı şirketlere ciddi bir ceza kesti. Yapılan açıklamaya göre bakanlık, 24 milyon TL ceza uyguladı.
    İnternet şirketi ve dijital platformlara 24 milyon TL ceza Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde dijital platformlar ve internet servis sağlayıcıları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, hizmet kalitesindeki düşüş ve tüketici haklarına yönelik ihlaller, bu sektörlerin sıkı denetim altında tutulmasını zorunlu kılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın son açıklaması da bu denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, internet servis sağlayıcıları ve dijital platformlara yönelik yaptığı incelemeler sonucunda, 24 milyon 192 bin lira tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

    Bakanlıktan dev ceza

    Yapılan denetimlerde tespit edilen başlıca sorunlar arasında, sunulmayan hizmetler için tüketicilerden ücret talep edilmesi, taahhüt süreleri içinde sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, taahhüt edilen hizmetlerin sunulmaması ve abonelik fesih taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi yer alıyor. Özellikle, tüketicilerden hiçbir hizmet almamış olmalarına rağmen fatura düzenlenmesi ve bu kişilere ücret yansıtılması gibi ciddi ihlallerin ortaya çıkması, Bakanlığın bu firmalara yönelik sert bir tutum almasına neden oldu.

    Bu yıl toplamda 857 milyon TL ceza kesildi

    Dijital platformlara ve internet sağlayıcılarına yönelik bu ceza, aslında daha geniş kapsamlı bir yaptırım sürecinin bir parçası. 2024 yılının ilk 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri dolayısı ile 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; 6502 sayılı Kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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