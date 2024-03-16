Yerli girişim Genoride, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletini tanıttı

Yenilikçi Jeneratif Sürüş sistemi
Kendi geliştirdikleri ve jeneratif sürüş olarak adlandırdıkları sisteme sahip bisiklette, klasik bisikletlerdeki gibi dişli ve zincir benzeri mekanik bağlantı ekipmanları bulunmuyor. Bu sistemde pedal ile üretilen güç elektrik enerjisine çevriliyor ve bu güç motorlara elektronik sistemler üzerinden kontrollü şekilde aktarılıyor. Geliştirilen yazılım ihtiyaç duyulan destek miktarını hesaplayıp, ek gücü bataryadan takviye ediyor. İçerisinde karmaşık algoritmalar çalışırken, çocuklara sadece pedal çevirip bu benzersiz deneyimi yaşamak kalıyor. Bisikletin elektronik sistemleri, yazılımı ve donanımının patentli olduğunu vurgulayan Genoride, üretimini yüksek yerlilik oranıyla şirket bünyesinde gerçekleştiriyor.
3 yaşından itibaren ve 130 cm boya kadar ergonomik şekilde kullanılabilen dört tekerlekli elektrikli bisiklet, ayarlanabilir pedal destek gücü, ayarlanabilir hız, pedal ile ileri geri sürüş, otomatik fren sistemi ve iki adet motor ile her türlü kullanım koşulunda esnek sürüş imkanı sunuyor. Bunun yanında 3 adet bağımsız süspansiyon, ön ve arka amortisörler ile yüksek konforlu sürüş, ayarlanabilir koltuk ve gidon ergonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.
Dayanıklı çelik kadroya sahip olan bisiklet gücünü, klasik lityum pillerden çok daha uzun ömürlü olan 150 Watt kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) pilden alıyor. Son olarak bisikletin mobil uygulamaya sahip olduğunu da belirtelim. Bu sayede bisikleti uzaktan kitleme/durdurma, hızını ve pedal direncini ayarlama gibi fonksiyonlara erişilebiliyor.
Geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te ürünlerini sergileyen Genoride, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtiyor. İhracat hedefleri yolunda ilerleyen girişim, dört tekerlekli elektrikli çocuk bisikletini, yerel piyasaya özel indirimli fiyat ile satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.