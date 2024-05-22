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    Son derece basit bir fikirle deniz taşımacılığında emisyonlar %28 azaltıldı

    Blue Visby Solution isimli girişim, kargo gemilerinin emisyonlarını azaltmak için basit ama etkili bir çözüm geliştirdi: Limanda gemilerin bekleme sürelerini azaltmak için yavaşlamalarını sağlamak.
    Basit bir fikirle deniz taşımacılığında emisyonlar %28 azaltıldı Tam Boyutta Gör
    Blue Visby Solution isimli girişim, kargo gemilerinin emisyonlarını azaltmak için basit ama çok etkili bir çözüm geliştirdi: Limanda gemilerin bekleme sürelerini azaltmak için yavaşlamalarını sağlamak. Böylece verimsizlikler ortadan kaldırılarak önemli düzeyde yakıt ve emisyon tasarrufu sağlamak mümkün oluyor.

    Deniz taşımacılığı, maliyet ve verimlilik açısından diğer taşımacılık türlerinden çok daha önde yer alıyor. Dünya'da ülkeler arasında taşınan mallerın çoğu deniz üzerinden gerçekleşse de verimliliği sayesinde küresel emisyonların sadece %3'ünden sorumlu. Yine de her alanda olduğu gibi bu alanda da verimliliği arttırmak ve emisyonları düşürmek mümkün. 

    Gelecekte deniz taşımacılığında yeşil hidrojen ve amonyak gibi alternatif yakıtlar kullanılarak sıfır emisyona ulaşmak mümkün olsa da, o aşamaya şuan için ulaşmak çok zor. Dolayısıyla fosil yakıt kullanımını minimize etmek için Blue Visby Solution'ın çözümü oldukça akıllıca görünüyor.

    Nasıl kazanç sağlanıyor?

    Blue Visby ekibine göre şu anda çoğu kargo gemisi "hızlı git, sonra bekle" (SFTW) olarak bilinen operasyonel uygulamayı izliyor. Yani, varış yerlerindeki programın nasıl olduğuna bakılmaksızın, A noktasından B noktasına mümkün olduğu kadar çabuk varılıyor. Oraya vardıklarında ise, yanaşma ve kargolarını yükleme/boşaltma zamanı gelene kadar hareketsiz bekleyerek rölantide yakıt yakmaya devam ediyorlar.

    Blue Visby Çözümü, küresel ölçekte birçok farklı paydaşın önemli ölçüde birbirine bağlı olmasını, koordinasyonunu ve katılımını gerektiriyor. Ancak limana yaklaşıldığında yapılması gereken şey çok basit. Sadece gemilere yavaşlamaları söylenerek tam zamanında varmaları sağlanıyor. Böylece suda yavaş hareket eden geminin hidrodinamik sürtünmesi büyük ölçüde azalarak yakıt tüketimi önemli oranda düşüyor. Üstelik kargo teslimatında bir gecikme olmuyor. 

    Emisyonlar ne kadar düşüyor?

    Blue Visby ekibi, 2022'de 20.580 sefer yapan 3.651 Panamax gemisinin hareketlerini inceledi ve bu zamanlama ayarlamalarıyla, gecikme olmadan emisyonların ortalama %23,2 oranında azaltabileceğini tahmin etti.

    Blue Visby Konsorsiyumu üyesi NAPA'nın daha geniş çaplı bir araştırmasında, 2019'da 13.000 kargo gemisinin 150.000 yolculuğu incelendi. Araştırma, yolculukların %87'sinde hızların gecikmeye sebep olmaksızın ortalama 1 knot kadar düşürebileceğini ve böylece emisyonların %16 oranında azaltılabileceğini ortaya koydu.

    Basit bir fikirle deniz taşımacılığında emisyonlar %28 azaltıldı Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise ilk deniz denemeleri tamamlandı. İki dökme yük gemisi, M/V Gerdt Oldendorff ve M/V Begonia, Avustralya'ya yaptığı yolculuklarda yazılım, teknik ve operasyonel sistemler de dahil olmak üzere Blue Visby Solution'ın tüm bileşenlerini kullandı. İlk gemi, standart SFTW hızlarına kıyasla tahmini olarak %28,2'lik bir CO2 azalması kaydetti. İkinci gemiyse ortalama %17,3 ile %12,9'luk bir azalma sağlamayı başardı. Bu kazanç, devasa yelken sistemlerinden elde edebilecek kazançtan çok daha büyük. Üstelik gemide hiçbir değişiklik yapmak gerekmiyor. 

    Bu ilk sonuçlar son derece ümit verici, ancak küresel denizcilik ticaretinden SFTW düşüncesini ortadan kaldırmak kolay değil. Marine Log'a göre bu, yelken çağına kadar uzanan bir uygulama. Nakliye şirketleri, müşteriler, limanlar, liman işçileri ve küresel lojistiğe bağlanan birçok bağımlı hizmet arasında, bazen teşviklerle, zorlu ve uzun vadeli sözleşmelerin içine yerleştirildiği belirtiliyor.

    Konsorsiyum, armatörlerin, gemi kiralayanların ve kargo şirketlerinin maliyetleri (daha uzun bir okyanus geçişiyle ilgili maliyetler gibi) ve faydaları (yakıt tasarrufu ve benzeri) paylaşmalarına olanak tanıyan çok taraflı bir sözleşme mimarisi oluşturdu. Böylelikle kazan-kazan durumu yaratılarak tüm tarafların katılımı teşvik edildi. İlk deniz denemesi aynı zamanda bu fayda paylaşım sistemi üzerinde de bir test gerçekleştirdi.

    Yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmanın, paradan tasarruf etmenin ve zamanında kalmanın dışında başka faydaları da vulunuyor. Demir atıp uzun bekleme sürelerinden kaçınmak, gövde kirlenmesini azalttığı için zamanla verimi de arttırıyor. Bunların dışında limandaki hava kalitesini arttırma ve balina çarpması riskini azaltma gibi faydaları da bulunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kafaya sert top gelmesi makedonya"da hukuk okumak ekşi bozulmuş sucuk yersek ne olur xiaomi güncelleme kapatma trafik sigortası ikame araç verir mi

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