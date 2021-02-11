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    True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor

    HBO'nun başarılı dizilerinden biri olan True Detective dördüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Ancak ne yazık ki ilk 3 sezonun yaratıcısı dizide olmayacak.
    11 Şubat 2021, 21:00 (Güncellendi, 6 gün)
    3,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor
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    İlk sezonu ile 2014 yılında hayatımıza giren HBO'nun başarılı dizisi True Detective, dördüncü sezon ile ekranlara dönüyor. Ancak ne yazık ki bir değişiklik var.

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    Geçtiğimiz saatlerde HBO Max içerik yöneticisi Casey Bloys, bazı diziler hakkında konuştu ve başarılı dizi True Detective'den de bahsetti. Söylediğine göre şu anda True Detective'in dördüncü sezonu için bazı yazarlarla konuşuluyor. Yeni sezon için ön hazırlık başlamış durumda.

    Elbette dizinin geri dönüyor olması güzel bir haber ancak ne yazık ki dizinin yaratıcılığını yapan isim Nic Pizzolatto, dördüncü sezonda olmayacak. Anlaştıkları yeni yazar dizinin başına geçecek. Şu an için yeni yazar ile ilgili bir açıklama yok ancak Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson ile görüşüldüğü söyleniyor.

    True Detective, her sezon farklı bri hikaye anlatan bir antoloji dizisi. Özellikle Matthew McConaughey ve Woody Harrelson başrolünde olduğu ilk sezon ile izleyicilerin onayını almıştı. İkinci sezonda ise ne yazık ki kötü bir sezon ile karşımıza çıkıp üçüncü sezonda da Mahershala Ali ile az da olsa ikinci sezonu toparlamıştı.



    https://comicbook.com/tv-shows/news/true-detective-season-4-series-creator-move-on-without/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bir yazarı ikinci eseri ile değerlendirmek gerekir denir ya. çünkü zaten herkesin bir tane iyi fikri vardır. nic pizolatto için de tam olarak böyle düşünüyorum. true detective ilk sezonu dışında kendisinden kaliteli bir iş çıkmadı. keşke tek sezonluk mini dizi olarak kalsaydı şu seri.
    bir yazarı ikinci eseri ile değerlendirmek gerekir denir ya. çünkü zaten herkesin bir tane iyi fikri vardır. nic pizolatto için de tam olarak böyle düşünüyorum....
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    BoJack Horseman 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2. sezon haksız gömülüyor bence. 3’ten iyiydi. Bir de Fargo yorumları gördüm. Genel olarak Fargo > TD diye düşünüyorum.
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    K Kolloidall (Beytullah K) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2. sezonu beğenmeyen de gitsin çukur falan izlesin
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    BoJack Horseman 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2. sezon haksız gömülüyor bence. 3’ten iyiydi. Bir de Fargo yorumları gördüm. Genel olarak Fargo > TD diye düşünüyorum.
    Yanıtla +4
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    Moldova_lover (ahmet genç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her sezon daha da kötüye gitti,tıpkı fargo gibi.Fargoda son sezona dayanamadım bile.Bakalım bu nasıl olacak?
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    Antikaruh (Gökhan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk sezonu "izlemeden ölme" listesinde, ikinci sezon ortalama üstünde, 3. sezon i-na-nıl-maz kötü !

    • sezon ortalaması 9.4 olan bir diziydi, başka sözüm yok ...
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    tobepeople 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ilk sezonu efsane , gerisi bana göre zaman kaybıydı(Sanki ilk sezonu en kaliteli ekip yönetmiş de diğer sezonları onların asistanları yapmış gibiydi)
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    G glumerna (hiko baba) 5 gün ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    2. Sezonu 1den daha iyi idi bana göre başları biraz ağır ama son 6 bölüm yokmu hala aklımdasın 1.yi unuttum bile.
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    E Eeltorm 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci sezon da çok iyiydi. Kaliteli dizi gerçekten.
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    profecco 6 gün ( Mesaj Silindi )
    True Detective'in sadece ilk sezonu ile düşünürsek bence Dünya'nın en iyi dizisi. Ki ben Lost dizisini daha çok seviyorum. İlk sezonu izlerken elinize kağıt kalem alıp dedektiflerle birlikte olayları ve kişileri yazarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diziymiş gibi değil de gerçekmiş gibi düşünürseniz ilk sezonu bittikten sonra bile olayları düşünmeye devam edeceksiniz. Şunu da yazıp bitiriyorum: her bölümün başında bu iki dedektifimiz daha önce çalıştıkları karakolda yıllar sonra sorgulamaya çekiliyor. Peki neden?
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    G glumerna (hiko baba) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk 2 sezon çok iyiydi 3. Sezonu zorlama olmuş 4. İyi gelir belki fargoda aynı şekilde.
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    K koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi ) glumerna
    Fargoda 3üncü sezona başladım , sonra Td 3üncü sezonu izleyeceğim umarım kötü değildir. ilk 2 sezonları güzeldi.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bir yazarı ikinci eseri ile değerlendirmek gerekir denir ya. çünkü zaten herkesin bir tane iyi fikri vardır. nic pizolatto için de tam olarak böyle düşünüyorum. true detective ilk sezonu dışında kendisinden kaliteli bir iş çıkmadı. keşke tek sezonluk mini dizi olarak kalsaydı şu seri.
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