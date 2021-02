True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor

Tam Boyutta Gör

İlk sezonu ile 2014 yılında hayatımıza giren HBO'nun başarılı dizisi True Detective, dördüncü sezon ile ekranlara dönüyor. Ancak ne yazık ki bir değişiklik var.

