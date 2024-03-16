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    Yerli girişim Genoride, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletini tanıttı

    Yerli girişim Genoride, elektrikli çocuk bisikletini tanıttı. Şirket tarafından geliştirilen yenilikçi Jeneratif Sürüş sistemine sahip bisiklette, dişli ve zincir gibi mekanik bağlantılar bulunmuyor.
    Yerli Genoride, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Eskişehir merkezli girişim Genoride, elektrikli çocuk bisikletini tanıttı. Günümüzde yetişkinlere yönelik birçok çeşitte elektrikli bisiklet geliştirilmesine rağmen çocuklara özel üretilmiş bir elektrikli bisiklet olmadığını söyleyen Genoride'ın kurucusu Gökhan Yağcı'nın kendi çocuğuna yönelik geliştirdiği prototip ile başladığı macera, çocuklara benzersiz bir deneyim sunan bir teknoloji ile ürüne dönüşüyor.  

    Yerli Genoride, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Yenilikçi Jeneratif Sürüş sistemi

    Kendi geliştirdikleri ve jeneratif sürüş olarak adlandırdıkları sisteme sahip bisiklette, klasik bisikletlerdeki gibi dişli ve zincir benzeri mekanik bağlantı ekipmanları bulunmuyor. Bu sistemde pedal ile üretilen güç elektrik enerjisine çevriliyor ve bu güç motorlara elektronik sistemler üzerinden kontrollü şekilde aktarılıyor. Geliştirilen yazılım ihtiyaç duyulan destek miktarını hesaplayıp, ek gücü bataryadan takviye ediyor. İçerisinde karmaşık algoritmalar çalışırken, çocuklara sadece pedal çevirip bu benzersiz deneyimi yaşamak kalıyor. Bisikletin elektronik sistemleri, yazılımı ve donanımının patentli olduğunu vurgulayan Genoride, üretimini yüksek yerlilik oranıyla şirket bünyesinde gerçekleştiriyor.

    3 yaşından itibaren ve 130 cm boya kadar ergonomik şekilde  kullanılabilen dört tekerlekli elektrikli bisiklet, ayarlanabilir pedal destek gücü, ayarlanabilir hız, pedal ile ileri geri sürüş, otomatik fren sistemi ve iki adet motor ile her türlü kullanım koşulunda esnek sürüş imkanı sunuyor. Bunun yanında 3 adet bağımsız süspansiyon, ön ve arka amortisörler ile yüksek konforlu sürüş, ayarlanabilir koltuk ve gidon ergonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Dayanıklı çelik kadroya sahip olan bisiklet gücünü, klasik lityum pillerden çok daha uzun ömürlü olan 150 Watt kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) pilden alıyor. Son olarak bisikletin mobil uygulamaya sahip olduğunu da belirtelim. Bu sayede bisikleti uzaktan kitleme/durdurma, hızını ve pedal direncini ayarlama gibi fonksiyonlara erişilebiliyor.

    Geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te ürünlerini sergileyen Genoride, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtiyor. İhracat hedefleri yolunda ilerleyen girişim, dört tekerlekli elektrikli çocuk bisikletini, yerel piyasaya özel indirimli fiyat ile satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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