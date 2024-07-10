Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte merak edilenler, fiyat ve dahası

Galaxy Ring, Samsung'un Galaxy ailesinin en küçük cihazı olsa da belki de çoğu kişi için en etkileyici olanı. Altın, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle gelen Galaxy Ring, 5. sınıf titanyum çerçeveye sahip. 10ATM su geçirmezlik ve IP68 derecesine sahip olan Galaxy Ring, 7 mm genişliğinde ve 2,6 mm kalınlığa (en küçük boyut için) sahip. Ağırlık tarafında ise boyuta bağlı olarak 2,3 ila 3 g arasında bir ağırlığa sahip. Boyut demişken Galaxy Ring için toplamda 9 boyut ölçüsü sunulacak.
Bu arada, Galaxy Ring ile birlikte bir Samsung Galaxy Watch kullanıyorsanız, Samsung Health uygulaması hangi cihazdan veri çekeceğini seçebilecek. Eğer koşuyorsanız ve saatinizden gelen sinyal yüzükten gelen sinyalden daha netse, saatin verilerini kullanacak. Galaxy Ring ayrıca çimdik hareketi kontrollerini de destekliyor. Yüzüğü takarken baş ve işaret parmaklarınızı kıstırarak Galaxy akıllı telefonunuzu kontrol edebilir, fotoğraf çekebilir ya da alarmları kapatabilirsiniz.
Samsung Galaxy Ring pil ömrü ne kadar?
Bir akıllı yüzük için en önemli şey elbette pil ömrü. Samsung, küçük boyutlu (5-7 arası) Galaxy Ring'lerin 17 mAh batarya sayesinde tek şarj ile 6 güne kadar pil ömrü sunacağını belirtiyor. 12 ve 13 beden modellerde ise 22,5 mAh batarya bulunacak ve bu en büyük bedenlerde 7 günlük pil ömrü sunulacak. Pil ömründen bahsetmişken Galaxy Ring oldukça şık bir şarj kutusuna sahip. Şarj kutusunun kendisi 361 mAh bataryaya sahip.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.