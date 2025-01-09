Başınıza yapışan yapay zeka cihazı: "Omi"

Sürekli açık ve dinliyor
Omi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, açık kaynaklı olması. Bu sayede teknoloji meraklıları, cihaz üzerinde deneyler yapabiliyor ve kişiselleştirilmiş uygulamalar geliştirebiliyor. Şirket, bu deneyimler için geliştirici kitleri de sunuyor.
Omi ayrıca popüler uygulamalar ve hizmetlerle entegre çalışabiliyor. Örneğin, Google Takvim, Notion ve Google Drive gibi 250’den fazla uygulamaya erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Omi’nin üreticileri, kullanıcı verilerinin tamamen şifrelenmiş olduğunu ve tek bir dokunuşla cihazdaki tüm bilgilerin silinebileceğini belirtiyor. Ayrıca, cihaz kaybolsa bile, akıllı telefon uygulaması üzerinden verilerinize erişip ve silebiliyorsunuz.
Omi’nin geliştiricileri, beyin sinyallerini okuyabilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü üzerinde de çalışıyor. 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan bu modül, ilk 5.000 sipariş veren kullanıcıya öncelikli olarak sunulacak. Şu anda 89 dolarlık bir ön sipariş fiyatıyla satışa sunulan Omi, abonelik ücreti olmadan kullanılabiliyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarına 2025’in ikinci çeyreğinde kavuşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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