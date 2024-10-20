İnternet şirketi ve dijital platformlara 24 milyon TL ceza

Tam Boyutta Gör Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde dijital platformlar ve internet servis sağlayıcıları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, hizmet kalitesindeki düşüş ve tüketici haklarına yönelik ihlaller, bu sektörlerin sıkı denetim altında tutulmasını zorunlu kılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın son açıklaması da bu denetimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, internet servis sağlayıcıları ve dijital platformlara yönelik yaptığı incelemeler sonucunda, 24 milyon 192 bin lira tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan dev ceza

Yapılan denetimlerde tespit edilen başlıca sorunlar arasında, sunulmayan hizmetler için tüketicilerden ücret talep edilmesi, taahhüt süreleri içinde sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, taahhüt edilen hizmetlerin sunulmaması ve abonelik fesih taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi yer alıyor. Özellikle, tüketicilerden hiçbir hizmet almamış olmalarına rağmen fatura düzenlenmesi ve bu kişilere ücret yansıtılması gibi ciddi ihlallerin ortaya çıkması, Bakanlığın bu firmalara yönelik sert bir tutum almasına neden oldu.

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Bu yıl toplamda 857 milyon TL ceza kesildi

Dijital platformlara ve internet sağlayıcılarına yönelik bu ceza, aslında daha geniş kapsamlı bir yaptırım sürecinin bir parçası. 2024 yılının ilk 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri dolayısı ile 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; 6502 sayılı Kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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