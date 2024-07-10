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    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte merak edilenler, fiyat ve dahası

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i tüm ayrıntılarıyla tanıttı. İşte Samsung Galaxy Ring fiyatı, özellikleri ve tüm detayları:
    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, merak uyandıran akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy S24 serisinin tanıtımı sırasında duyurmuştu. Ardından firma Galaxy Ring tasarımı ve bazı özelliklerini MWC 2024'te açıklamıştı. Şimdi ise Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Ring'i tüm ayrıntılarıyla tanıttı. İşte Galaxy Ring fiyatı, özellikleri ve dahası:

    Galaxy Ring özellikleri neler sunuyor?

    Galaxy Ring, Samsung'un Galaxy ailesinin en küçük cihazı olsa da belki de çoğu kişi için en etkileyici olanı. Altın, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle gelen Galaxy Ring, 5. sınıf titanyum çerçeveye sahip. 10ATM su geçirmezlik ve IP68 derecesine sahip olan Galaxy Ring, 7 mm genişliğinde ve 2,6 mm kalınlığa (en küçük boyut için) sahip. Ağırlık tarafında ise boyuta bağlı olarak 2,3 ila 3 g arasında bir ağırlığa sahip. Boyut demişken Galaxy Ring için toplamda 9 boyut ölçüsü sunulacak.

    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İçbükey tasarıma sahip olan Galaxy Ring, tüm sağlık izleme sensörlerini, şarj pimlerini iç tarafında saklıyor ve dışarıdan bakıldığında oldukça normal bir yüzük gibi görünüyor. Samsung, her Galaxy Ring siparişiyle birlikte ücretsiz bir boyutlandırma kiti de gönderecek. Yüzük boyutunuzu bilseniz bile mutlaka bu kit ile tam uygun ölçüyü tespit etmeniz öneriliyor. Kit ayrı olarak internet sipariş edilebilecek ayrıca mağazalarda da bulunacak.
    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Öte andan Galaxy Ring, Bluetooth üzerinden eşleşiyor ve Android 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran Samsung Galaxy telefonlara veya diğer uyumlu Android cihazlara ihtiyaç duyuyor. iOS desteği ise yok. Ayrıca bir Samsung hesabına ve Samsung Health uygulamasına ihtiyaç duyulacak. Bunların hiçbiri için ücretli abonelik gerekmiyor.

    Bu arada, Galaxy Ring ile birlikte bir Samsung Galaxy Watch kullanıyorsanız, Samsung Health uygulaması hangi cihazdan veri çekeceğini seçebilecek. Eğer koşuyorsanız ve saatinizden gelen sinyal yüzükten gelen sinyalden daha netse, saatin verilerini kullanacak. Galaxy Ring ayrıca çimdik hareketi kontrollerini de destekliyor. Yüzüğü takarken baş ve işaret parmaklarınızı kıstırarak Galaxy akıllı telefonunuzu kontrol edebilir, fotoğraf çekebilir ya da alarmları kapatabilirsiniz.

    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sensörlere gelince, bir ivmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED'ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü cihazda bulunuyor. Genel olarak, uyku, kalp atış hızı verileri ve aktiviteyi takip etmek mümkün olacak. Ayrıca Galaxy AI destekli bazı ölçümler de bulunuyor. Bunlar arasında yeni Enerji Puanı ve Sağlık İpuçları özellikleri yer alıyor. Bunlardan ilki, uyku, aktivite, uyku kalp atış hızı ve uyku kalp atış hızı değişkenliğine göre nasıl hissettiğinizi belirlemek için Galaxy AI kullanıyor. Kısaca bunlar kişiye yönelik içgörüler sağlıyor.

    Samsung Galaxy Ring pil ömrü ne kadar?

    Bir akıllı yüzük için en önemli şey elbette pil ömrü. Samsung, küçük boyutlu (5-7 arası) Galaxy Ring'lerin 17 mAh batarya sayesinde tek şarj ile 6 güne kadar pil ömrü sunacağını belirtiyor. 12 ve 13 beden modellerde ise 22,5 mAh batarya bulunacak ve bu en büyük bedenlerde 7 günlük pil ömrü sunulacak. Pil ömründen bahsetmişken Galaxy Ring oldukça şık bir şarj kutusuna sahip. Şarj kutusunun kendisi 361 mAh bataryaya sahip.

    Samsung Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Ring fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. Galaxy Ring için Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak akıllı yüzük uygun küresel pazarlarda bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Galaxy Ring'in nihai satışları ise 24 Temmuz'da başlayacak.
    Kaynakça https://www.theverge.com/24194938/samsung-galaxy-ring-hands-on-price-unpacked-2024 https://www.samsung.com/us/rings/galaxy-ring/#sizing
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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