Başınıza yapışan yapay zeka cihazı: "Omi"

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında yeniliklerin sınırı yok. Geçtiğimiz yıl, Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi farklı şekillerdeki yapay zeka destekli cihazlarla tanışmıştık. Bu yıl ise San Francisco merkezli Based Hardware tarafından geliştirilen, "Omi" adında madeni para büyüklüğünde bir cihaz sahneye çıktı. Omi, yapay zeka destekli bir asistan olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor ve bunu başınıza yapışarak (kelimenin tam anlamıyla) yapıyor.

Sürekli açık ve dinliyor

Omi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, açık kaynaklı olması. Bu sayede teknoloji meraklıları, cihaz üzerinde deneyler yapabiliyor ve kişiselleştirilmiş uygulamalar geliştirebiliyor. Şirket, bu deneyimler için geliştirici kitleri de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Omi, başınıza yapıştırılarak, kıyafetlerinize takılarak ya da kolye olarak kullanılabiliyor. Üzerinde bulunan dahili batarya, tek bir şarjla günlerce kullanım imkânı sağlıyor. Omi için herhangi bir uyandırma sözcüğü de gerekmiyor, zira sürekli olarak açık kalıyor. Cihaz sürekli olarak GPT-4o üzerinden konuşmalarınızı dinliyor ve çalıştırıyor ve ayrıca her kullanıcıyla ilgili bağlamı hatırlayarak kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabiliyor. Cihaz, insan seviyesinde doğrulukla canlı ses kaydı yapabiliyor. Toplantılar, sohbetler ve sesli notlar için canlı metin dökümü, anlık özetler ve internete bağlı olduğu sürece soru cevap yapma gibi yetenekler sunabiliyor cihaz.

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Omi ayrıca popüler uygulamalar ve hizmetlerle entegre çalışabiliyor. Örneğin, Google Takvim, Notion ve Google Drive gibi 250’den fazla uygulamaya erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Omi’nin üreticileri, kullanıcı verilerinin tamamen şifrelenmiş olduğunu ve tek bir dokunuşla cihazdaki tüm bilgilerin silinebileceğini belirtiyor. Ayrıca, cihaz kaybolsa bile, akıllı telefon uygulaması üzerinden verilerinize erişip ve silebiliyorsunuz.

Omi’nin geliştiricileri, beyin sinyallerini okuyabilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü üzerinde de çalışıyor. 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan bu modül, ilk 5.000 sipariş veren kullanıcıya öncelikli olarak sunulacak. Şu anda 89 dolarlık bir ön sipariş fiyatıyla satışa sunulan Omi, abonelik ücreti olmadan kullanılabiliyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarına 2025’in ikinci çeyreğinde kavuşacak.

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