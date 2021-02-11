True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor

Tam Boyutta Gör

İlk sezonu ile 2014 yılında hayatımıza giren HBO'nun başarılı dizisi True Detective, dördüncü sezon ile ekranlara dönüyor. Ancak ne yazık ki bir değişiklik var.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!

Ayrıca Bkz. "Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti"

Geçtiğimiz saatlerde HBO Max içerik yöneticisi Casey Bloys, bazı diziler hakkında konuştu ve başarılı dizi True Detective'den de bahsetti. Söylediğine göre şu anda True Detective'in dördüncü sezonu için bazı yazarlarla konuşuluyor. Yeni sezon için ön hazırlık başlamış durumda.

Elbette dizinin geri dönüyor olması güzel bir haber ancak ne yazık ki dizinin yaratıcılığını yapan isim Nic Pizzolatto, dördüncü sezonda olmayacak. Anlaştıkları yeni yazar dizinin başına geçecek. Şu an için yeni yazar ile ilgili bir açıklama yok ancak Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson ile görüşüldüğü söyleniyor.

True Detective, her sezon farklı bri hikaye anlatan bir antoloji dizisi. Özellikle Matthew McConaughey ve Woody Harrelson başrolünde olduğu ilk sezon ile izleyicilerin onayını almıştı. İkinci sezonda ise ne yazık ki kötü bir sezon ile karşımıza çıkıp üçüncü sezonda da Mahershala Ali ile az da olsa ikinci sezonu toparlamıştı.

https://comicbook.com/tv-shows/news/true-detective-season-4-series-creator-move-on-without/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.