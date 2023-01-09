Bal arılarını yok eden hastalık için dünyanın ilk aşısı onaylandı

Aşı, Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığını engelliyor
Arı larvalarına saldırarak kolonileri zayıflattığı bilinen bakteriyel bir durum olan Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığını önlemek ve kolonilerin hayatta kalmasını sağlayacak olan bu aşı, Dalan Animal Health adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirildi. ABD Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan bu aşı, hastalıktan korunmak için hastalığa neden olan Paenibacillus bakterisinin ölü versiyonunu içeriyor.
Öte yandan bu tedavi birkaç nedenden dolayı da bir atılımı temsil ediyor. Zira bilim insanları daha önce böceklerin, insanlar ve hayvanlar gibi antikor üretmedikleri için hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarının imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte, araştırmacılar, arılarda bir bağışıklık tepkisine yol açan proteini belirledikten sonra, tek bir kraliçe aracılığıyla bütün bir kovanı koruyabileceklerini fark ettiler.
Amerikan Yavru Çürüklüğü son derece bulaşıcı bir hastalık konumunda ve tüm koloniyi yok edebilecek güçlü. Büyük ve güçlü kolonilerde bu hastalığın erkenden fark edilmesi ise oldukça zor olabiliyor. Bunun yanında arıcılar genellikle hastalığı fark ettiklerinde diğer arıları kurtarabilmek için enfekte olan kovanları yakmayı tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..