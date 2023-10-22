Batarya tarihinde çığır açacak gelişme: Beş kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar

Yeni bataryalar, geleneksel bataryaların yarı fiyatına beş kat daha fazla enerji tutacak
Melbourne'daki Monash Üniversitesi'nden bir ekip, ihtiyaç duyulan lityum miktarını azaltırken dayanıklılığını önemli ölçüde artıran yeni bir lityum-kükürt (Li-S) pil tasarımı geliştirdi. Araştırmacılar bataryada nano gözenekli polimer kaplı lityum folyo anot kullanarak daha fazla enerjiyi bataryada tutmayı ve lityum iyon pillere kıyasla maliyeti yarıya indirmeyi başardı.
Ancak doktora öğrencisi Declan McNamara'nın liderliğindeki Monash araştırmacıları, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve bataryada nano gözenekli polimer kullanarak sorunu çözdü. Bir kağıt yaprağından daha ince olan ve çok küçük deliklerle dolu olan bu polimer kaplamaları, bir tür bekçi görevi görerek lityum iyonlarının serbestçe dolaşmasına izin verirken diğer müdahaleci kimyasalları engeller. McNamara'ya göre bu kaplama sadece bir gardiyan olarak değil aynı zamanda bir destek sistemi olarak da hareket ederek lityumun şarj ve deşarj kaçışlarına yardımcı olmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.