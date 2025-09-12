iPhone 17 ile uyumlu Baseus PicoGo manyetik powerbank modeli tanıtıldı

Baseus PicoGo 10K özellikleri ve fiyatı
Baseus PicoGo 10K powerbank modeli özellikle kablosuz tarafta önemli bir iyileştirme alıyor. Model yeni standart sayesinde kablosuz olarak 25W enerji seviyesine çıkabiliyor. iPhone 17 serisi de Qi2.2 standardına uyumlu kablosuz şarj plakalarında 25W destekliyor.
PicoGo AM52 model numarasıyla piyasaya çıkacak olan ürün USB Tip-C üzerinden 45W seviyesine ulaşabiliyor. Kendisi ise 30W adaptörler ile şarj olabiliyor. Grafen tabanlı soğutma ve sürekli sıcaklık kontrolü sayesinde güvenli bir kullanım sunan ürün şu an için 10000mAh kapasite ile gelecek. Kasım ayında piyasaya çıkacak ürün 60$ fiyat etiketine sahip.
hayret vagbotlar çamur atmamış...