İnternet şirketi ve dijital platformlara 24 milyon TL ceza

Bakanlıktan dev ceza
Yapılan denetimlerde tespit edilen başlıca sorunlar arasında, sunulmayan hizmetler için tüketicilerden ücret talep edilmesi, taahhüt süreleri içinde sözleşme koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, taahhüt edilen hizmetlerin sunulmaması ve abonelik fesih taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi yer alıyor. Özellikle, tüketicilerden hiçbir hizmet almamış olmalarına rağmen fatura düzenlenmesi ve bu kişilere ücret yansıtılması gibi ciddi ihlallerin ortaya çıkması, Bakanlığın bu firmalara yönelik sert bir tutum almasına neden oldu.
Bu yıl toplamda 857 milyon TL ceza kesildi
Dijital platformlara ve internet sağlayıcılarına yönelik bu ceza, aslında daha geniş kapsamlı bir yaptırım sürecinin bir parçası. 2024 yılının ilk 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle 159 firmaya 448,7 milyon lira; reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri dolayısı ile 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira; piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira; 6502 sayılı Kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)