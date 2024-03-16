Yerli girişim Genoride, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletini tanıttı

Tam Boyutta Gör Eskişehir merkezli girişim Genoride, elektrikli çocuk bisikletini tanıttı. Günümüzde yetişkinlere yönelik birçok çeşitte elektrikli bisiklet geliştirilmesine rağmen çocuklara özel üretilmiş bir elektrikli bisiklet olmadığını söyleyen Genoride'ın kurucusu Gökhan Yağcı'nın kendi çocuğuna yönelik geliştirdiği prototip ile başladığı macera, çocuklara benzersiz bir deneyim sunan bir teknoloji ile ürüne dönüşüyor.

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Yenilikçi Jeneratif Sürüş sistemi

Kendi geliştirdikleri ve jeneratif sürüş olarak adlandırdıkları sisteme sahip bisiklette, klasik bisikletlerdeki gibi dişli ve zincir benzeri mekanik bağlantı ekipmanları bulunmuyor. Bu sistemde pedal ile üretilen güç elektrik enerjisine çevriliyor ve bu güç motorlara elektronik sistemler üzerinden kontrollü şekilde aktarılıyor. Geliştirilen yazılım ihtiyaç duyulan destek miktarını hesaplayıp, ek gücü bataryadan takviye ediyor. İçerisinde karmaşık algoritmalar çalışırken, çocuklara sadece pedal çevirip bu benzersiz deneyimi yaşamak kalıyor. Bisikletin elektronik sistemleri, yazılımı ve donanımının patentli olduğunu vurgulayan Genoride, üretimini yüksek yerlilik oranıyla şirket bünyesinde gerçekleştiriyor.

3 yaşından itibaren ve 130 cm boya kadar ergonomik şekilde kullanılabilen dört tekerlekli elektrikli bisiklet, ayarlanabilir pedal destek gücü, ayarlanabilir hız, pedal ile ileri geri sürüş, otomatik fren sistemi ve iki adet motor ile her türlü kullanım koşulunda esnek sürüş imkanı sunuyor. Bunun yanında 3 adet bağımsız süspansiyon, ön ve arka amortisörler ile yüksek konforlu sürüş, ayarlanabilir koltuk ve gidon ergonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.

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Dayanıklı çelik kadroya sahip olan bisiklet gücünü, klasik lityum pillerden çok daha uzun ömürlü olan 150 Watt kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) pilden alıyor. Son olarak bisikletin mobil uygulamaya sahip olduğunu da belirtelim. Bu sayede bisikleti uzaktan kitleme/durdurma, hızını ve pedal direncini ayarlama gibi fonksiyonlara erişilebiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te ürünlerini sergileyen Genoride, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtiyor. İhracat hedefleri yolunda ilerleyen girişim, dört tekerlekli elektrikli çocuk bisikletini, yerel piyasaya özel indirimli fiyat ile satışa sunulmuş durumda.

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