Bakanlıktan '6 ay ve 6 bin km' kuralıyla ilgili yeni açıklamalar

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Ticaret Bakanlığı'nın '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırlaması bir süredir otomotiv sektörünün gündemini oluşturuyor. Kısa süre önce gazeteci Emre Özpeynirci, yeni düzenlemenin şartlarına uymayanlara 8.400 TL ceza verileceğini açıklamıştı. Şimdi de bakanlıktan düzenlemeyle alakalı yeni açıklamalar geldi.

Buna göre, ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023'e kadar pazarlama ve satışta bulunulamayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı, '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırlamasının tek istisnası olacak.

İkinci elde 6 ay ve 6 bin km şartına uymamanın cezası belli oldu 1 gün önce eklendi

Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Ekspertiz raporu ibraz etme yükümlülüğü

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacaktır.

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Kilometre bilgisine yer verme zorunluluğu

Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Taşıt satış verileri Ticaret Bakanlığının Bilgi Sistemlerine aktarılıyor

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlığımız ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecektir.

İlan siteleri üzerinden yapılan pazarlama faaliyetleri de denetlenecek

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.

15 Eylül 2022'den itibaren saha denetimleri yapılacak

15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır.

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Bakanlıktan '6 ay ve 6 bin km' kuralıyla ilgili yeni açıklamalar