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    Bal arılarını yok eden hastalık için dünyanın ilk aşısı onaylandı

    ABD, bal arıları için dünyanın ilk aşısının kullanılmasını kısa bir süre önce onayladı. Geliştirilen aşı tüm arı kolonisini öldürebilecek bir bakteri olan Amerikan Yavru Çürüklüğü’ne karşı yapıldı.
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    Bal arıları için dünyanın ilk aşısı onaylandı Tam Boyutta Gör
    İklim değişikliği, habitat tahribatı, pestisit kullanımı ve hastalıklardan kaynaklanan yıpranmalar derken gezegenin en önemli polenleyicilerinden olan arılar, son yıllarda zorlu bir süreçten geçiyor. Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı ise arıları daha da zor bir duruma sokuyor. Ekosistem için gerekli olan arıların en azından bu sorunu çözülmüş olabilir.

    Aşı, Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığını engelliyor

    Arı larvalarına saldırarak kolonileri zayıflattığı bilinen bakteriyel bir durum olan Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığını önlemek ve kolonilerin hayatta kalmasını sağlayacak olan bu aşı, Dalan Animal Health adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirildi. ABD Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan bu aşı, hastalıktan korunmak için hastalığa neden olan Paenibacillus bakterisinin ölü versiyonunu içeriyor.

    Bal arıları için dünyanın ilk aşısı onaylandı Tam Boyutta Gör
    Arıcılar aşıyı kovanın ve kraliçe arının beslendiği yemle karıştırması gerekiyor. Bu sayede zamanla erkek arıların kraliçelerini beslediği “arı sütü” haline gelen ilaç, yeni doğacak olan arıların hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını sağlıyor.

    Öte yandan bu tedavi birkaç nedenden dolayı da bir atılımı temsil ediyor. Zira bilim insanları daha önce böceklerin, insanlar ve hayvanlar gibi antikor üretmedikleri için hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarının imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte, araştırmacılar, arılarda bir bağışıklık tepkisine yol açan proteini belirledikten sonra, tek bir kraliçe aracılığıyla bütün bir kovanı koruyabileceklerini fark ettiler.

    Amerikan Yavru Çürüklüğü son derece bulaşıcı bir hastalık konumunda ve tüm koloniyi yok edebilecek güçlü. Büyük ve güçlü kolonilerde bu hastalığın erkenden fark edilmesi ise oldukça zor olabiliyor. Bunun yanında arıcılar genellikle hastalığı fark ettiklerinde diğer arıları kurtarabilmek için enfekte olan kovanları yakmayı tercih ediyor.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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