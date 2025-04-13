Baseus, ultra ince MagSafe powerbank'lerini tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör PicoGo AM41 5000 mAh powerbank 7.6mm inceliğiyle dikkat çekerken, PicoGo AM31 5000mAh standlı powerbank, Qi2 sertifikalı olmasıyla öne çıkıyor. PicoGo Qi2 AM41 10.000 mAh MagSafe Powerbank, serideki diğer modellerden biraz daha büyük olmasına rağmen, benzerlerine kıyasla etkileyici derecede ince kalmayı sürdürüyor ve Qi2 hızlı kablosuz şarj özelliği sağlıyor.

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Baseus PicoGo MagSafe Powerbank özellikleri

Yeni PicoGo powerbank modelleri, %98 ısı dağıtma verimliliği sağlayan dahili alüminyum alaşımlı soğutma sistemine sahip. Ayrıca, sürekli soğutma ve optimum güvenlik için sıcaklığı takip eden yapay zeka çipiyle donatılmış. Grafen teknolojisi, aşırı ısınmayı önlemek için her powerbank’in ısı dağıtımını 5.119 mm² yüzey alanına yayıyor.

Powerbank’ler, örgü USB-C kabloyla geliyor. PicoGo AM41 Ultra-Slim (5000 mAh) ve AM31 Ultra Mini Qi2 (5000mAh) modelleri, 20W USB-C hızlı şarj sağlarken, PicoGo AM41 MagSafe Qi2 Powerbank (10.000mAh) 27W USB-C hızlı şarjı destekliyor.

Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (5,000mAh, Ultra-Slim) fiyatı 27 dolar. Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (10,000mAh, Slim, Qi2) fiyatı 40 dolar. Baseus PicoGo Magnetic Power Bank (5,000mAh, Ultra-Mini,Qi2) fiyatı ise 46 dolar.

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Baseus PicoGo 5000 & 10000 mAh MagSafe powerbank tanıtıldı