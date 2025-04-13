Baseus, ultra ince MagSafe powerbank'lerini tanıttı

Baseus PicoGo MagSafe Powerbank özellikleri
Yeni PicoGo powerbank modelleri, %98 ısı dağıtma verimliliği sağlayan dahili alüminyum alaşımlı soğutma sistemine sahip. Ayrıca, sürekli soğutma ve optimum güvenlik için sıcaklığı takip eden yapay zeka çipiyle donatılmış. Grafen teknolojisi, aşırı ısınmayı önlemek için her powerbank’in ısı dağıtımını 5.119 mm² yüzey alanına yayıyor.
Powerbank’ler, örgü USB-C kabloyla geliyor. PicoGo AM41 Ultra-Slim (5000 mAh) ve AM31 Ultra Mini Qi2 (5000mAh) modelleri, 20W USB-C hızlı şarj sağlarken, PicoGo AM41 MagSafe Qi2 Powerbank (10.000mAh) 27W USB-C hızlı şarjı destekliyor.
Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (5,000mAh, Ultra-Slim) fiyatı 27 dolar. Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (10,000mAh, Slim, Qi2) fiyatı 40 dolar. Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (5,000mAh, Ultra-Mini,Qi2) fiyatı ise 46 dolar.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/beyond-size-beyond-speed-baseus-unveils-ultra-slim-ultra-small-picogo-wireless-charging-solutions-302425453.html https://www.baseus.com/pages/picogo-cardpower Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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